Mikroprzedsiębiorcy, którzy w 2026 roku nie wykorzystali jeszcze tzw. wakacji składkowych, mają ostatnią szansę na uzyskanie zwolnienia z opłat na ubezpieczenia społeczne. Termin na złożenie wniosku RWS za grudzień upływa bezpowrotnie 30 listopada 2026 r. Niewykorzystana pula za ten rok nie przechodzi na kolejny.

Zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (tzw. wakacje od ZUS) pozwala na niepłacenie składek za jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. W okresie objętym ulgą składki finansuje budżet państwa, dzięki czemu przedsiębiorca zachowuje pełne prawo do świadczeń (np. zasiłku chorobowego) i nie musi zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej.

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Ile pieniędzy zostaje w kieszeni przedsiębiorcy w 2026 roku?

Wysokość oszczędności zależy od rodzaju składek opłacanych przez osobę prowadzącą działalność. W 2026 roku zwolnienie pozwala zaoszczędzić:

1926,76 zł – w przypadku przedsiębiorców opłacających tzw. duży ZUS z dobrowolną składką chorobową,

1788,29 zł – w przypadku osób na dużym ZUS-ie bez składki chorobowej,

456,18 zł – dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS-u (z chorobowym),

kwotę wyliczoną indywidualnie – w przypadku osób rozliczających się w ramach Małego ZUS Plus (zależną od dochodu).

Ulga obejmuje wyłącznie własne składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej – tę należy opłacić w standardowej wysokości. Przedsiębiorca musi również normalnie opłacić składki za swoich pracowników oraz zleceniobiorców.

Kto może skorzystać z wakacji od ZUS? Warunki w 2026 roku

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG (w tym wspólnicy spółek cywilnych) oraz komornicy sądowi. Aby ZUS przyznał zwolnienie, wnioskodawca musi spełnić łącznie następujące kryteria:

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Limit ubezpieczonych. W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (czyli w październiku 2026 roku, jeśli wniosek składany jest w listopadzie) zgłaszał do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego maksymalnie 10 osób (wliczając w to siebie).

Limit przychodów. W co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (2024 lub 2025) roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro.

Brak współpracy z byłym pracodawcą. Jako ubezpieczony w 2025 lub 2026 roku nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnej działalności.

Pomoc de minimis. Posiada niewykorzystany limit pomocy de minimis (maksymalnie 300 tys. euro w ciągu 3 minionych lat).

Termin mija 30 listopada 2026 roku. Jak złożyć wniosek RWS?

Zgodnie z przepisami wniosek o wakacje składkowe należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Oznacza to, że wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2026 roku trzeba wysłać najpóźniej do 30 listopada 2026 roku. Dokumenty składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu płatnika na platformie eZUS (dawniej PUE ZUS), wybierając formularz RWS (Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc). Przed wysłaniem dokumentu warto przygotować zestawienie otrzymanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis (lub oświadczenie o jej nieotrzymaniu), ponieważ dane te są obowiązkowym elementem formularza. Warto również pamiętać, że uzyskanie zwolnienia nie zwalnia z obowiązku złożenia dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA / ZUS RCA) za grudzień 2026 roku – należy w nich wykazać składki finansowane z budżetu państwa z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia.

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FAQ - wakacje składkowe ZUS 2026