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ZUS wydaje ważne zaświadczenia w 2026 roku. Dla wielu Polaków mogą być warte tysiące złotych. Gdzie złożyć wniosek, aby dostać dodatkowe pieniądze?

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16 listopada 2026, 15:02
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
ZUS wydaje ważne zaświadczenia w 2026 roku. Dla wielu Polaków mogą być warte tysiące złotych. Gdzie złożyć wniosek, aby dostać dodatkowe pieniądze?
ZUS wydaje ważne zaświadczenia w 2026 roku. Dla wielu Polaków mogą być warte tysiące złotych. Gdzie złożyć wniosek, aby dostać dodatkowe pieniądze?
Shutterstock
Shutterstock

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W 2026 roku ZUS wydaje ważne zaświadczenia potwierdzające okresy pracy, które wcześniej nie były uwzględniane przy ustalaniu stażu. Chodzi m.in. o pracę na umowie zleceniu czy prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki nowym zasadom część pracowników może zyskać prawo do dodatkowych świadczeń, w tym wypłat sięgających nawet kilku tysięcy zł. Wyjaśniamy, kto może skorzystać z nowych przepisów i jakie dokumenty trzeba przedstawić pracodawcy.

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Staż pracy 2026. Te okresy mogą dać prawo do dodatkowych pieniędzy

Od 2026 roku zmieniły się zasady ustalania stażu pracy. Do okresu pracy można doliczyć nie tylko klasyczne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale także inne formy aktywności zawodowej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że chodzi m.in. o okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej, świadczenia usług czy udokumentowanej pracy zarobkowej za granicą.

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To ważna zmiana, bo dla wielu osób wcześniejsze lata pracy na zleceniu albo własnej działalności dotąd nie dawały takich samych uprawnień pracowniczych jak etat. Od 2026 roku mogą one podnieść ogólny staż pracy, a w wielu przypadkach przyspieszyć nabycie prawa do nagrody jubileuszowej.

Nagroda jubileuszowa. Kiedy dodatkowe lata pracy dają prawo do wypłaty

Nagroda jubileuszowa nie przysługuje każdemu pracownikowi z samego Kodeksu pracy. Zależy od przepisów dotyczących danej grupy zawodowej. Takie zasady obowiązują m.in. u pracowników samorządowych, służby cywilnej, nauczycieli, pracowników instytucji kultury, części pracowników budżetówki albo od regulaminów wewnętrznych u pracodawcy.

Jeżeli jednak w danym miejscu pracy nagroda jubileuszowa obowiązuje, nowe zasady mogą mieć duże znaczenie. Po doliczeniu wcześniejszych okresów pracy może się okazać, że pracownik osiągnął wymagany próg stażu, np. 20, 25 albo 30 lat pracy. Wtedy, po udokumentowaniu tych okresów, pracodawca powinien przeliczyć staż i sprawdzić, czy powstało prawo do wypłaty.

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Najczęściej nagrody jubileuszowe są przyznawane co 5 lat, zaczynając zwykle od 20 lat stażu pracy, a potem 25, 30, 35, 40, czasem także po 45 latach pracy. Wysokość nagrody zwykle rośnie wraz ze stażem, Przykładowo za 20 lat pracy często przysługuje 75% miesięcznego wynagrodzenia, a za 40 lub 45 lat nawet kilkaset procent pensji. W firmach prywatnych nagroda jubileuszowa nie jest obowiązkowa z Kodeksu pracy. Może jednak wynikać z regulaminu wynagrodzenia albo umowy o pracę.

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MRPiPS wyjaśnia, że jeśli po doliczeniu nowych okresów na podstawie zaświadczenia z ZUS pracownik osiągnie lub przekroczy staż wymagany do nagrody jubileuszowej, pracodawca ma obowiązek ją wypłacić niezwłocznie po udokumentowaniu stażu.

Kiedy pracodawca musi wypłacić nagrodę jubileuszową? Przykład

Przykładowo pracownik samorządowy ma 16 lat stażu pracy. W przeszłości przez 5 lat prowadził działalność gospodarczą i opłacał składki. Po doliczeniu tego okresu jego staż wzrasta do 21 lat. To oznacza, że może osiągnąć próg uprawniający do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy.

Ministerstwo wskazuje, że w takiej sytuacji pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić nagrodę za 20 lat pracy, pod warunkiem że pracownik prawidłowo udokumentuje ten okres.

Jedna czy kilka nagród jubileuszowych?

Może zdarzyć się także sytuacja, że po doliczeniu nowych okresów staż pracy wzrośnie tak bardzo, że pracownik „przeskoczy” więcej niż jeden próg, np. z 16 do 26 lat. Wtedy nie oznacza to automatycznie wypłaty kilku nagród naraz.

Według stanowiska MRPiPS, jeżeli po doliczeniu okresów pracownik spełnia warunki do więcej niż jednej nagrody, pracodawca wypłaca jedną nagrodę, najwyższą, do której pracownik ma prawo.

Nie tylko nagroda jubileuszowa. Zaświadczenie z ZUS może dać dodatkowe uprawnienia

Nawet jeśli pracownikowi nie przysługuje nagroda jubileuszowa, warto zadbać o udokumentowanie wcześniejszych okresów pracy. Nowe przepisy mogą bowiem przynieść także inne korzyści. Po doliczeniu lat przepracowanych na umowie zleceniu czy podczas prowadzenia działalności gospodarczej pracownik może zyskać:

  • 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego - jeśli po przeliczeniu jego staż osiągnie co najmniej 10 lat, wymiar urlopu wzrośnie z 20 do 26 dni.
  • Wyższy dodatek stażowy - jeśli takie świadczenie przysługuje u danego pracodawcy.
  • Dłuższy okres wypowiedzenia - jeśli dodatkowe okresy można zaliczyć do stażu.
  • Wyższą odprawę - w przypadkach, w których jej wysokość zależy od stażu pracy.

Jakie dokumenty trzeba donieść do pracodawcy?

Kluczowe będą dokumenty potwierdzające okresy, które mają zostać doliczone do stażu. Zaświadczenie potwierdzające takie okresy wydaje ZUS. Jeżeli ZUS nie będzie mógł wydać zaświadczenia, np. z powodu bardzo dawnych okresów pracy, pracownik będzie mógł udowodnić staż własnymi dokumentami.

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że to pracownik musi złożyć wniosek i dostarczyć dokumenty potwierdzające okresy, które chce doliczyć do stażu.

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe zasady stosuje się od 1 stycznia 2026 roku w sektorze finansów publicznych, a od 1 maja 2026 roku u pozostałych pracodawców.

To oznacza, że pracownicy budżetówki mogli od początku roku występować o przeliczenie stażu. W firmach prywatnych nowe zasady zaczęły działać od początku maja, ale również tam mogą mieć znaczenie, jeśli pracodawca przewiduje nagrody jubileuszowe w regulaminie albo innych wewnętrznych przepisach.

Jak uzyskać zaświadczenie o stażu pracy z ZUS krok po kroku?

  • Logujemy się na swoje konto ZUS: www.zus.pl/ezus/logowanie.
  • W menu wyszukujemy zakładkę „Kreator wniosku «stażowe»” i kliknij, aby otworzyć.
  • Po wejściu w zakładkę, klikamy w pole „Utwórz nowy wniosek” i kliknij „Pokaż”.
  • Następnie klikamy uzupełnij wniosek (częściowo uzupełniony już o Twoje dane) i wyślij.

W jakim terminie należy dostarczyć zaświadczenie pracodawcy?

Zaświadczenie należy dostarczyć pracodawcy w ciągu 24 miesięcy, licząc od:

  • 1 stycznia 2026 roku - jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy z sektora publicznego,
  • 1 maja 2026 roku - jeżeli jesteś zatrudniony u pracodawcy z sektora prywatnego.

Jeżeli w tych terminach pracownik nie udowodni jakiegoś okresu pracy, pracodawca nie wliczy go do okresu zatrudnienia, od którego należą się uprawnienia pracownicze.

Do ZUS wpłynęło już prawie 900 tys. wniosków

Według danych ZUS w 2026 roku do Zakładu wpłynęło już prawie 900 tys. wniosków o wydanie zaświadczeń potwierdzających okresy zaliczane do stażu pracy. ZUS wydał ponad 1,6 miliona zaświadczeń. Liczba wydanych dokumentów jest większa niż liczba wniosków, ponieważ na podstawie jednego wniosku można otrzymać kilka zaświadczeń.

Podstawa prawna: Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Źródło: INFOR
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