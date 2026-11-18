Wielu emerytów z zadłużeniem żyje w przekonaniu, że po potrąceniach dokonanych przez ZUS reszta świadczenia na koncie bankowym jest już w pełni bezpieczna. Rzeczywistość bywa jednak bolesna – w określonych sytuacjach bank może zablokować i przekazać komornikowi całą kwotę, która wpłynęła na rachunek. Sprawdź, jakie limity chronią seniorów w 2026 roku i jak uniknąć pułapki podwójnego zajęcia.

Dwa poziomy ochrony, które nie zawsze ze sobą współpracują

Kiedy emeryt ma długi, egzekucja komornicza działa na dwóch niezależnych poziomach: w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz w banku prowadzącym jego rachunek. Najpierw działa ZUS. Przed wysłaniem przelewu potrąca on odpowiednią część świadczenia (zwykle do 25 procent w przypadku zwykłych długów), dbając o to, aby seniorowi pozostała ustawowa kwota wolna od zajęcia. W 2026 roku wynosi ona dokładnie 1401,57 zł przy długach niealimentacyjnych. Tej kwoty ZUS nie ma prawa naruszyć. Problem zaczyna się jednak w momencie, gdy okrojona już emerytura trafia na osobiste konto bankowe.

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Złota zasada banków: pieniądz nie ma metki

Dla systemu bankowego środki przelewane przez ZUS tracą swój status „emerytury” i stają się zwykłymi pieniędzmi na rachunku. Wtedy wchodzi w życie art. 54 Prawa bankowego. Przepis ten chroni dłużnika tzw. kwotą wolną na rachunku bankowym, która w każdym miesiącu kalendarzowym wynosi 75 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2026 roku limit ten wynosi dokładnie 3604,50 zł miesięcznie. Dopóki suma wszystkich Twoich wypłat i przelewów wychodzących w danym miesiącu nie przekroczy tego progu, pieniądze są bezpieczne. Jeśli jednak korzystasz z konta aktywnie, otrzymujesz dodatkowe przelewy od rodziny lub masz na nim inne wpływy, bardzo łatwo wyczerpać ten limit. Wówczas bank ma obowiązek zablokować każdą kolejną złotówkę – nawet jeśli pochodzi ona z emerytury, z której ZUS zdążył już wcześniej potrącić dług.

Błąd z odkładaniem pieniędzy "na czarną godzinę"

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez zadłużonych seniorów jest trzymanie niewykorzystanych środków na koncie z myślą o większych wydatkach, na przykład na leki czy opał przed zimą. Bankowa kwota wolna od zajęcia działa w cyklu miesięcznym i nie przechodzi na kolejny miesiąc. Jeśli w jednym miesiącu nie wypłacisz przysługującej Ci puli pieniędzy, po pierwszym dniu kolejnego miesiąca środki te dołączają do ogólnego salda. Jeśli wraz z nową emeryturą przekroczą one dozwolony limit 3604,50 zł, bank przeleje nadwyżkę prosto na konto komornika.

Kiedy komornik może wyczyścić konto do zera lub zabrać znaczną część środków?

Istnieją sytuacje, w których bankowe limity ochronne w ogóle nie działają albo wyczerpują się znacznie szybciej, niż się spodziewasz:

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Długi alimentacyjne. W przypadku egzekucji alimentów kwota wolna na koncie bankowym w ogóle nie obowiązuje. Bank blokuje i przekazuje komornikowi wszystko, co znajduje się na rachunku, aż do pełnej spłaty zadłużenia.

Konta wspólne i firmowe. Choć rachunek wspólny osób fizycznych jest objęty ochroną z Prawa bankowego, obowiązuje na nim tylko jeden wspólny limit 3604,50 zł dla wszystkich współwłaścicieli (nie mnoży się go przez dwa). Jeśli z konta korzystają dwie osoby, kwotę wolną można wyczerpać błyskawicznie, a nadwyżka trafi do komornika. Z kolei na kontach firmowych kwota wolna nie działa wcale.

Omyłkowe zajęcie dodatków. Komornik nie może zabrać dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia 500+ dla seniora ani 13. i 14. emerytury. Ponieważ jednak bank widzi tylko kwotę przelewu, czasem blokuje takie środki automatycznie. Wtedy senior musi złożyć u komornika wniosek o ich pilne zwolnienie, dołączając wyciąg z konta.

Prosty sposób, aby raz na zawsze uniknąć blokady w banku

Jeżeli komornik zajmuje Twoje świadczenie zarówno w ZUS, jak i w banku, albo po prostu boisz się, że przez pomyłkę stracisz dostęp do gotówki, rozwiązanie jest bardzo proste. Wystarczy złożyć w ZUS wniosek o zmianę formy wypłaty świadczenia – z przelewu bankowego na przekaz pocztowy. Wówczas ZUS dokona wyłącznie swoich ustawowych potrąceń, a resztę pieniędzy przyniesie Ci do domu listonosz. Gotówka przekazana do rąk własnych omija system bankowy, dzięki czemu masz stuprocentową pewność, że nikt nie zablokuje Twoich środków na życie.