Poważny wypadek drogowy, trudna sytuacja finansowa i problemy zdrowotne. Czy to wystarczy, by państwo przyznało wyjątkowe świadczenie? Odpowiedź, którą w jednej ze spraw udzielił Naczelny Sąd Administracyjny, jest zdecydowana, choć dla wielu osób może być zaskakująca. Jak sąd wytyczył granice tego, czym jest renta specjalna, i dlaczego nie służy ona łagodzeniu ubóstwa. Jaką w tym wszystkim rolę pełni premier? Opisujemy mało znane świadczenie specjalne.

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SKRÓT ARTYKUŁU (opis stanu faktycznego, prawnego i subsumpcja): Prezes Rady Ministrów odmówił przyznania renty specjalnej kobiecie, która po poważnym wypadku drogowym znalazła się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej.

Organ uznał, że wypadek nie jest zdarzeniem losowym o nadzwyczajnym charakterze, a niski dochód i potrzeby bytowe nie uzasadniają przyznania świadczenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę, a Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, potwierdzając uznaniowy charakter świadczenia.

Renta specjalna ma uhonorować osoby o wybitnych, niepowtarzalnych zasługach dla kraju, a nie łagodzić biedę ani zastępować pomoc socjalną.

Sytuacja bytowa i zdrowotna jest brana pod uwagę, lecz nie może być jedynym kryterium oceny.

Decyzja, która zamknęła drogę do świadczenia

Decyzją z 7 lutego 2025 roku Prezes Rady Ministrów odmówił przyznania renty specjalnej wnioskodawczyni, którą w orzeczeniu oznaczono inicjałami P.M. Podstawą prawną była regulacja zawarta w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Organ wyjaśnił, że takie świadczenie może otrzymać osoba, która osiągnęła wybitne wyniki w jednej z dziedzin życia, na przykład zawodowej, artystycznej, społecznej, sportowej lub politycznej. Renta może zostać przyznana także w przypadku nadzwyczajnego zdarzenia losowego, o wyjątkowym charakterze w skali kraju. Sytuacja bytowa wnioskodawcy jest brana pod uwagę, ale nie może być jedynym argumentem. Ta zasada stanowi jedną z kluczowych wskazówek płynących z całej sprawy.

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Dlaczego wypadek drogowy nie wystarczył?

Według Prezesa Rady Ministrów wypadek komunikacyjny, choć dramatyczny dla każdego, kogo dotyka, nie jest zdarzeniem losowym o nadzwyczajnym charakterze. Nie spełnia więc warunków, które uzasadniałyby przyznanie świadczenia. Organ wskazał też kilka dodatkowych kwestii.

Ważne Po pierwsze, celem przepisu nie jest pomoc socjalna, co – jak przypomniano – potwierdził Trybunał Konstytucyjny. Po drugie, wnioskodawczyni otrzymywała już zasiłek stały i zasiłek pielęgnacyjny, a także mogła ubiegać się o inne świadczenia z pomocy społecznej. Po trzecie, niski dochód sam w sobie nie uzasadnia przyznania renty specjalnej. Po czwarte, świadczenie nie pełni roli zadośćuczynienia ani odszkodowania za doznaną krzywdę i nie może uzupełniać kwoty, która nie zaspokaja potrzeb z innych źródeł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny staje po stronie organu. Co oznacza „w szczególnie uzasadnionych przypadkach”?

Sprawa trafiła najpierw do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z 8 grudnia 2025 roku (sygn. akt II SA/Wa 644/25) oddalił skargę wnioskodawczyni. Sąd uznał, że przepis ma charakter uznaniowy. Oznacza to, że organ ma swobodę wyboru rozstrzygnięcia, ale musi kierować się celem regulacji i nie może działać dowolnie. Sąd zwrócił uwagę na to, że sformułowanie „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” jest pojęciem nieostrym. Organ powinien je konkretyzować, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy. Zebrany materiał dowodowy nie wskazywał jednak na istnienie takiego przypadku. Decyzja nie nosiła przy tym cech dowolności.

Naczelny Sąd Administracyjny: wdzięczność, a nie wsparcie

Pełnomocniczka wnioskodawczyni złożyła skargę kasacyjną, zarzucając naruszenie przepisów postępowania oraz błędną wykładnię prawa materialnego. Naczelny Sąd Administracyjny ją oddalił, a jej słabości okazały się przede wszystkim formalne. Zarzut naruszenia przepisów postępowania został sformułowany zbyt ogólnie. Nie wskazano w nim konkretnych jednostek redakcyjnych, które miały zostać złamane. Sąd nie ma obowiązku samodzielnie szukać takich przepisów ani domyślać się intencji skarżącego. Zarzut dotyczący prawa materialnego został natomiast potraktowany jako zarzut niewłaściwego zastosowania przepisu, ponieważ wadliwie sformułowano wykładnię. Sąd podkreślił także, że ocena prawna musi opierać się na ustalonym stanie faktycznym, a nie na wersji, którą uważa za prawidłową strona.

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Dodatkowe dokumenty, dotyczące działalności charytatywnej i wolontariatu, również nie zmieniły wyniku sprawy. Część z nich powstała dopiero po wydaniu decyzji, a sąd rozstrzyga sprawę według sytuacji istniejącej w dniu wydania aktu.

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Naczelny Sąd Administracyjny w pełni podzielił ocenę pierwszej instancji. Wyjaśnił, że określenie „szczególnie uzasadniony przypadek” odnosi się do osób, których osiągnięcia wykraczają poza przeciętność i mają istotne znaczenie dla państwa. Chodzi tu m.in. o twórców kultury, naukowców, polityków, sportowców z medalami olimpijskimi czy weteranów wojennych. Sąd podkreślił kilka istotnych zasad:

Po pierwsze, trudna sytuacja bytowa i zdrowotna, nawet bardzo poważna, sama w sobie nie daje prawa do renty specjalnej.

Po drugie, świadczenie ma wyrażać wdzięczność społeczeństwa za dorobek życia, a nie poprawiać codzienne warunki bytowe.

Po trzecie, o wybitności osiągnięć świadczy ich praktyczne przełożenie na korzyść społeczeństwa.

Po czwarte, decyzja o przyznaniu świadczenia należy do Prezesa Rady Ministrów, ponieważ to on reprezentuje państwo w jego sferze wewnętrznej.

Nie zasiłek lecz wyróżnienie od państwa? Jak premier i sądy rozumieją rentę specjalną. Analiza uznaniowego charakteru decyzji w przedmiocie świadczenia specjalnego - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2025 r., III OSK 92/25 Teza: "Zgodnie z przepisem art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać emeryturę lub rentę na warunkach i w wysokości innej niż określone w ustawie. Przepis art. 82 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wymaga dla przyznania świadczenia wystąpienia "szczególnie uzasadnionego przypadku", co należy wiązać z uhonorowaniem wyjątkowych osiągnięć indywidualnych wnioskodawcy w określonej dziedzinie aktywności. Decyzja organu ma w tym przypadku charakter uznaniowy, a zatem jej kontrola sprowadza się do badania, czy organy administracji publicznej nie przekroczyły granic tego uznania, a podjęta decyzja nie nosi cech dowolności. Stanowisko takie wielokrotnie potwierdzane było w ugruntowanym już orzecznictwie sądów administracyjnych. Renta specjalna nie może dotyczyć zatem sytuacji trudnych wyłącznie pod względem bytowym i materialnym, ale które nie wyróżniają się owym szczególnym charakterem. Główną cechą tego świadczenia nie jest bowiem jedynie polepszenie sytuacji życiowej, lecz uhonorowanie osób zasłużonych dla kraju w sposób szczególny, przez co należy rozumieć oddanie, w sposób niepowtarzalny, wybitnych zasług w sferze artystycznej, zawodowej czy społecznej. Sytuacja materialna i zdrowotna nie są zatem jedynymi i kluczowymi czynnikami determinującymi przyznanie renty specjalnej. Tego rodzaju świadczenie pełni bowiem w takich przypadkach formę wdzięczności społeczeństwa za owoce pracy życia danej osoby, za jej wkład w rozwój społeczny, warunki życia społeczeństwa, rozwój nauki, sztuki, itd.".

Jak ocenia się dorobek artystów?

Wnioski dotyczące osób twórczych mają w tej sprawie szczególne znaczenie. Orzecznictwo wskazuje, że przy ocenie dorobku artystycznego można brać pod uwagę m.in. otrzymane wyróżnienia, udział w znaczących wystawach oraz obecność prac w prestiżowych instytucjach muzealnych. Organ nie ma jednak uprawnień do tego, by powoływać grupę ekspertów, którzy oceniliby dorobek wnioskodawcy. Opiera się więc na obiektywnych wskaźnikach. Sądy zwracają uwagę, że nawet bardzo cenne zasługi nie przyniosą wymaganego skutku, jeśli nie mają wymiaru ogólnospołecznego i nie przełożyły się na korzyść dla innych.

Co mówi dotychczasowe orzecznictwo?

Wyrok w tej sprawie wpisuje się w ustaloną linię orzeczniczą. Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie wskazywał, że przepis dotyczący renty specjalnej ma wyjątkowy charakter. Nie precyzuje on warunków przyznania świadczenia, dlatego organ musi wnikliwie rozpatrywać każdy wniosek pod kątem okoliczności, które mogą uzasadniać jego przyznanie.

W jednym z wyroków sąd zauważył, że gdyby sytuacja bytowa była kluczowym kryterium, renty specjalne zastępowałyby świadczenia z pomocy społecznej. Nie tego chciał ustawodawca. Inne orzeczenie podkreśla, że wystąpienie nadzwyczajnego zdarzenia losowego powinno mieć skutki o charakterze wyjątkowym w skali kraju. Upadek w pracy, choć bolesny, jest zdarzeniem częstym i dlatego nie może być traktowany jako nadzwyczajny. Sądy zwracają też uwagę, że gdyby świadczenie specjalne przyznawano zbyt szeroko, utraciłoby swój charakter wyjątku i stałoby się niemal powszechne. Sąd administracyjny nie ocenia przy tym rozstrzygnięcia pod kątem słuszności czy sprawiedliwości. Sprawdza jedynie, czy organ prawidłowo przeprowadził postępowanie, zebrał pełny materiał dowodowy i poprawnie zinterpretował pojęcia nieostre.

Dlaczego to ważne dla innych osób?

Sprawa pokazuje, że renta specjalna nie jest narzędziem do rozwiązywania problemów socjalnych. Nie zastąpi pomocy społecznej ani nie wyrówna skutków tragicznych zdarzeń, nawet jeśli są one bardzo dotkliwe. Jest to natomiast forma uznania dla osób, które w znaczący sposób wpłynęły na życie społeczne, kulturalne, naukowe lub polityczne kraju.

Ważne Dla osób w trudnej sytuacji życiowej oznacza to konieczność szukania wsparcia w innych systemach. Mogą to być świadczenia z pomocy społecznej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna czy odszkodowania z ubezpieczeń. Warto też pamiętać, że w postępowaniach sądowoadministracyjnych liczą się precyzyjne zarzuty i solidne podstawy faktyczne. Ogólne twierdzenia o krzywdzie rzadko wystarczają.