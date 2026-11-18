Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do banków udzielających kredytów hipotecznych rekomendację, aby świadczenie 800 plus nie było przez nie uwzględniane przy ustalaniu zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny, jako „stabilny dochód stały”. Analitycy szacują, że – przy założeniu, że rodziny wykorzystają maksymalną zdolność kredytową – powierzchnia nieruchomości, którą będą mogły kupić, zmniejszy się nawet o 17 mkw.

Ocena zdolności kredytowej przy kredytach hipotecznych – w jaki sposób banki dokonują oceny zdolności kredytowej osób ubiegających się o kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości?

Zasady oceny zdolności kredytowej przy kredytach hipotecznych zostały sprecyzowane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie, która została wydana na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.) i stanowi zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

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Zgodnie z postanowieniami tej rekomendacji, w szczególności:

ocena zdolności kredytowej powinna uwzględniać (oprócz analizy jakościowej) analizę ilościową polegającą na ustaleniu wysokości i stabilności źródeł spłaty zaciągniętego kredytu ,

(oprócz analizy jakościowej) polegającą na , przed podjęciem przez bank decyzji o zaangażowaniu się w ekspozycję kredytową zabezpieczoną hipotecznie, konieczna jest rzetelna i kompleksowa ocena zdolności kredytowej klienta w oparciu o przedstawione źródła spłaty zobowiązania, koszty utrzymania typowe dla danego kredytobiorcy, wszystkie zobowiązania finansowe oraz ustalony okres kredytowania,

bank powinien dokonać rzetelnej i w pełni obiektywnej oceny zdolności kredytowej klienta pod względem ilościowym i jakościowym, na podstawie przedstawionych źródeł spłaty, kosztów utrzymania typowych dla danego kredytobiorcy (w przypadku klientów detalicznych), wszystkich zobowiązań kredytowych i innych niż kredytowe zobowiązań finansowych, z których kredytobiorca nie może się wycofać, tj. wynikających m.in. z przepisów prawa lub mających charakter trwały i nieodwołalny (w szczególności wszelkich należnych podatków, opłat i składek, jak również zasądzonych alimentów i wypłacanych rent) oraz ustalonego okresu kredytowania,

bank powinien uwzględniać w analizie ilościowej dochody charakteryzujące się stabilnością w całym okresie spłaty zobowiązania kredytowego ; w przypadku osiągania dochodów nieregularnych ustalenie okresu kredytowania powinno uwzględniać indywidualną ocenę poziomu i stabilności osiąganych dochodów, a w niektórych przypadkach ich cykliczność,

; w przypadku osiągania dochodów nieregularnych ustalenie okresu kredytowania powinno uwzględniać indywidualną ocenę poziomu i stabilności osiąganych dochodów, a w niektórych przypadkach ich cykliczność, w przypadku klientów detalicznych, którzy uzyskują nieregularne lub niestabilne dochody, ocena zdolności kredytowej powinna prowadzić do oceny możliwości regularnej obsługi i spłaty zobowiązań; jeżeli ocena jest pozytywna, bank może udzielić takim klientom kredytu, pomimo nieregularności lub niestabilności ich dochodów,

bank powinien uwzględniać dochód rozporządzalny (dochód pozostający do dyspozycji kredytobiorcy po pomniejszeniu o zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania kredytowe, z których kredytobiorca nie może się wycofać) w analizie ilościowej oceny zdolności kredytowej klienta detalicznego,

w analizie ilościowej bank powinien uwzględnić ryzyko zmniejszenia się dochodu rozporządzalnego klienta (np. na skutek spadku wynagrodzenia lub wzrostu wydatków stałych) i jego wpływ na zdolność kredytową kredytobiorcy,

podstawowym źródłem spłaty kredytu powinny być dla banku dochody kredytobiorcy, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej.

Z przytoczonych postanowień ww. rekomendacji KNF wynika, że z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej dokonywanej przez bank – kluczowe znaczenie mają dochody kredytobiorcy, nie tylko jednak w odniesieniu do ich wysokości w momencie udzielenia kredytu, lecz także ich regularności i stabilności w całym okresie spłaty kredytu oraz kosztów utrzymania typowych dla danego kredytobiorcy i wszystkich jego stałych zobowiązań finansowych wpływających na wysokość środków pozostających do dyspozycji (dochód rozporządzalny). Osiąganie przez kredytobiorcę dochodów nieregularnych lub niestabilnych nie wyklucza możliwości udzielenia kredytu. Bank musi jednak odpowiednio uwzględnić tę okoliczność przy ocenie możliwości regularnej obsługi i spłaty zobowiązań.

800 plus nie pomoże już w kredycie hipotecznym – KNF rekomenduje nieuznawanie świadczenia za „stabilny dochód stały”

Ważne Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), która została wydana na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo bankowe i skierowana do banków – przy ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców kredytu hipotecznego, dochód z tytułu świadczenia „Rodzina 800 plus” – nie powinien być uznawany za stabilny dochód stały, jeżeli przewidywany okres jego otrzymywania jest krótszy niż okres kredytowania.

Jak podkreśla KNF – Komisja nie oczekuje od banków, aby całkowicie rezygnowały z uwzględniania świadczenia 800 plus przy ocenie zdolności kredytowej kredytobiorców kredytu hipotecznego. Oczekuje natomiast, aby banki w procesie oceny zdolności kredytowej brały pod uwagę i różnicowały okres, w którym będzie ono wypłacane, tj. aby brały pod uwagę dochód, którego kredytobiorca może racjonalnie oczekiwać w całym okresie kredytowania, a nie wyłącznie w chwili zawarcia umowy.

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Jeżeli natomiast bank zdecyduje o uwzględnieniu dochodów z tytułu świadczenia 800 plus w ocenie zdolności kredytowej – powinno to być uzasadnione odpowiednimi założeniami (np. wynikającymi z zastosowanych modeli statystycznych), pozwalającymi przyjąć z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, że ubytek dochodu w związku z wygaśnięciem świadczenia (po ukończeniu przez dziecko określonego wieku) – zostanie zrównoważony realnym wzrostem dochodów stałych (np. wynagrodzenia). Z tego punktu widzenia – jak podkreśla KNF – mniejszy (o ile jakikolwiek) wpływ na zdolność kredytową będzie miał dochód z tytułu świadczenia 800 plus w przypadku kredytobiorcy o ustabilizowanej pozycji zawodowej pobierającego to świadczenie na dziecko w wieku 15-16 lat, niż w przypadku tego, któremu świadczenie to będzie przysługiwać przez kolejne 18 lat i który jest na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej.

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Polacy stracą nawet 17 m 2 nieruchomości w związku z decyzją KNF w sprawie nieuwzględniania świadczenia 800 plus przy ustalaniu zdolności kredytowej

Jak za Ewą Palus, głównym analitykiem portalu Tabelaofert, informuje Rzeczpospolita – ostrożniejsze podejście banków do liczenia zdolności kredytowej (tj. nieuwzględnianie świadczenia 800 plus, przy obliczaniu dolności kredytowej, jako stabilny dochód stały) ograniczy możliwości zakupu nieruchomości rodzinom.

– „Przy założeniu, że wykorzystają maksymalną zdolność kredytową, powierzchnia mieszkania, które będą mogły kupić, zmniejszy się nawet o kilkanaście metrów” – szacuje Ewa Palus.

Tabelaofert bierze pod lupę mieszkania z rynku pierwotnego w dużych miastach. Założenia : rodzina z dwójką dzieci ma 20-proc. wkład własny, pracują oboje rodzice, mają przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Kredyt jest zaciągany na 25 lat.

W Warszawie, ww. przykładowa rodzina starająca się o kredyt, bez uwzględnienia świadczenia 800 plus, mogłaby kupić w listopadzie br. ok. 68,5 m2 nowego mieszkania (uwzględniając średnie ceny lokali). Gdyby bank doliczył świadczenie wychowawcze, w zasięgu rodziny, w stolicy byłoby natomiast 80,6 m2. Różnica opiewa zatem na ponad 12 m2. Według szacunków Tabeliofert – największa różnica w metrażu nieruchomości miałaby dotyczyć Łodzi – zamiast mieszkania o powierzchni 104,2 m2, rodzina 2+2 będzie mogła zaciągnąć kredyt na mieszkanie o powierzchni nieprzekraczającej 86,88 m2. To różnica aż 17,32 m2.1

1 Aneta Gawrońska (w:) Rzeczpospolita, Przez decyzję ws. 800+ Polacy stracą nawet kilkanaście m². Mieszkania na kredyt będą mniejsze, 16 listopada 2026 r.

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 38 z późn. zm.)