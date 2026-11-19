Wakacje od ZUS za grudzień 2026 roku. Termin na wniosek RWS mija 30 listopada. Sprawdź, jak zaoszczędzić nawet 1926,76 zł
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Mikroprzedsiębiorcy, którzy w 2026 roku nie wykorzystali jeszcze tzw. wakacji składkowych, mają ostatnią szansę na uzyskanie zwolnienia z opłat na ubezpieczenia społeczne. Termin na złożenie wniosku RWS za grudzień upływa bezpowrotnie 30 listopada 2026 r. Niewykorzystana pula za ten rok nie przechodzi na kolejny.
- Ile pieniędzy zostaje w kieszeni przedsiębiorcy w 2026 roku?
- Kto może skorzystać z wakacji od ZUS? Warunki w 2026 roku
- Termin mija 30 listopada 2026 roku. Jak złożyć wniosek RWS?
- FAQ - wakacje składkowe ZUS 2026
Zwolnienie z opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (tzw. wakacje od ZUS) pozwala na niepłacenie składek za jeden wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. W okresie objętym ulgą składki finansuje budżet państwa, dzięki czemu przedsiębiorca zachowuje pełne prawo do świadczeń (np. zasiłku chorobowego) i nie musi zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej.
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Ile pieniędzy zostaje w kieszeni przedsiębiorcy w 2026 roku?
Wysokość oszczędności zależy od rodzaju składek opłacanych przez osobę prowadzącą działalność. W 2026 roku zwolnienie pozwala zaoszczędzić:
- 1926,76 zł – w przypadku przedsiębiorców opłacających tzw. duży ZUS z dobrowolną składką chorobową,
- 1788,29 zł – w przypadku osób na dużym ZUS-ie bez składki chorobowej,
- 456,18 zł – dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnego ZUS-u (z chorobowym),
- kwotę wyliczoną indywidualnie – w przypadku osób rozliczających się w ramach Małego ZUS Plus (zależną od dochodu).
Ulga obejmuje wyłącznie własne składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie dotyczy składki zdrowotnej – tę należy opłacić w standardowej wysokości. Przedsiębiorca musi również normalnie opłacić składki za swoich pracowników oraz zleceniobiorców.
Kto może skorzystać z wakacji od ZUS? Warunki w 2026 roku
Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG (w tym wspólnicy spółek cywilnych) oraz komornicy sądowi. Aby ZUS przyznał zwolnienie, wnioskodawca musi spełnić łącznie następujące kryteria:
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- Limit ubezpieczonych. W miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (czyli w październiku 2026 roku, jeśli wniosek składany jest w listopadzie) zgłaszał do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego maksymalnie 10 osób (wliczając w to siebie).
- Limit przychodów. W co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych (2024 lub 2025) roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro.
- Brak współpracy z byłym pracodawcą. Jako ubezpieczony w 2025 lub 2026 roku nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku rozpoczęcia działalności lub w roku poprzedzającym wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres obecnej działalności.
- Pomoc de minimis. Posiada niewykorzystany limit pomocy de minimis (maksymalnie 300 tys. euro w ciągu 3 minionych lat).
Termin mija 30 listopada 2026 roku. Jak złożyć wniosek RWS?
Zgodnie z przepisami wniosek o wakacje składkowe należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem. Oznacza to, że wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2026 roku trzeba wysłać najpóźniej do 30 listopada 2026 roku. Dokumenty składa się wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu płatnika na platformie eZUS (dawniej PUE ZUS), wybierając formularz RWS (Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek za wskazany miesiąc). Przed wysłaniem dokumentu warto przygotować zestawienie otrzymanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis (lub oświadczenie o jej nieotrzymaniu), ponieważ dane te są obowiązkowym elementem formularza. Warto również pamiętać, że uzyskanie zwolnienia nie zwalnia z obowiązku złożenia dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA / ZUS RCA) za grudzień 2026 roku – należy w nich wykazać składki finansowane z budżetu państwa z odpowiednim kodem tytułu ubezpieczenia.
FAQ - wakacje składkowe ZUS 2026
Do kiedy trzeba złożyć wniosek RWS o wakacje od ZUS za grudzień 2026 roku?
Wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2026 roku trzeba wysłać najpóźniej do 30 listopada 2026 roku. Niewykorzystana pula za 2026 rok nie przechodzi na kolejny.
Ile można zaoszczędzić na wakacjach od ZUS w 2026 roku przy dużym ZUS-ie?
W 2026 roku zwolnienie pozwala zaoszczędzić 1926,76 zł przy dużym ZUS-ie z dobrowolną składką chorobową oraz 1788,29 zł przy dużym ZUS-ie bez składki chorobowej.
Jakie składki obejmują wakacje od ZUS w 2026 roku, a jakich nie obejmują?
Ulga obejmuje wyłącznie własne składki przedsiębiorcy na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Nie dotyczy składki zdrowotnej ani składek za pracowników i zleceniobiorców.
Kto może skorzystać z wakacji od ZUS w 2026 roku?
Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy wpisani do rejestru CEIDG, w tym wspólnicy spółek cywilnych, oraz komornicy sądowi, jeśli spełnią łącznie kryteria dotyczące limitu ubezpieczonych, przychodów, braku współpracy z byłym pracodawcą i pomocy de minimis.
Jak złożyć wniosek RWS o wakacje od ZUS za grudzień 2026 roku?
Dokumenty składa się wyłącznie elektronicznie przez profil płatnika na platformie eZUS (dawniej PUE ZUS), wybierając formularz RWS. Dane o pomocy de minimis są obowiązkowym elementem formularza.
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