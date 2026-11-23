Zima jeszcze się nie zaczęła, a właściciele domów już mogą mieć powody do niepokoju. Ogrzewanie pochłania coraz większą część domowych budżetów, a niektóre źródła ciepła okazują się wyjątkowo kosztowne. Według wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego roczne ogrzewanie domu olejem opałowym może kosztować nawet 14 880 zł. Niewiele mniej zapłacą osoby korzystające z pelletu. W ich przypadku rachunek wynosi 12 852 zł. Tańszy okazuje się gaz, ale nawet tutaj trzeba przygotować się na wydatek rzędu 8676 zł rocznie. Czy w obliczu tak wysokich kosztów można liczyć na pomoc państwa? Bon ciepłowniczy nie jest już dostępny, ale to nie oznacza, że wszystkie możliwości uzyskania dopłat się skończyły.

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Ogrzewanie domu coraz droższe

Właściciele domów, którzy zdecydowali się na ogrzewanie pelletem, mają szczególne powody do zmartwień. W ciągu roku cena tego opału wzrosła aż o 52 proc. Dla wielu gospodarstw domowych oznacza to konieczność ponownego przeliczenia wydatków i znalezienia dodatkowych pieniędzy na nadchodzący sezon grzewczy.

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Z wyliczeń Polskiego Alarmu Smogowego wynika, że roczne koszty ogrzewania domu mogą wyglądać następująco: pellet – 12 852 zł, gaz – 8676 zł, a olej opałowy – 14 880 zł. To kwoty, które mogą poważnie obciążyć domowy budżet, szczególnie w przypadku emerytów, rodzin o niższych dochodach i osób samotnie utrzymujących nieruchomość.

Trzeba jednak pamiętać, że przedstawione wartości są wyliczeniami, a nie rachunkami, które każdy właściciel domu otrzyma dokładnie w takiej wysokości. Ostateczne wydatki zależą między innymi od powierzchni budynku, jakości jego ocieplenia, rodzaju instalacji grzewczej i ilości zużywanej energii.

W praktyce nawet dwaj sąsiedzi, którzy korzystają z tego samego rodzaju opału, mogą zapłacić zupełnie inne kwoty. Duże znaczenie ma bowiem stan techniczny budynku i efektywność wykorzystywanego systemu ogrzewania.

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Dopłaty do ogrzewania 2026/2027. Nie tylko bon ciepłowniczy

Jednym z mechanizmów, które miały pomóc gospodarstwom domowym w pokryciu rosnących rachunków za ogrzewanie, był bon ciepłowniczy. Maksymalna wysokość wsparcia mogła wynieść 3500 zł. Nie każdy mógł jednak liczyć na takie pieniądze.

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Świadczenie skierowano do gospodarstw domowych o niższych dochodach, które korzystają z ciepła systemowego. Samo spełnienie kryterium dochodowego nie wystarczało. Konieczne było również przekroczenie określonej ceny ciepła. Jednoskładnikowa cena musiała wynosić więcej niż 170 zł za gigadżul netto.

Osoby zainteresowane otrzymaniem pieniędzy musiały również pilnować terminu składania dokumentów. Nabór zakończył się z końcem sierpnia tego roku. Oznacza to, że obecnie nie można już ubiegać się o bon ciepłowniczy w ramach zakończonego naboru.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że rozwiązanie to miało ograniczony zasięg. Nie było szczególnie przydatne dla właścicieli domów jednorodzinnych, ponieważ z ciepła systemowego korzysta zaledwie około 1 proc. takich nieruchomości. Tak wynika z danych Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Czy osoby, które nie zdążyły złożyć wniosku albo w ogóle nie kwalifikowały się do bonu, zostały bez żadnej pomocy? Niekoniecznie. Jak przypomina biznes.wprost.pl, istnieją również inne możliwości uzyskania wsparcia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania i ogrzewania.

Jednym z rozwiązań pozostaje dodatek mieszkaniowy. To świadczenie nie jest przeznaczone wyłącznie na opłacenie rachunków za ogrzewanie, ale przy ustalaniu jego wysokości uwzględnia się również wydatki związane z energią cieplną. Z pomocy mogą korzystać między innymi właściciele mieszkań i domów, a także osoby wynajmujące lokale. Warunkiem jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych oraz pozostałych wymagań przewidzianych w przepisach.

Obecnie średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może przekraczać 3561,42 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 2671,07 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Oznacza to, że przy rozpatrywaniu wniosku urząd bierze pod uwagę nie tylko aktualne zarobki, ale również dochody uzyskane w poprzednich trzech miesiącach.

Warto jednak pamiętać, że samo spełnienie kryterium dochodowego nie przesądza jeszcze o przyznaniu dodatku. Znaczenie mają również powierzchnia zajmowanego lokalu, tytuł prawny do nieruchomości oraz wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych.

Osoby, których dochody nieznacznie przekraczają ustawowe limity, nie powinny od razu rezygnować ze składania wniosku. Przekroczenie kryterium dochodowego nie zawsze oznacza automatyczną odmowę przyznania pomocy. W takiej sytuacji dodatek może zostać pomniejszony o kwotę, o którą dochód przekroczył obowiązujący próg. Gmina ma również możliwość ustalenia wyższego kryterium dochodowego.

Znaczenie ma także powierzchnia mieszkania lub domu. Przepisy określają limity powierzchni normatywnej, które zależą od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo domowe. W przypadku czteroosobowej rodziny podstawowy limit wynosi 55 mkw. W określonych sytuacjach dopuszczalne jest jednak jego zwiększenie.

Przy rozpatrywaniu wniosku urząd uwzględnia ponadto tytuł prawny do zajmowanego lokalu i wysokość wydatków związanych z jego utrzymaniem. Warto więc dokładnie sprawdzić obowiązujące zasady. Osoba, która przekracza podstawowy próg dochodowy, nie powinna z góry zakładać, że nie ma żadnych szans na otrzymanie wsparcia.

Ryczałt na zakup opału. Dodatkowe pieniądze dla osób bez centralnego ogrzewania

Szczególnie istotną możliwością dla części gospodarstw domowych jest ryczałt na zakup opału. Z rozwiązania tego mogą skorzystać osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy, których lokale nie mają określonych instalacji grzewczych.

Chodzi o sytuacje, w których w mieszkaniu brakuje instalacji doprowadzającej centralne ogrzewanie, ciepłą wodę lub gaz przewodowy z zewnętrznego źródła. W takich przypadkach można ubiegać się o dodatkowe wsparcie związane z koniecznością samodzielnego zapewnienia ogrzewania.

Wysokość ryczałtu nie jest jednakowa dla wszystkich. Zależy między innymi od powierzchni normatywnej lokalu, liczby osób w gospodarstwie domowym oraz rodzaju brakującej instalacji. Trzeba przy tym pamiętać, że ryczałt na zakup opału nie jest odrębnym świadczeniem przyznawanym niezależnie od dodatku mieszkaniowego. Stanowi jego część. Pieniądze trafiają bezpośrednio do osoby, której przyznano pomoc. Dla gospodarstw domowych, które muszą samodzielnie kupować opał, może to być dodatkowe odciążenie budżetu w okresie największych wydatków na ogrzewanie.

Zasiłek celowy na ogrzewanie i opał. Pomoc zależy od sytuacji rodziny

Kolejnym rozwiązaniem jest zasiłek celowy przyznawany w ramach pomocy społecznej. Świadczenie może zostać przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków gospodarstwa domowego, w tym rachunków za ogrzewanie i zakupu opału. Nie jest to jednak pomoc, którą otrzymuje automatycznie każda osoba zmagająca się z wysokimi kosztami utrzymania domu.

Zasiłek celowy ma charakter fakultatywny. Oznacza to, że jego przyznanie zależy od spełnienia warunków określonych w przepisach o pomocy społecznej, a także od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o pieniądze.

Pracownicy pomocy społecznej mogą brać pod uwagę między innymi wysokość dochodów, sytuację materialną, rzeczywiste potrzeby gospodarstwa domowego oraz okoliczności, które doprowadziły do trudności finansowych. W praktyce oznacza to, że nawet osoby, które nie mają możliwości skorzystania z bonu ciepłowniczego, powinny sprawdzić, czy nie kwalifikują się do innej formy pomocy.

Wniosek o zasiłek celowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. To tam można również uzyskać informacje o wymaganych dokumentach i zasadach przyznawania świadczenia.

Koniec bonu ciepłowniczego nie oznacza końca dopłat. Warto sprawdzić wszystkie możliwości

Wysokie koszty ogrzewania mogą być poważnym problemem dla wielu gospodarstw domowych. Szczególnie teraz, gdy ceny opału rosną, a utrzymanie domu pochłania coraz większą część dochodów. Zakończenie naboru na bon ciepłowniczy nie oznacza jednak, że osoby mające trudności z opłaceniem rachunków zostały bez wsparcia.

Do dyspozycji pozostają między innymi dodatek mieszkaniowy, ryczałt na zakup opału oraz zasiłek celowy przyznawany w ramach pomocy społecznej. Każde z tych świadczeń ma jednak inne zasady i warunki przyznawania. Dlatego przed złożeniem dokumentów warto sprawdzić, jakie kryteria obowiązują w konkretnej sytuacji i do którego urzędu należy się zwrócić.

Warto również pamiętać, że nawet częściowa pomoc może mieć znaczenie, gdy roczne wydatki na ogrzewanie sięgają kilkunastu tysięcy złotych. Przy tak wysokich rachunkach każda dodatkowa kwota, która pozostanie w domowym budżecie, może okazać się istotnym wsparciem.