Jedna niewłaściwie zaznaczona kratka może sprawić, że senior nie otrzyma dodatkowych pieniędzy, na które liczył. Renta wdowia miała być realnym wsparciem dla osób, które po śmierci współmałżonka muszą utrzymywać się z jednego świadczenia. Zainteresowanie nowymi przepisami przerosło oczekiwania – do ZUS wpłynęło już ponad milion wniosków. Nie wszystkie zakończyły się jednak pozytywną decyzją. Zakład wydał blisko 200 tys. odmów, a w części przypadków przyczyną były błędy popełnione podczas wypełniania formularza. Okazuje się, że szczególną uwagę trzeba zwrócić na jedną z jego stron.

Śmierć współmałżonka oznacza nie tylko ogromną stratę osobistą. Dla wielu osób wiąże się również z poważnym pogorszeniem sytuacji finansowej. Z domowego budżetu znika bowiem jedno ze świadczeń, a wszystkie dotychczasowe wydatki pozostają. Właśnie z myślą o takich osobach wprowadzono rentę wdowią.

REKLAMA

REKLAMA

Przed zmianą przepisów wdowy i wdowcy musieli wybierać między własną emeryturą lub rentą a rentą rodzinną po zmarłym małżonku. Nie mogli jednocześnie pobierać obu świadczeń, nawet jeśli każde z nich stanowiło istotną część domowego budżetu.

Nowe rozwiązanie zmieniło te zasady. Od lipca 2025 roku ZUS rozpoczął wypłatę pierwszych rent wdowich. Osoby spełniające ustawowe warunki mogą odtąd łączyć własne świadczenie z częścią renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku albo pobierać rentę rodzinną w pełnej wysokości i dodatkowo część własnej emerytury lub renty.

Zainteresowanie nowymi przepisami okazało się ogromne. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło już ponad milion wniosków o ustalenie zbiegu świadczeń. Jak wynika z danych za maj 2026 roku, z renty wdowiej korzystało 988,8 tys. osób.

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że każdy senior, który złożył dokumenty, otrzymał pozytywną decyzję. ZUS wydał już blisko 200 tys. decyzji odmownych. Co istotne, nie zawsze przyczyną było niespełnienie ustawowych kryteriów. Część problemów wynikała z nieprawidłowego wypełnienia formularza.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasady wypłaty renty wdowiej

Renta wdowia nie oznacza, że senior otrzymuje jednocześnie dwie emerytury lub renty w pełnej wysokości. Przepisy przewidują określone proporcje, a korzystający z nowego rozwiązania muszą liczyć się z ograniczeniem wysokości drugiego świadczenia.

Do końca 2026 roku obowiązuje okres przejściowy. W tym czasie jedno świadczenie jest wypłacane w całości, natomiast drugie wynosi 15 proc. jego wartości. Od 1 stycznia 2027 roku proporcja ulegnie zmianie. Udział drugiego świadczenia wzrośnie z 15 do 25 proc. ZUS ma przeprowadzić przeliczenie automatycznie, dlatego osoby, które już pobierają rentę wdowią, nie będą musiały składać kolejnego wniosku wyłącznie po to, aby otrzymać wyższą część drugiego świadczenia.

Wybór korzystniejszego wariantu zależy od indywidualnej sytuacji seniora. Jeżeli własna emerytura jest wyższa niż renta rodzinna po zmarłym małżonku, bardziej opłacalne może być pobieranie jej w pełnej wysokości i dodatkowo 15 proc. renty rodzinnej. Jeżeli natomiast wyższa jest renta rodzinna, korzystniejszy może okazać się odwrotny wariant: pełna renta rodzinna oraz 15 proc. własnej emerytury.

Trzeba jednak pamiętać, że nawet korzystniejszy wariant nie oznacza nieograniczonej wysokości wypłat. Ustawodawca wprowadził bowiem maksymalny limit łącznej kwoty świadczeń.

Renta wdowia ma ustawowy limit. Tyle maksymalnie można otrzymać

Łączna wysokość świadczeń wypłacanych w ramach renty wdowiej nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Po waloryzacji przeprowadzonej w marcu 2026 roku najniższe świadczenie wynosi 1978,49 zł brutto. Oznacza to, że maksymalna kwota renty wdowiej wynosi obecnie 5935,47 zł brutto.

Jeżeli suma własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej przekracza ten limit, ZUS odpowiednio ograniczy wypłatę. Senior nie otrzyma więc nadwyżki ponad ustawowo określoną granicę. Warto o tym pamiętać, ponieważ samo spełnienie wszystkich warunków do uzyskania renty wdowiej nie oznacza automatycznie, że świadczenia zostaną wypłacone w pełnej wysokości wynikającej z przyjętych proporcji. Ostateczna kwota zależy również od wysokości przysługujących świadczeń.

ZUS wskazuje najczęstszy błąd. Chodzi o trzecią stronę formularza

Ubiegający się o rentę wdowią muszą złożyć w ZUS formularz ERWD, czyli wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną. Dokument ma sześć stron i wymaga dokładnego wypełnienia. Okazuje się jednak, że szczególną trudność sprawia seniorom jedna konkretna część. Chodzi o stronę trzecią, na której znajduje się sekcja dotycząca oświadczenia wnioskodawcy. To właśnie tam osoby składające dokumenty najczęściej zaznaczają niewłaściwą odpowiedź.

Zwracała na to uwagę Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego, cytowana przez Polsat News. – Najczęściej popełnianym błędem jest niewłaściwe wypełnienie rubryk na stronie trzeciej wniosku, w sekcji dotyczącej oświadczenia wnioskodawcy –wskazywała rzeczniczka.

Problem dotyczy pytania o to, czy osoba składająca wniosek ma przyznane inne świadczenie lub oczekuje na wydanie decyzji w sprawie takiego świadczenia. Dla wielu seniorów odpowiedź może wydawać się oczywista. Jeżeli co miesiąc otrzymują tylko jedną wypłatę, mogą uznać, że nie mają żadnego drugiego świadczenia. Takie rozumowanie może jednak prowadzić do błędu, który utrudni prawidłowe rozpatrzenie wniosku. Kluczowe znaczenie ma bowiem nie tylko to, jakie pieniądze faktycznie wpływają na konto, ale również to, czy senior ma już przyznane inne świadczenie.

Zawieszona emerytura nadal jest przyznana. Tu seniorzy mogą się pomylić

Szczególną uwagę powinny zachować ci, którzy po śmierci współmałżonka zdecydowali się pobierać wyższą rentę rodzinną. W takim przypadku wypłata ich własnej emerytury mogła zostać zawieszona.W praktyce oznacza to, że senior otrzymuje tylko jedno świadczenie. Łatwo więc dojść do wniosku, że drugie nie ma już znaczenia albo że nie trzeba uwzględniać go w dokumentach przekazywanych do ZUS.

To jednak poważny błąd. Zawieszenie wypłaty emerytury nie jest równoznaczne z utratą prawa do tego świadczenia. Jeżeli emerytura została wcześniej przyznana, nadal pozostaje świadczeniem przyznanym, nawet jeśli pieniądze nie są obecnie wypłacane.

Ta różnica ma istotne znaczenie podczas wypełniania formularza ERWD. Ktoś, kto ma przyznaną własną emeryturę, ale jej wypłata została zawieszona ze względu na pobieranie renty rodzinnej, powinien zaznaczyć odpowiedź „Tak” w odpowiedniej rubryce oświadczenia. Zaznaczenie odpowiedzi „Nie” tylko dlatego, że senior faktycznie otrzymuje obecnie jedną wypłatę, może spowodować niepotrzebne komplikacje.

Dlatego przed wysłaniem dokumentów warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i sprawdzić, jakie świadczenia zostały wcześniej przyznane. Nie wystarczy kierować się wyłącznie tym, jaka kwota co miesiąc pojawia się na rachunku bankowym.

Zagraniczna emerytura również ma znaczenie

Na tym lista kwestii, o których trzeba pamiętać, się nie kończy. ZUS zwraca uwagę również na świadczenia otrzymywane z zagranicy.

Jeżeli ubiegający się o rentę wdowią pobiera emeryturę lub rentę z zagranicznej instytucji albo ma już przyznane prawo do takiego świadczenia, powinien poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pominięcie tej informacji może oznaczać konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. ZUS będzie musiał wówczas ustalić szczegóły dotyczące zagranicznego świadczenia, co może wydłużyć czas rozpatrywania sprawy. W konsekwencji senior może również dłużej czekać na wypłatę pieniędzy.

Dlatego przed przekazaniem formularza ERWD warto sprawdzić nie tylko krajowe decyzje emerytalne i rentowe, ale również dokumenty dotyczące świadczeń przyznanych przez zagraniczne instytucje. Znaczenie mają zarówno pieniądze faktycznie wypłacane, jak i świadczenia, do których senior ma już ustalone prawo, nawet jeśli ich wypłata została zawieszona.