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Więcej rodziców otrzyma zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły, bo już nie tylko do placówki edukacyjnej zlokalizowanej najbliżej od domu? RPO wystąpił z interwencją do MEN

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13 listopada 2026, 11:31
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
szkoła, rodzice, dzieci, dowóz, transport, RPO, MEN, niepełnosprawni
Więcej rodziców otrzyma zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły, bo już nie tylko do placówki edukacyjnej zlokalizowanej najbliżej od domu? RPO wystąpił z interwencją do MEN
Shutterstock

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„Obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu należy postrzegać jako instrument wyrównywania szans edukacyjnych i usuwania barier. Sposób realizacji transportu powinien zatem uwzględniać indywidualne potrzeby ucznia, jego bezpieczeństwo i dobrostan” – stwierdził RPO w wystąpieniu do MEN z 4 października 2026 r. Rzecznik domaga się przyznania zwrotu kosztów dowozu do szkoły dziecka z niepełnosprawnością większej liczbie rodziców – również tym, którzy wybrali dla swojego dziecka inną szkołę, niż ta położona najbliżej miejsca zamieszkania. „Najbliżej” ma być przy tym rozumiane nie tylko jako położone w najbliższej odległości, pod względem geograficznym.

Prawo do bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły – komu i na jakich zasadach przysługuje, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego?

Ważne

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej (niezależnie od jej odległości od miejsca zamieszkania dziecka) – przysługuje wszystkim niepełnosprawnym uczniom objętym kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przypadku uczniów z:

  • niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
  • niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym,

prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu, przysługuje ponadto do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat.

Poza prawem bezpłatnego dowozu do szkoły, niepełnosprawnym uczniom przysługuje również prawo bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, przy czym nie jest ono ograniczone wyłącznie do najbliższej placówki. Dotyczy ono:

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  • dzieci i młodzieży, którzy spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego lub odpowiednio – obowiązek szkolny i obowiązek nauki, poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 25 rok życia oraz
  • dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi (tj. u których współwystępują co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności), z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna – do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 24 rok życia.

Na zasadzie dobrowolności, bezpłatny transport do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, gmina może również zorganizować dla niepełnosprawnych uczniów, którzy nie zostali objęci powyższymi przepisami.

Ważne

Dla porównania – uczniowie bez niepełnosprawności, mają zapewniony bezpłatny transport do szkół podstawowych, w obwodzie których zamieszkują, wyłącznie jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km (w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych) lub odpowiednio – 4 km (w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych). Jeżeli droga dziecka do szkoły nie przekracza natomiast ww. odległości – gmina może zorganizować bezpłatny transport na zasadzie dobrowolności (zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 prawa oświatowego).

Nie tylko bezpłatny dowóz zorganizowany przez gminę, ale również zwrot kosztów osobistego dowozu dziecka do szkoły przez rodzica – komu i na jakich zasadach przysługuje, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego?

Obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dzieciom bezpłatnego transportu do najbliższej szkoły, może być przez gminę spełniony również poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci do placówek.

Zwrot przysługuje w wysokości stanowiącej równowartość kwoty wyliczonej według wzoru określonego w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, tj.:

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koszt = (a-b) × c, gdzie:

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a – stanowi liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – stanowi liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu dziecka do placówki oraz

c – stanowi stawkę za 1 km przebiegu pojazdu, która powinna zostać określona w uchwale rady gminy i nie powinna być niższa niż określona w par. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dla samochodu osobowego – 0,89-1,15 zł/km, w zależności od pojemności skokowej silnika).

Celem otrzymania ww. kwoty – rodzice zobowiązani są do poinformowania wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), iż przejazd dziecka do szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego organizują we własnym zakresie. W następstwie powyższego – w terminie 14 dni od otrzymania przez gminę ww. informacji – powinna zostać zawarta z rodzicami umowa o zwrot kosztów przejazdów.

Warto przy tym mieć świadomość, iż refundacja przez gminę kosztów przejazdów, przysługuje na takich samych zasadach w przypadku korzystania ze środków komunikacji publicznej, jak i prywatnej (np. z wykorzystaniem własnego samochodu).

W przypadku dzieci bez niepełnosprawności – nie przysługuje natomiast zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły prywatnym samochodem. Zgodnie z art. 39 ust. 3 pkt 1 prawa oświatowego jednak – gmina może zapewnić dowóz dziecka do szkoły (jeżeli droga dziecka do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych i odpowiednio – 4 km w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych), zapewniając zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.

Więcej rodziców dzieci z niepełnosprawnością będzie mogło ubiegać się o zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły, bo już nie tylko do placówki zlokalizowanej najbliżej od miejsca zamieszkania? Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) interweniuje, bo „sposób realizacji transportu powinien uwzględniać indywidualne potrzeby ucznia, jego bezpieczeństwo i dobrostan”

W dniu 4 października 2026 r. Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wystąpił z interwencją do MEN Minister Edukacji Barbary Nowackiej, w której zwrócił się o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów prawa oświatowego w taki sposób, aby:

  • Została wprowadzona definicja „szkoły najbliższej”, o której mowa w art. 39 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy (do której gmina ma obowiązek zapewnić uczniom z niepełnosprawnościami bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu), która stanowić ma nie tylko placówkę najbliższą (miejscu zamieszkania dziecka) w wymiarze geograficznym, ale również – w wymiarze funkcjonalnym. Za najbliższą szkołę – zgodnie z powyższym – powinna być uznawana szkoła, która jest w stanie zapewnić uczniowi kształcenie dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych oraz w pełni zrealizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (jak stwierdził NSA w wyroku z dnia 28 października 2021 r., sygn. akt III OSK 3941/2). Szkoła położona bliżej miejsca zamieszkania dziecka, lecz w mniejszym stopniu odpowiadająca jego potrzebom – nie powinna być zatem „szkołą najbliższą” w rozumieniu ustawy – prawo oświatowe, a gmina powinna móc odmówić dowozu do szkoły położonej dalej od miejsca zamieszkania dziecka tylko, jeżeli wykaże, że placówka znajdująca się bliżej przynajmniej w równym stopniu odpowiada potrzebom dziecka i w pełni realizuje zalecenia wynikające z orzeczenia.
  • Wprowadzono możliwość częściowego zwrotu kosztów dowozu do placówki edukacyjnej dziecka z niepełnosprawnością, w przypadku wyboru przez rodziców szkoły innej niż „najbliższa”. Czyli – jeżeli rodzice zdecydowaliby się na wybór jeszcze innej placówki dla dziecka, niż „szkoła najbliższa”, która odpowiada najlepiej potrzebom dziecka, a nie jest tylko najbliższa pod względem geograficznym (zgodnie z nową definicją, która miałaby zostać wprowadzona do ustawy) – wówczas, miałby im przysługiwać częściowy zwrot kosztów dowozu dziecka do takiej placówki.

Należy podkreślić, że – na dzień dzisiejszy – MEN nie ustosunkowało się jeszcze do ww. wniosku RPO. Nie wiadomo zatem, jakie będzie „podejście” resortu do postulowanych przez rzecznika zmian.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 820 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1490 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., nr 27, poz. 271 z późn. zm.)
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Źródło: INFOR
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