Tysiące Polek, które nigdy nie wstąpiły do Otwartych Funduszy Emerytalnych, nadal czuje się w systemie emerytalnym pokrzywdzonych. Ich zdaniem po ukończeniu 65. roku życia emerytury nie są przeliczane na takich samych zasadach jak świadczenia byłych członkiń OFE. Na biurko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trafiła kolejna już petycja w tej sprawie, a resort zdążył już odpowiedzieć. Co dokładnie napisano w odpowiedzi i dlaczego temat wciąż nie został zamknięty w praktyce.

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SKRÓT ARTYKUŁU: Kobiety urodzone w latach 1949–1968, które nigdy nie przystąpiły do OFE, domagają się ponownego przeliczenia emerytury po 65. roku życia na zasadach stosowanych wobec byłych członkiń funduszy.

Według autorki petycji do resortu pracy - kobiety "z ZUS" są w gorszej sytuacji mimo identycznego stażu i wieku emerytalnego, a decyzje o pozostaniu w ZUS podejmowano w innych realiach prawnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie rozpatrywało petycji merytorycznie, powołując się na wcześniejszą petycję nr 13-2025.

Analizujemy więc petycję nr 13-2025, gdzie resort wyjaśnia, że różnice wynikają z odmiennej konstrukcji świadczeń: członkinie OFE mają emeryturę okresową, a osoby z ZUS – dożywotnią, ustaloną od razu w wieku 60 lat.

Na razie nie zapowiedziano zmian w przepisach, a sprawa pozostaje otwarta w sensie społecznym.

Bez OFE, bez drugiego przeliczenia? Kolejna petycja w sprawie nierównego traktowania

W dniu 28 sierpnia 2026 roku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęło pismo dotyczące zmiany zasad ponownego przeliczania emerytur kobiet, które zdecydowały się pozostać wyłącznie w systemie ZUS. Autorka petycji, powołując się na konstytucyjne prawo do składania petycji oraz na ustawę o petycjach, zaapelowała do rządu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej. Zmiana miałaby dotyczyć ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

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Ważne Sedno postulatu jest proste. Kobiety urodzone w latach 1949–1968, które nie przystąpiły do OFE, powinny mieć prawo do ponownego przeliczenia emerytury po ukończeniu 65 lat. Miałoby się to odbywać na takich samych, korzystnych warunkach, z jakich od lat korzystają byłe członkinie funduszy.

Czego żądają kobiety spoza OFE?

Petycja opiera się na zarzucie naruszenia konstytucyjnych zasad równości wobec prawa oraz zaufania obywateli do państwa. Według wnioskodawczyni kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 roku zostały podzielone na dwie grupy. Mimo identycznego stażu pracy i tego samego wieku emerytalnego, czyli 60 lat, są traktowane przez system w zupełnie odmienny sposób.

Pierwszy argument dotyczy braku możliwości przewidzenia skutków decyzji podjętych przed laty. Kobiety, które zostały w ZUS, kierowały się wtedy obowiązującymi przepisami i oficjalnymi komunikatami rządowymi. Informowały one, że przystąpienie do OFE bezpowrotnie zablokuje możliwość skorzystania z wcześniejszej emerytury. W realiach prawnych końca lat 90. nikt, zdaniem autorki, nie mógł przewidzieć, jak odległe w czasie będą konsekwencje takiego wyboru.

Przepisy zmieniały się po fakcie

Drugi zarzut dotyczy niestabilności przepisów. Ustawodawca wielokrotnie modyfikował zasady systemu już po tym, jak kobiety podjęły swoje decyzje. Przełomowa okazała się ustawa z 2008 roku o emeryturach kapitałowych. Wprowadziła ona instytucję okresowej emerytury kapitałowej oraz nowy mechanizm przeliczania świadczeń dla członkiń OFE. Kolejna nowelizacja, z 2012 roku, pozwoliła nawet osobom, które zapisały się do funduszy, na powrót do ZUS bez żadnych sankcji. Tymczasem kobietom, które od początku pozostały wyłącznie w ZUS, nie zaproponowano żadnego mechanizmu naprawczego ani możliwości zmiany swojej sytuacji. Autorka petycji uważa, że to właśnie ta asymetria jest źródłem największej krzywdy.

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Skąd biorą się różnice w wysokości świadczeń?

Najbardziej konkretny zarzut dotyczy mechanizmu przeliczania emerytur, wprowadzonego ustawą o emeryturach kapitałowych. Jak wskazano w petycji, byłe członkinie OFE po ukończeniu 65. roku życia mają swoją emeryturę powszechną przeliczaną po raz drugi. Uwzględnia się w tym pełny, zwaloryzowany kapitał z subkonta, podzielony przez korzystniejsze dalsze trwanie życia. Nie pomniejsza się go o kwoty wypłacone wcześniej w ramach emerytury kapitałowej. Tak wyliczone świadczenia są znacząco wyższe i wypłacane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli ze składek wszystkich ubezpieczonych. Dotyczy to również kobiet, które nigdy nie przystąpiły do OFE. Zdaniem autorki petycji ta korzyść nie ma już nic wspólnego z pierwotnym ryzykiem inwestycyjnym funduszy, a jej koszt ponoszą wszyscy płacący składki.

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Co dzieje się z emeryturą kobiet z ZUS?

Efekt jest, zdaniem wnioskodawczyni, wyraźny. Kobiety, które pozostały wyłącznie w ZUS, mają emeryturę wyliczoną raz, w wieku 60 lat, z całego zgromadzonego kapitału. Po ukończeniu 65 lat ich świadczenie nie podlega żadnemu automatycznemu przeliczeniu, a zgromadzony kapitał stopniowo się "konsumuje".

Ich rówieśniczki, które należały do OFE, otrzymują w tym samym wieku istotne podwyżki świadczeń. Bywa, że są to kwoty rzędu kilkuset złotych miesięcznie. Stąd bierze się poczucie niesprawiedliwości, które kobiety wyrażają od lat - podnoszą kobiety.

Odpowiedź ministerstwa: temat był już rozpatrywany

Resort odpowiedział stosunkowo szybko, bo już 16 września 2026 roku. Departament Ubezpieczeń Społecznych poinformował jednak, że petycja nr 193-2026 pozostaje bez rozpatrzenia. Powód jest formalny, ale istotny. Identyczna sprawa była już przedmiotem wcześniejszej petycji nr 13-2025, którą ministerstwo rozpatrzyło w marcu 2025 roku. Zgodnie z art. 12 ustawy o petycjach resort nie ma obowiązku ponownego merytorycznego rozpatrywania sprawy, która była już wcześniej analizowana. Do pisma dołączono odpowiedź udzieloną na poprzednią petycję. Jak zaznaczono, dokument jest również dostępny publicznie w Biuletynie Informacji Publicznej ministerstwa.

Jak zatem ministerstwo wyjaśnia różnice w systemie w odpowiedzi na petycję nr 13-2025?

Z wcześniejszej odpowiedzi resortu wynika, że różnice nie są przypadkowe. Od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje reforma powszechnego systemu emerytalnego. Ubezpieczeni urodzeni po 1948 roku, a przed 1969 rokiem, mieli zasadniczo do końca 1999 roku możliwość dobrowolnego przystąpienia do OFE. Osoby, które tego nie zrobiły, mają całą składkę emerytalną ewidencjonowaną wyłącznie w ZUS.

Ważne Osoby, które przystąpiły do funduszy, są natomiast objęte inną konstrukcją. Część składki trafia na konto w ZUS, a część na OFE lub subkonto. Wyższy poziom środków w dniu przejścia na emeryturę wynika ze sposobu inwestowania i waloryzacji tych środków. Członkowie funduszy otrzymali też gwarancję dziedziczenia zgromadzonych środków, a w zamian za to przyjęli ryzyko inwestycyjne i zrezygnowali z wcześniejszej emerytury.

Okresowa emerytura kapitałowa i dziedziczenie

Dla członków OFE ustanowiono emerytury kapitałowe, uregulowane ustawą z 2008 roku, w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2017 roku. Przysługuje im okresowa emerytura kapitałowa, wypłacana ze środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS, do ukończenia 65. roku życia. Po tym wieku przeliczenia dokonuje się z urzędu, przyjmując średnie dalsze trwanie życia obowiązujące w dniu osiągnięcia 65 lat.

Ministerstwo podkreśla, że emerytura okresowa nie jest świadczeniem dożywotnim. To forma tzw. programowanej wypłaty. Dożywotnie świadczenie powstaje dopiero po 65. roku życia, a wtedy zmienia się również możliwość dziedziczenia środków z subkonta. Po trzech latach pobierania emerytury przestają one podlegać dziedziczeniu.

Osoby, które nigdy nie przystąpiły do OFE, mają od razu świadczenie dożywotnie, ustalone w wieku 60 lat. Resort zaznacza również, że osoby pracujące po przejściu na emeryturę mogą wystąpić o ponowne ustalenie jej wysokości, doliczając nieuwzględnione wcześniej okresy składkowe. Można to robić nie częściej niż raz w roku.

Dlaczego sprawa nadal nie jest zamknięta?

Ministerstwo poinformowało, że w resorcie nie są prowadzone prace w zakresie postulowanym w petycji. Zgodnie z ustawą o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. Oznacza to, że kobiety, które nie zgadzają się z taką odpowiedzią, nie mają formalnej drogi do jej zaskarżenia. Pomimo tego sprawa nierównego traktowania kobiet spoza OFE wraca więc jak bumerang. Autorka wskazuje na realny problem: system emerytalny inaczej traktuje osoby o identycznym stażu pracy i wieku emerytalnym, w zależności od decyzji podjętej ponad ćwierć wieku temu, w zupełnie innych realiach prawnych. Ministerstwo na razie nie podjęło nowej dyskusji merytorycznej, uznając temat za wyczerpany.

Bez OFE, bez drugiego przeliczenia, bez godnej emerytury. Kobiety urodzone w latach 1949–1968 poszły z kolejną petycją do resortu pracy. Czy znajdzie się rozwiązanie?

Na razie nic na to nie wskazuje. Formalnie temat pozostaje zamknięty, a resort nie zapowiedział zmian w przepisach. Problem, na który zwracają uwagę kobiety urodzone w latach 1949–1968, najwyraźniej nadal nie został rozwiązany. Kolejne petycje sugerują, że temat będzie wracał, dopóki nie zostanie znaleziona satysfakcjonująca odpowiedź dla obu grup ubezpieczonych.

Źródło: MRPiPS