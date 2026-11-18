Przez lata to, jaką pomoc w codziennym życiu otrzymywała osoba z niepełnosprawnością, zależało od tego, który program był akurat realizowany i w jakiej części kraju mieszkała. Nowe przepisy mają to zmienić. Ustawa o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami została podpisana 17 listopada 2026 roku i zapowiada stały system wsparcia. Kto będzie mógł z niego skorzystać, ile godzin pomocy przewidziano i kiedy pierwsi użytkownicy odczują zmiany? Odpowiedzi są bardziej złożone, niż mogłoby się wydawać.

rozwiń >

SKRÓT ARTYKUŁU: Ustawa z 22 października 2026 roku, podpisana 17 listopada 2026 roku, ma zastąpić okresowe programy stałym systemem asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomocą objęte będą osoby od 13. do 65. roku życia, spełniające kryteria dotyczące orzeczeń, poziomu potrzeby wsparcia, zamieszkania i obywatelstwa.

Wymiar godzin zależy od indywidualnej oceny. Dla dorosłych wynosi od 20 do 240 godzin, a limit rośnie etapami do 2030 roku.

Asystenci będą wpisywani do rejestru, pracować na podstawie kontraktu, a nie umowy o pracę, i otrzymają gwarancje zbliżone do pracowniczych.

Realizatorem będzie powiat, gmina lub podmiot spełniający warunki, a koordynator asystencji będzie zatrudniany na umowę o pracę.

System ma być finansowany z budżetu państwa, a jego obsługę zapewni m.in. ZUS w ramach rozwiązań teleinformatycznych.

Zmiany wejdą w życie stopniowo, a dla części osób pierwsze korzyści pojawią się dopiero w 2028 i 2029 roku.

Koniec z okresowymi programami?

Ustawa z 22 października 2026 roku ma stworzyć trwały, ustawowy system asystencji osobistej. Ma on umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie, samodzielne wykonywanie codziennych czynności oraz udział w życiu społecznym i zawodowym. Dotychczasowy model opierał się głównie na programach okresowych. Krytykowano go za brak ciągłości, niewystarczające finansowanie i nierówną dostępność w różnych regionach kraju.

REKLAMA

REKLAMA

Nowa regulacja ma też wypełniać zobowiązania wynikające z art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Dotyczy on prawa do życia w społeczności i do pełnego włączenia w jej funkcjonowanie.

Ważne Ustawa porządkuje wiele obszarów: określa zasady przyznawania prawa do asystencji, zakres wsparcia oraz wymagania wobec asystentów. Reguluje też pracę realizatorów, koordynację, kontrakty, finansowanie, kontrolę i kary administracyjne, a także przetwarzanie danych osobowych. Wyznacza zadania dla powiatów, gmin, wojewodów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Kto może liczyć na asystencję osobistą?

Wsparcie zostało podzielone na dwie grupy wiekowe:

Pierwsza obejmuje osoby od 18. do 65. roku życia. Muszą one mieć decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie co najmniej 80 punktów. Druga grupa to osoby od 13. do 18. roku życia. W ich przypadku wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, określone szczegółowo w ustawie.

Ustawa stawia również warunki dotyczące miejsca zamieszkania i obywatelstwa. Prawo do asystencji przysługuje osobom, które w okresie korzystania z pomocy mieszkają w Polsce i spełniają wymogi dotyczące obywatelstwa albo legalnego pobytu. Asystencja ma być bezpłatna dla osób uprawnionych, zamieszkałych na terytorium kraju.

REKLAMA

O przyznaniu prawa będą decydować wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wezmą pod uwagę formularz samooceny, wywiad z osobą zainteresowaną, decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia oraz wynik oceny potrzeb związanych z asystencją. Liczba punktów nie będzie więc jedynym kryterium. Wymiar godzin ma zależeć od indywidualnej oceny sytuacji danej osoby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ile godzin pomocy można dostać?

Dla osób dorosłych, od 18. do 65. roku życia, wymiar asystencji wyniesie od 20 do 240 godzin. Dla młodszych użytkowników, od 13. do ukończenia 18. roku życia, będzie to od 20 do 80 godzin.

Ustawa przewiduje etapowe zwiększanie maksymalnego wymiaru usług dla dorosłych. W 2028 roku limit wyniesie 200 godzin, w 2029 roku 220 godzin, a od 1 stycznia 2030 roku 240 godzin. Takie rozłożenie w czasie ma pozwolić na stopniowe budowanie infrastruktury i obsady asystentów.

W jakich obszarach asystent będzie pomagał?

Asystencja obejmie wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności, w przemieszczaniu się i w uczestniczeniu w życiu społecznym lub zawodowym. Ma umożliwiać niezależne funkcjonowanie, a jednocześnie być zgodna z wolą osoby z niepełnosprawnością i z jej rzeczywistymi potrzebami.

Przykład Pomoc będzie obejmować pięć obszarów. Pierwszy to czynności samoobsługowe, w tym utrzymanie higieny osobistej. Drugi to prowadzenie gospodarstwa domowego. Trzeci dotyczy przemieszczania się, a czwarty komunikowania się z otoczeniem. Piąty obszar to podejmowanie aktywności życiowej, zarówno osobistej, społecznej, jak i zawodowej.

Kim będzie asystent osobisty?

Asystencję będzie wykonywał asystent osobisty wpisany do odpowiedniego rejestru. Ustawa dokładnie określa warunki, jakie musi spełnić kandydat, aby zostać wpisanym. Dzięki temu ma zapewnić jednolite kwalifikacje i gwarancje bezpieczeństwa dla użytkowników. To osoba z niepełnosprawnością wybiera swojego asystenta. Pomaga jej w tym koordynator, o którym mowa niżej. Taki model ma sprawić, że relacja będzie oparta na zaufaniu i na realnych potrzebach, a nie na przypadkowym doborze.

Realizator, czyli kto organizuje wsparcie?

Realizatorem asystencji będzie powiat albo gmina działająca na podstawie porozumienia z powiatem. Może nim być również podmiot spełniający warunki wpisu do Rejestru realizatorów, na przykład organizacja pozarządowa lub podmiot ekonomii społecznej. Do obowiązków realizatora należy rekrutacja asystentów osobistych, wyznaczanie koordynatora asystencji i organizacja jego pracy. Realizator odpowiada też za szkolenia oraz obsługę kadrową i finansową asystentów. Monitoruje świadczenie asystencji i zapewnia jej ewaluację, czyli ocenę efektów.

Kontrakt zamiast umowy o pracę

Asystenci nie będą zatrudniani na umowę o pracę. Podstawą świadczenia usługi ma być kontrakt trójstronny, czyli umowa zawarta przez użytkownika, asystenta i realizatora. Kontrakt określa zakres czynności, miejsce i liczbę godzin, a także wynagrodzenie oraz stawkę godzinową. Ustawa reguluje zasady rozwiązywania, wypowiadania i wygaśnięcia kontraktu. W sprawach, których nie uregulowano wprost, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Asystent otrzyma jednak gwarancje zbliżone do pracowniczych, na przykład okres wypowiedzenia i płatny czas wolny.

Ważne Przewidziano również ubezpieczenie OC dla asystentów oraz system szkoleń, instruktaży i superwizji. Ma to chronić zarówno asystentów, jak i osoby, którym pomagają, przed nieporozumieniami i przeciążeniem.

Koordynator asystencji osobistej

W realizacji asystencji udział weźmie koordynator, zatrudniany przez realizatora wyłącznie na podstawie umowy o pracę. Ustawa szczegółowo określa jego wymagane kwalifikacje i zakres obowiązków. Koordynator będzie wspierał osobę w wyborze asystenta i organizował zastępstwa, gdy asystent będzie niedostępny. Na wniosek użytkownika lub asystenta pomoże w obowiązkach związanych z raportowaniem świadczenia i korzystaniem z systemu teleinformatycznego. Będzie także dokonywał ewaluacji usług.

Skąd pieniądze na asystencję?

System ma być finansowany z budżetu państwa w formie dotacji. Powiat będzie zobowiązany do zapewnienia asystencji osobistej na obszarze swojej właściwości terytorialnej. Organizacja i realizacja asystencji zostaną wykonywane przez powiat jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Nowe zadania otrzymają także wojewodowie, ZUS i inne podmioty. Będą prowadzić postępowania, obsługiwać systemy i rejestry, kontrolować realizację świadczeń oraz rozliczać środki. Ustawa przewiduje również kary administracyjne za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków.

System cyfrowy zamiast papierowej biurokracji

Przyznawanie i realizacja prawa do asystencji mają opierać się na systemach teleinformatycznych. ZUS zapewni system do obsługi realizacji, w którym będzie można wybrać realizatora i asystenta, składać sprawozdania oraz rozliczać godziny usług. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewni z kolei system służący ustalaniu prawa do asystencji. W systemie będą prowadzone rejestry asystentów i realizatorów. Ma to ułatwić kontrolę i uporządkować dane, ale wymaga też odpowiednio wcześniejszego przygotowania infrastruktury.

Zmiany w innych ustawach i ulgi podatkowe

Ustawa zmienia dziesięć innych aktów prawnych. Dotyczą one m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, rehabilitacji zawodowej i społecznej, systemu ubezpieczeń społecznych oraz podatku od towarów i usług. Zmiany obejmują też finansów publicznych i Funduszu Solidarnościowego. Większość z nich ma charakter wynikowy, czyli ich celem jest zapewnienie spójności z nową ustawą. Istotne dla użytkowników jest zwolnienie podatkowe. Wartość świadczeń otrzymywanych przez osobę korzystającą z asystencji osobistej będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kiedy zmiany zaczną obowiązywać?

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po ogłoszeniu, z kilkoma wyjątkami. Przepisy dotyczące Rejestru realizatorów, w tym wpisu do niego, zaczną obowiązywać po upływie 5 miesięcy od ogłoszenia. Systemy teleinformatyczne do przyznawania prawa do asystencji, udostępniane wojewodom, wejdą w życie po 12 miesiącach. Systemy do obsługi prawa do asystencji ruszą po 14 miesiącach.

Nowa ustawa z podpisem Prezydenta z 17.11.2026 r. znacznie zmienia zasady wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami; pierwszeństwo mają osoby z 90. punktami

Dla osób dorosłych, w zależności od liczby punktów potrzeby wsparcia, przewidziano odrębne terminy:

Osoby z 90 punktami będą mogły złożyć wniosek od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia, a korzystać z asystencji od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 16 miesięcy.

Osoby z 85 punktami złożą wniosek po upływie 17 miesięcy od ogłoszenia, a asystencja ruszy po 21 miesiącach.

Osoby z 80 punktami będą mogły złożyć wniosek od 1 września 2028 roku, a korzystać z pomocy od 1 stycznia 2029 roku.

Takie rozłożenie w czasie oznacza, że nie wszyscy uprawnieni poczują zmianę od razu. Pierwszeństwo w praktyce będą miały osoby z wyższą liczbą punktów.

Źródło: ustawy z dnia 22 października 2026 r. o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami oraz uzasadnienie i informacja w sprawie ustawy