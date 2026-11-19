800+ jest chronione przed egzekucją komorniczą. Masz jednak w MOPS zaległość 30 000 zł? Bo pobrałeś nienależne świadczenie pielęgnacyjne? Hipotetycznie MOPS może na poczet Twojego długu względem MOPS potrącać takie zadłużenie z bieżących wypłat 800+. Tego nie umie nawet komornik egzekwujący alimenty – 800+ jest wyłączone z takiego zobowiązania.

Nawet zaległość w alimentach nie pozwala komornikowi zabrać 800+

800+ ma służyć dzieciom. Dlatego komornik nie może wejść na te pieniądze.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawa prawna Podstawą jest art. 833 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego. Wśród świadczeń niepodlegających egzekucji wymieniono wprost świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że komornik nie może zająć 800+ na spłatę kredytu, pożyczki, zaległego czynszu ani nawet zaległych alimentów. A przecież egzekucja alimentów jest znacznie surowsza od egzekucji zwykłych długów.

Podstawa prawna Zgodnie z art. 1083 § 2 k.p.c. wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji alimentów w pełnej wysokości. Nie obowiązuje tutaj standardowa kwota wolna od zajęcia, wynosząca 75% minimalnego wynagrodzenia. Komornik może więc zająć wszystkie środki na koncie dłużnika, o ile nie są objęte szczególną ochroną.

Komornik egzekwujący nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych alimentów nie może przeznaczyć na spłatę zadłużenia świadczenia 800+

MOPS może odzyskiwać długi z 800+. Podstawą jest inny przepis

Inaczej ustawodawca potraktował należności wynikające z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Art. 30 ust. 6 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stanowi, że kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, ustalone ostateczną decyzją, podlegają potrąceniu między innymi z wypłacanego świadczenia wychowawczego, czyli 800+.

REKLAMA

Przepis wymienia zatem wprost 800+ jako jedno ze świadczeń, z których MOPS mogą odzyskiwane wcześniejsze należności.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co istotne, art. 30 ust. 6 nie przewiduje procentowego ograniczenia potrącenia. Nie wskazuje, że można zabrać najwyżej 25%, 50% albo 60% bieżącej wypłaty. Nie ustanawia również minimalnej kwoty, którą trzeba pozostawić rodzinie.

Oznacza to, że mechanizm ustawowy dopuszcza potrącenie nawet całych 800 zł miesięcznie, jeżeli spełnione są przesłanki określone w przepisach.

Powstaje zatem sytuacja, która z perspektywy rodzica może wydawać się paradoksalna. Komornik dochodzący zaległych alimentów nie może zająć ani złotówki ze świadczenia 800+, ale zadłużenie z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych może być spłacane z całej bieżącej wypłaty.

Nie oznacza to, że MOPS staje się komornikiem albo może samodzielnie pobierać pieniądze z rachunku bankowego rodzica.

Różnica polega na sposobie odzyskiwania należności. Komornik prowadzi egzekucję, natomiast art. 30 ust. 6 przewiduje szczególny mechanizm potrącenia z wypłacanego świadczenia. Ponieważ 800+ wypłaca ZUS, realizacja takiego potrącenia wymaga działania w ramach właściwej procedury z udziałem ZUS.

Rodzice z długami wobec MOPS? Problem lat 2024–2026

Jedną z przyczyn zadłużenia jest obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego.

Problem ten dotyczy między innymi rodzin, w których osoba z niepełnosprawnością uzyskała prawo do świadczenia wspierającego, a jej opiekun wcześniej pobierał świadczenie pielęgnacyjne na starych zasadach.

W latach 2024–2026 wielu opiekunów zetknęło się z koniecznością rozliczenia świadczeń wypłaconych za te same miesiące. Świadczenie wspierające bywa przyznawane z wyrównaniem za okres wcześniejszy, obejmujący miesiące, w których opiekun otrzymywał już świadczenie pielęgnacyjne.

W takiej sytuacji przepisy mogą prowadzić do uznania wcześniejszych wypłat świadczenia pielęgnacyjnego za nienależnie pobrane. Nie oznacza to jednak, że każda wypłata automatycznie podlega zwrotowi. Znaczenie mają między innymi daty, treść decyzji, przepisy przejściowe oraz ustawowe przesłanki uznania świadczenia za nienależnie pobrane.

Dla rodzin konsekwencje bywają bardzo poważne. Zadłużenie może obejmować kilkanaście miesięcy i wynosić kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Opiekun, który otrzymywał pieniądze na bieżące utrzymanie gospodarstwa domowego, może po wielu miesiącach dowiedzieć się, że musi je zwrócić. Jeżeli nie ma oszczędności, jednorazowa spłata jest praktycznie niemożliwa.

Wtedy organ może sięgnąć po przewidziany ustawą mechanizm potrącania należności z innych bieżących świadczeń, w tym 800+.

Dwa rodzaje zadłużenia i dwa mechanizmy potrącania 800+

Warto rozróżnić dwie sytuacje, które często są ze sobą mylone.

Pierwsza dotyczy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, na przykład świadczenia pielęgnacyjnego. Wtedy zastosowanie może mieć art. 30 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, pozwalający potrącać zadłużenie również z 800+.

Druga sytuacja występuje wtedy, gdy rodzic nienależnie pobrał samo świadczenie wychowawcze.

W takim przypadku zastosowanie ma art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Jego ust. 7 przewiduje potrącanie kwot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, wraz z odsetkami, między innymi z bieżącego 800+ oraz innych wskazanych świadczeń wypłacanych przez ZUS.

Oba mechanizmy różnią się podstawą prawną i rodzajem odzyskiwanej należności. Łączy je jednak to, że ustawodawca dopuścił odzyskiwanie pieniędzy bezpośrednio z bieżących wypłat świadczeń.

Nie jest to równoznaczne z możliwością zajmowania 800+ za dowolny dług wobec MOPS. Sam fakt, że rodzic korzystał z pomocy społecznej albo ma zaległość wobec gminy, nie wystarcza do zastosowania art. 30 ust. 6.