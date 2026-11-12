Zamiast jednej podwyżki emerytury i renty w marcu mają być cztery w ciągu roku. Włączenie trzynastki i czternastki do podstawy świadczeń. Czy taka rewolucja czeka seniorów. Za takimi przełomowymi zmianami opowiada się autor petycji, która właśnie trafiła do senatu.

Czy miliony emerytów i rencistów mogą być zainteresowane propozycjami waloryzacji emerytur i rent. W tej sprawie do Senatu wpłynęła petycja nr P11-269/26. Jej autor proponuje, aby coroczne podwyżki świadczeń zaczynały obowiązywać już 1 stycznia, a nie – tak jak obecnie – 1 marca.

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Petytor zwraca uwagę na problem, z którym seniorzy mierzą się na początku każdego roku. W styczniu i lutym emeryci oraz renciści nadal otrzymują świadczenia w dotychczasowej wysokości. Dopiero od marca zaczyna obowiązywać nowa kwota, uwzględniająca waloryzację. Co istotne, różnica za pierwsze dwa miesiące nie jest później wyrównywana.

Autor dokumentu chce więc zmiany ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Proponuje przesunięcie terminu waloryzacji z 1 marca na 1 stycznia każdego roku. W ten sposób miałaby zostać zlikwidowana tzw. dwumiesięczna luka waloryzacyjna.

Emerytury waloryzowane nawet cztery razy w roku? Jest też postulat odsetek za opóźnienie

Na zmianie terminu waloryzacji propozycje się nie kończą. Jest również postulat wprowadzenie nowego wskaźnika, który służyłby do obliczania podwyżek emerytur i rent. Miałby on uwzględniać dwa ważne elementy.

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Kolejna propozycja dotyczy zabezpieczenia seniorów przed obniżeniem nominalnej wartości świadczeń. Petytor chce wprowadzenia ustawowej gwarancji, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent nigdy nie będzie ujemny. Taka zasada miałaby obowiązywać również w okresach spowolnienia gospodarczego.

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Co jeszcze miałoby się zmienić? Świadczenia byłyby waloryzowane na bieżąco, a nie tylko raz w roku. Podwyżki miałyby następować co kwartał, z maksymalnie dwumiesięcznym opóźnieniem. W czwartym kwartale każdego roku przeprowadzane byłoby ostateczne rozliczenie waloryzacji.

Petytor przewiduje również rozwiązanie alternatywne na wypadek utrzymania obecnego systemu rocznych podwyżek. W takim przypadku emeryci i renciści mieliby otrzymywać świadczenia wraz z odsetkami za opóźnienie.

13. i 14. emerytura włączone do podstawy świadczeń? Jest taki postulat

Jedna z propozycji może szczególnie zainteresować pobierających dodatkowe roczne świadczenia. Autor petycji chce bowiem włączenia 13. i 14. emerytury do stałej podstawy świadczeń emerytalnych.

Co oznaczałaby taka zmiana? Dodatkowe wypłaty przestałyby być traktowane jako świadczenia przyznawane raz w roku. Zamiast tego stałyby się stałą częścią emerytury lub renty, a ich wysokość byłaby uwzględniana podczas kolejnych waloryzacji.

Wśród postulatów znalazła się także waloryzacja kwotowo-procentowa emerytur i rent. Petytor proponuje ponadto coroczne podnoszenie kwoty wolnej od podatku PIT dla seniorów. Celem tych zmian ma być ochrona siły nabywczej świadczeń oraz pozostawienie emerytom większej części uzyskiwanych dochodów.

Co dalej z petycją dotyczącą waloryzacji emerytur?

Petycja nie oznacza, że proponowane zmiany zostaną automatycznie wprowadzone w życie. To postulaty autora, które muszą zostać rozpatrzone w przewidzianym trybie. 27 października 2026 r. dokument został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Petycji Senatu. Oznacza to, że senatorowie będą mogli zająć się przedstawionymi propozycjami i zdecydować o dalszych działaniach.