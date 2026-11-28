Przez lata prowadzą lekcje, przygotowują się do zajęć, sprawdzają klasówki, rozwiązują problemy uczniów i mierzą się z coraz większą odpowiedzialnością. Dla wielu nauczycieli praca w szkole to nie tylko kilka godzin spędzonych przy tablicy, ale także obowiązki, które nie kończą się wraz z ostatnim dzwonkiem. Nic dziwnego, że część pedagogów szuka możliwości wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej. Jednym z rozwiązań jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS wypłaca je tym, którzy spełnią określone warunki. Kto może skorzystać z takiej możliwości i o czym trzeba pamiętać przed złożeniem wniosku?

rozwiń >

To nie jest wcześniejsza emerytura dla każdego nauczyciela

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bywa porównywane do emerytur pomostowych. To rozwiązanie stworzone z myślą o osobach, które przez wiele lat wykonywały pracę pedagogiczną i chcą zakończyć aktywność zawodową przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

REKLAMA

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że każdy nauczyciel może po prostu zrezygnować z pracy kilka lat przed emeryturą i zwrócić się do ZUS o wypłatę pieniędzy. Przepisy precyzyjnie określają, kto ma prawo do tego świadczenia. Znaczenie mają przede wszystkim wiek, ogólny staż ubezpieczeniowy, odpowiednio długi okres pracy nauczycielskiej oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Co ważne, świadczenie nie przysługuje automatycznie wszystkim osobom zatrudnionym w oświacie. Trzeba spełnić łącznie wszystkie ustawowe wymagania.

Kobieta musi mieć 56 lat, mężczyzna 61 lat

Jednym z podstawowych warunków uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest osiągnięcie określonego wieku. W 2026 roku kobieta musi mieć ukończone co najmniej 56 lat, a mężczyzna 61 lat. Warto zwrócić na to uwagę, ponieważ wymagany wiek stopniowo rośnie. W latach 2027–2028 będzie wynosił już 57 lat dla kobiet i 62 lata dla mężczyzn.

REKLAMA

Sam wiek nie wystarczy. Kandydat do świadczenia musi wykazać co najmniej 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych. W tym stażu powinno znaleźć się minimum 20 lat pracy nauczycielskiej wykonywanej w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że koś, kto przez wiele lat pracował w oświacie, ale nie zgromadził wymaganego stażu nauczycielskiego, nie uzyska prawa do świadczenia tylko dlatego, że osiągnęła odpowiedni wiek.

Istotne jest również zakończenie zatrudnienia. Co do zasady nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na swój wniosek albo zakończyć go w okolicznościach przewidzianych w ustawie. Szczegółowe warunki i wymagane dokumenty opisuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Nie każda placówka daje prawo do świadczenia

Kolejnym ważnym kryterium jest miejsce wykonywania pracy. Nie wystarczy sam fakt zatrudnienia w oświacie. Nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik pedagogiczny musi pracować w placówce wymienionej w przepisach dotyczących świadczeń kompensacyjnych.

Do tej pory katalog takich miejsc był stosunkowo ograniczony. Obejmował między innymi publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły oraz placówki kształcenia ustawicznego. Uprawnienia dotyczyły także osób pracujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Przepisy obejmowały również placówki zapewniające uczniom opiekę i wychowanie w czasie nauki poza miejscem stałego zamieszkania. W przypadku szkół niepublicznych obowiązują ustawowe wyjątki.

Od 2026 roku więcej pedagogów może skorzystać z kompensówki

Ważna zmiana weszła w życie 1 stycznia 2026 roku. Rozszerzono wówczas katalog placówek, których pracownicy pedagogiczni mogą ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Do wykazu dołączono między innymi publiczne i niepubliczne placówki oświatowo-wychowawcze, centra kształcenia zawodowego oraz branżowe centra umiejętności. Nowe przepisy objęły także placówki artystyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne i kolegia pracowników służb społecznych.

Lista została rozszerzona również o okręgowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich. To oznacza, że z możliwości wcześniejszego zakończenia pracy może skorzystać szersza grupa osób zatrudnionych w oświacie. Samo zatrudnienie w jednej z wymienionych placówek nie daje jednak automatycznie prawa do świadczenia. Nadal trzeba spełnić warunki dotyczące wieku, stażu i rozwiązania stosunku pracy.

Ile wynosi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Wysokość wypłat jest jednym z argumentów, które mogą skłaniać nauczycieli do rozważenia wcześniejszego odejścia z zawodu. Nie chodzi bowiem o symboliczne wsparcie. Przeciętna kwota świadczenia przekracza 4 tys. zł miesięcznie.

Dane przywoływane na podstawie informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że na koniec grudnia 2024 roku przeciętna wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wynosiła 4054 zł. W październiku 2025 roku średnia wypłata wzrosła do 4526,16 zł. jak są dane z tego roku? Jak podaje gazetaprawna.pl, we wrześniu 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne pobierało 8,1 tys. osób, a jego przeciętna wysokość wyniosła 4789,06 zł

Trzeba jednak pamiętać, że jest to kwota przeciętna, a nie gwarantowana wypłata dla każdego uprawnionego. Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie. Konkretna suma zależy od sytuacji danej osoby i jej historii ubezpieczeniowej. Dlatego nie każdy nauczyciel, który zdecyduje się na kompensówkę, otrzyma dokładnie 4789,06 złotych

Po przejściu na świadczenie nie można swobodnie wrócić do pracy w oświacie

Decyzja o skorzystaniu z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego wiąże się również z ograniczeniami dotyczącymi dalszej aktywności zawodowej. ZUS wskazuje, że podjęcie zatrudnienia w placówkach objętych odpowiednimi przepisami może skutkować zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Nie chodzi wyłącznie o powrót do prowadzenia lekcji. Ograniczenia obejmują pracę w placówkach wskazanych w przepisach, a więc przed podjęciem zatrudnienia warto dokładnie sprawdzić, czy dana forma aktywności nie spowoduje utraty wypłaty.

W praktyce oznacza to, że nauczyciel pobierający świadczenie nie powinien zakładać, że będzie mógł dorabiać w szkole na kilka godzin tygodniowo i jednocześnie zachować pełną wypłatę z ZUS. Znaczenie ma nie tylko rodzaj wykonywanych obowiązków, ale również miejsce zatrudnienia.

Dorabianie jest możliwe, ale obowiązują limity

Nie oznacza to jednak, że osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi całkowicie zrezygnować z dodatkowych zarobków. Możliwe jest podejmowanie pracy poza placówkami objętymi szczególnymi ograniczeniami, ale trzeba pilnować obowiązujących limitów przychodów.

Ich przekroczenie może doprowadzić do zmniejszenia świadczenia, a w określonych przypadkach nawet do zawieszenia jego wypłaty. Zasady te są zbliżone do regulacji dotyczących dorabiania przez osoby pobierające emerytury lub renty.

Dlatego przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem dodatkowej pracy warto sprawdzić aktualne progi przychodów ogłaszane przez ZUS. W przeciwnym razie może się okazać, że dodatkowe wynagrodzenie będzie wiązało się z niższą wypłatą świadczenia.

Dla wielu nauczycieli to szansa na wcześniejsze zakończenie zawodowej aktywności

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne powstało z myślą o osobach, które przez lata wykonywały wymagającą pracę pedagogiczną i chcą zakończyć aktywność zawodową wcześniej niż większość pracowników. Codzienna praca z uczniami nie ogranicza się przecież do prowadzenia lekcji. To także przygotowywanie zajęć, sprawdzanie prac, kontakty z rodzicami, rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych i odpowiedzialność za podopiecznych. Wiele obowiązków trzeba wykonywać również po zakończeniu zajęć w szkole.

Dzięki świadczeniu osoba, która spełni ustawowe wymagania, może wcześniej odejść z zawodu i otrzymywać regularne wypłaty z ZUS. Od 2026 roku możliwość ta została rozszerzona na kolejne grupy pracowników pedagogicznych, dzięki zmianom w katalogu uprawnionych placówek.

Nie jest to jednak rozwiązanie dostępne automatycznie dla każdego pracownika oświaty. Wiek, co najmniej 30-letni staż ubezpieczeniowy, odpowiednio długi okres pracy nauczycielskiej, zatrudnienie w placówce objętej ustawą oraz spełnienie warunków dotyczących rozwiązania stosunku pracy nadal mają kluczowe znaczenie.