L4 nie oznacza automatycznie całkowitego odcięcia od codziennych obowiązków, ale nie daje też pełnej swobody w podejmowaniu aktywności zawodowej. Granica między tym, co podczas chorobowego dozwolone, a tym, co może skutkować utratą zasiłku, właśnie się zmienia. Nowe przepisy stopniowo modyfikują zasady korzystania ze zwolnień lekarskich i rozszerzają uprawnienia kontrolne ZUS. Pierwsze zmiany już weszły w życie, kolejne zaczną obowiązywać w styczniu 2027 roku. Rewolucję szczególnie mocno odczują osoby pracujące jednocześnie dla kilku pracodawców.

rozwiń >

Do okresu zasiłkowego wlicza się pierwszy dzień L4

Jedna z ważniejszych zmian dotyczy sposobu ustalania okresu zasiłkowego, czyli czasu, przez który pracownik może pobierać wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Do niedawna pojawiały się wątpliwości dotyczące sytuacji, w których pracownik rozpoczął już wykonywanie obowiązków, a dopiero później udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie obejmujące ten sam dzień.

REKLAMA

REKLAMA

Wyobraźmy sobie, że ktoś przychodzi rano do pracy, ale po kilku godzinach zaczyna źle się czuć. Zamiast kontynuować obowiązki, wychodzi do lekarza, który wystawia mu L4 obejmujące również ten dzień. Podobnie może być w sytuacji, gdy pracownik przepracuje całą zmianę, a dopiero po jej zakończeniu udaje się do przychodni i otrzymuje zwolnienie rozpoczynające się od dnia, w którym wykonywał jeszcze swoje obowiązki.

W takich przypadkach ZUS przyjmował dotychczas, że skoro pracownik wykonywał pracę i otrzymał za nią wynagrodzenie, niezdolność do pracy należy liczyć dopiero od kolejnego dnia. W efekcie pierwszy dzień wskazany na zwolnieniu nie zawsze był uwzględniany w okresie zasiłkowym.

Nowe przepisy zmieniają to podejście. Obecnie pierwszy dzień wskazany na L4 jest wliczany do okresu zasiłkowego niezależnie od tego, czy pracownik zdążył wcześniej przepracować kilka godzin, całą zmianę, a nawet otrzymał za ten dzień wynagrodzenie. Oznacza to, że znaczenie ma data rozpoczęcia niezdolności do pracy wskazana na zwolnieniu, a nie wyłącznie moment, w którym pracownik faktycznie przestał wykonywać swoje obowiązki.

REKLAMA

Co z odbieraniem telefonu służbowego. Czy można z tego powodu stracić L4?

Kolejna istotna zmiana dotyczy pojęcia pracy zarobkowej wykonywanej podczas zwolnienia lekarskiego. To szczególnie ważne, ponieważ dotychczasowe interpretacje potrafiły być bardzo rygorystyczne. Nawet pojedyncza aktywność związana z obowiązkami zawodowymi mogła zostać uznana za naruszenie zasad korzystania z L4.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe regulacje mają dokładniej rozgraniczać faktyczne wykonywanie pracy od czynności incydentalnych, które nie mają charakteru regularnego świadczenia obowiązków zawodowych. W praktyce oznacza to, że nie każda czynność związana z pracą musi automatycznie prowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego. Przepisy uwzględniają sytuacje, w których osoba przebywająca na zwolnieniu podejmuje pojedyncze, sporadyczne działania.

Może chodzić na przykład o odebranie telefonu służbowego, krótką odpowiedź na wiadomość e-mail czy wykonanie jednorazowej czynności organizacyjnej. Sam fakt, że pracownik podczas L4 miał kontakt z pracodawcą lub zajął się pojedynczą sprawą zawodową, nie powinien automatycznie oznaczać, że wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie oznacza to jednak, że podczas chorobowego można normalnie pracować. Nowe przepisy mają przede wszystkim odróżnić rzeczywiste wykonywanie obowiązków od incydentalnych czynności. Znaczenie ma więc charakter konkretnego działania, a nie wyłącznie to, czy w czasie zwolnienia doszło do jakiegokolwiek kontaktu w sprawach zawodowych.

Wyjście do apteki czy sklepu. To nie powinno pozbawiać prawa do zasiłku

Zmiany obejmują również sposób interpretowania zachowań, które mogą zostać uznane za wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem. Chodzi przede wszystkim o aktywności, które mogą utrudniać leczenie, opóźniać powrót do zdrowia lub przyczyniać się do wydłużenia rekonwalescencji. Wśród przykładów takich zachowań wymienia się między innymi wyjazdy wypoczynkowe czy podejmowanie aktywności niezgodnych z zaleceniami lekarza.

Jednocześnie nowe przepisy wyraźniej oddzielają takie sytuacje od zwykłych czynności życia codziennego. Osoba przebywająca na L4 nie ma przecież obowiązku pozostawania przez cały czas w czterech ścianach. Nie można też zakładać, że każde wyjście z domu oznacza automatycznie naruszenie zasad korzystania ze zwolnienia. Zakupy spożywcze, wizyta w aptece czy załatwienie niezbędnych spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem nie powinny same w sobie stanowić podstawy do odebrania świadczenia.

Kluczowe pozostaje to, czy konkretna aktywność jest zgodna z celem zwolnienia i nie utrudnia leczenia ani powrotu do zdrowia. Inaczej należy bowiem oceniać krótkie wyjście po niezbędne leki, a inaczej aktywność, która może pogorszyć stan zdrowia lub wydłużyć okres niezdolności do pracy.

ZUS dociska kontrolną śrubę. Dokładnie prześwietli L4

Zmiany dotyczą nie tylko samych pracowników, ale również sposobu przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich. Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymał szersze możliwości sprawdzania, czy osoby korzystające z L4 rzeczywiście przestrzegają obowiązujących zasad. Kontrolerzy mogą między innymi potwierdzać tożsamość osoby przebywającej na zwolnieniu poprzez jej wylegitymowanie. Rozszerzono również ich uprawnienia związane z przeprowadzaniem kontroli w miejscu pobytu pracownika.

Co istotne, kontrolujący nie muszą ograniczać się wyłącznie do informacji uzyskanych od samej osoby przebywającej na chorobowym. Mogą również zbierać dane od pracodawcy oraz lekarza prowadzącego leczenie. W praktyce oznacza to większe możliwości weryfikowania okoliczności związanych z wykorzystywaniem zwolnienia. ZUS może dokładniej sprawdzać, czy zachowanie pracownika rzeczywiście odpowiada celowi, w jakim wystawiono L4.

Dla korzystających ze zwolnień oznacza to jedno: warto zwracać uwagę nie tylko na zalecenia lekarza, ale również na to, jakie czynności podejmują w czasie niezdolności do pracy.

Od 2027 roku znacząca zmiana dla pracujących u kilku pracodawców

Na kolejną istotną zmianę trzeba będzie poczekać do stycznia 2027 roku. Dotknie ona przede wszystkim osób, które jednocześnie pracują w kilku miejscach lub mają więcej niż jeden tytuł do ubezpieczenia chorobowego. Obecnie zwolnienie lekarskie jest co do zasady wystawiane z uwzględnieniem wszystkich tytułów zatrudnienia objętych ubezpieczeniem chorobowym. Nowe rozwiązanie ma pozwolić na bardziej indywidualne podejście do poszczególnych miejsc pracy.

W praktyce lekarz będzie mógł stwierdzić, że stan zdrowia pacjenta uniemożliwia mu wykonywanie obowiązków w jednym miejscu, ale nie wyklucza dalszej pracy w innym. Wszystko będzie zależało od rodzaju wykonywanych czynności i charakteru konkretnego zatrudnienia. Przykładowo osoba pracująca fizycznie w jednym zakładzie i wykonująca pracę biurową u drugiego pracodawcy może mieć ograniczoną zdolność do wykonywania pierwszych obowiązków, ale nadal być w stanie realizować drugie.

Zwolnienie będzie więc mogło dotyczyć konkretnego zatrudnienia, zamiast automatycznie obejmować wszystkie miejsca pracy danej osoby.

L4 w jednej firmie nie zawsze oznacza konieczność rezygnacji z drugiej pracy

Ta zmiana może mieć szczególne znaczenie dla osób, które łączą kilka etatów, pracują na różnych podstawach zatrudnienia albo dodatkowo wykonują obowiązki zawodowe w innym miejscu. Od stycznia 2027 roku samo uzyskanie zwolnienia w jednym miejscu nie będzie musiało oznaczać całkowitego zakazu wykonywania jakiejkolwiek innej pracy. Jeżeli stan zdrowia pozwoli na realizowanie obowiązków u drugiego pracodawcy, lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie obejmujące tylko jedno zatrudnienie.

Nie oznacza to jednak dowolności. Nie wystarczy, że pracownik sam uzna, iż w jednej firmie nie może pracować, a w drugiej już tak. Decydujące znaczenie będzie miał stan zdrowia oraz charakter wykonywanych obowiązków. To lekarz będzie oceniał, czy istnieją podstawy do takiego rozdzielenia niezdolności do pracy. W praktyce osoby zatrudnione w kilku miejscach będą musiały dokładniej przyglądać się temu, czego dotyczy wystawione zwolnienie i jakie obowiązki mogą w tym czasie wykonywać.

Nowe zasady i dla pracowników i pracodawców

Nowe regulacje mają przede wszystkim uporządkować zasady korzystania ze zwolnień lekarskich i ograniczyć wątpliwości dotyczące tego, jakie zachowania mogą zostać uznane za nadużycie. Z jednej strony doprecyzowano, że pojedyncze czynności życia codziennego czy incydentalny kontakt z pracodawcą nie muszą automatycznie oznaczać utraty prawa do zasiłku. Z drugiej strony ZUS otrzymał szersze możliwości kontrolowania osób przebywających na L4.

Największe zmiany dla części zatrudnionych pojawią się jednak dopiero w 2027 roku. Osoby pracujące w kilku miejscach będą musiały zwracać szczególną uwagę na zakres wystawionego zwolnienia. Niezdolność do wykonywania obowiązków w jednym miejscu nie zawsze będzie bowiem oznaczała, że pracownik nie może kontynuować pracy w innym.

W efekcie korzystanie z L4 ma być bardziej dostosowane do rzeczywistego stanu zdrowia i charakteru wykonywanej pracy, ale jednocześnie podlegać dokładniejszej kontroli.