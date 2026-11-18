Zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, bliska rodzina osoby zmarłej ma wyłącznie prawo, a nie obowiązek organizacji pogrzebu zmarłego (tj. pochowania jego zwłok). Co jednak w sytuacji, gdy krewni osoby zmarłej z ww. prawa do pochówku nie chcą skorzystać? Wówczas obowiązek ten spada na gminę, ta jednak – w zakresie kosztów pogrzebu – również ma określone prawa. Co więcej – gmina poniesie koszty pogrzebu zmarłego, nawet jeżeli nie skorzysta w tym zakresie z zasiłku pogrzebowego.

Prawo czy obowiązek pochówku zmarłej osoby bliskiej – co, w kwestii pogrzebu zmarłego krewnego, stanowią przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – rodzinie zmarłego przysługuje prawo, a nie obowiązek do pochowania zwłok. Prawo do pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

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pozostały małżonek/ka, krewni zstępni, czyli – dzieci, wnuki, prawnuki, krewni wstępni, czyli – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, czyli – rodzeństwo, wujek, stryj, ciotka, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica, kuzyn, kuzynka (dzieci rodzeństwa rodziców), stryjeczny/brataneczny wnuk itp., powinowaci w linii prostej do 1 stopnia, czyli np. teść, teściowa, zięć, synowa.

Ponadto – prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które się do tego dobrowolnie zobowiążą. W przypadku osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej natomiast – także właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych, a w przypadku osób zasłużonych wobec państwa i społeczeństwa – również organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym.

Niepodjęcie się przez bliskich zmarłego jego pogrzebu – nie może zatem skutkować ich ukaraniem, w żaden sposób.

Rodzina nie chce pochować bliskiej osoby zmarłej – co stanie się ze zwłokami? Pogrzeb zorganizuje gmina (nawet niezależnie od zasiłku pogrzebowego), ale w zakresie poniesionych kosztów pochówku ma określone prawa

Jeżeli najbliższa rodzina osoby zmarłej postanowi nie skorzystać ze swojego prawa do pochowania zwłok bliskiego – zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych – ciało może zostać przekazane do celów dydaktycznych i naukowych uczelni medycznej lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i naukową w zakresie nauk medycznych bądź federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki prowadzącej działalność naukową w zakresie nauk medycznych. Decyzję w sprawie przekazania zwłok wydaje – na wniosek uczelni lub federacji – właściwy starosta.

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Ważne W przypadku, gdy najbliższa rodzina zmarłego nie skorzysta ze swojego prawa do pochowania zwłok bliskiego i zwłoki te nie zostaną przekazane uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w celach dydaktycznych i naukowych (zgodnie z powyższym) – obowiązek ich pochowania ostatecznie spoczywa na gminie, właściwej ze względu na miejsce zgonu (art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). Co istotne jednak – ww. obowiązek pochowania zwłok przez gminę – nie wyklucza ubiegania się przez nią o zwrot kosztów pogrzebu na podstawie innych ustaw (zgodnie z art. 10 ust. 4 ww. ustawy), np. z majątku pozostawionego przez zmarłego. Art. 922 par. 3 kodeksu cywilnego stanowi, że do długów spadkowych należą m.in. koszty pogrzebu spadkodawcy, w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Za długi spadkowe odpowiedzialność ponoszą natomiast spadkobiercy – w przypadku prostego przyjęcia spadku bez ograniczenia, a w przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza – do wartości ustalonej w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Na możliwość zaspokojenia się przez gminę (w zakresie poniesionych kosztów pogrzebu) z masy spadkowej – wskazuje również wprost art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ww. przepisem – powyższe uprawnienie powstaje jednak dopiero wówczas, jeżeli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Pogrzeb zmarłego na koszt gminy, a zasiłek pogrzebowy – co 7 tys. zł świadczenia, jeżeli to gmina (a nie rodzina osoby zmarłej) zapłaci za pochówek?

Gmina zapłaci za pogrzeb zmarłego (jeżeli z prawa do chowania zwłok nie skorzysta najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej) niezależnie od zasiłku pogrzebowego, a zatem również wówczas, gdy zasiłek ten nie przysługuje po zmarłym. Wynika to wprost z art. 96 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Wówczas – jak zostało wspomniane powyżej – gmina będzie mogła dochodzić zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu z masy spadkowej.

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Kiedy zasiłek pogrzebowy po zmarłym w ogóle nie przysługuje? Jeżeli nie jest spełniony żaden z warunków przyznania świadczenia, o których mowa w art. 77 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tj., gdy zmarły:

nie był ubezpieczony społecznie ,

, nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty ,

, w dniu śmierci, nie miał ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie spełniał warunków do uzyskania i pobierania któregoś z ww. świadczeń ,

, w dniu śmierci nie miał ustalonego prawa i nie pobierał zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego ,

, nie był członkiem rodziny osoby ubezpieczonej społecznie lub pobierającej świadczenie emerytalno-rentowe.

Ważne Czy powyższe (zobowiązanie gminy do zorganizowania pogrzebu zmarłego, niezależnie od przysługiwania zasiłku pogrzebowego) oznacza jednak, że gmina pokryje koszty pogrzebu, a bliscy zmarłego będą mogli skorzystać z ww. świadczenia, które – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – przysługuje w kwocie 7 tys. zł? Nic bardziej mylnego. Gmina pokryje bowiem koszty pogrzebu z innych środków niż pochodzące z zasiłku pogrzebowego, tylko wówczas, jeżeli zasiłek ten w ogóle nie przysługuje po zmarłym. W takiej sytuacji, nie przysługuje on więc również członkom rodziny zmarłego, o których mowa w art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS). Co więcej – z art. 78 ust. 1 i 2 ww. ustawy wprost wynika, że zasiłek pogrzebowy przysługuje wyłącznie osobie, która rzeczywiście pokryła koszty pogrzebu , a „osobą” tą, może być m.in. gmina, jeżeli to ona pokryła koszty pogrzebu (jak również – pracodawca, dom pomocy społecznej, powiat, jak również osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego).

Podsumowując więc: rodzina osoby zmarłej nie ma obowiązku, a wyłącznie prawo do pochowania zwłok zmarłego,

jeżeli rodzina osoby zmarłej nie skorzysta z ww. prawa – ostatecznie (jeżeli zwłoki nie zostaną przekazane uczelni dla celów dydaktycznych lub naukowych) – koszty pogrzebu poniesie gmina, właściwa ze względu na miejsce zgonu,

gmina pokryje ww. koszty pogrzebu z zasiłku pogrzebowego,

jeżeli natomiast zasiłek pogrzebowy po osobie zmarłej nie przysługuje – zwrotu poniesionych kosztów pogrzebu, gmina będzie mogła dochodzić z masy spadkowej. Osoba będąca bliskim członkiem rodziny zmarłego, jeżeli nie jest jego spadkobiercą – co do zasady, zgodnie z ww. przepisami – może zatem w ogóle nie ponosić kosztów pochowania zwłok zmarłego (jeżeli nie chce skorzystać ze swojego prawa do zorganizowania zmarłemu pogrzebu). Bowiem – chociaż osobie takiej, w większości przypadków (jeżeli są spełnione przesłanki ustawowe, wynikające z art. 77 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS), przysługuje 7 tys. zasiłku pogrzebowego – koszty pogrzebu w Polsce, aktualnie nierzadko ww. kwotę przekraczają.

Podstawa prawna :