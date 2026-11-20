Śmierć bliskiej osoby to jedno z najbardziej traumatycznych doświadczeń życiowych. Niestety, zanim pogrążymy się w smutku i żałobie, czeka nas załatwianie wielu formalności. Jak nie zgubić się w gąszczu procedur? Podpowiadamy.

Gdy odchodzi najbliższa nam osoba, ostatnią rzeczą, na jaką mamy ochotę, jest sprawczość. Prawo jednak jest bezlitosne i bez załatwienia wszystkich formalności nie uda się zorganizować pogrzebu i przejść w stan przeżywania żałoby.

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Śmierć bliskiej osoby wiąże się więc z uporządkowaniem wszystkich spraw prawnych, finansowych i administracyjnych. Jak więc uporać się ze wszystkimi procedurami, których jest całkiem sporo? Wyjaśniamy krok po kroku, jakie działania trzeba podjąć i dokąd się udać.

Pierwsze kroki po śmierci bliskiej osoby. To musisz zrobić

W pierwszych godzinach po śmierci bliskiej nam osoby musimy uzyskać kartę zgonu. Bez tego dokumentu nie ruszymy nawet o krok naprzód. Kartę zgonu wystawia szpital, pogotowie lub lekarz rodzinny.

Z kartą zgonu musimy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu. Musimy zabrać ze sobą także dowód osobisty osoby zmarłej oraz nasz. Na dopełnienie formalności w USC i odebranie aktu zgonu osoby zmarłej mamy trzy dni. Jeśli śmierć nastąpiła wskutek choroby zakaźnej – zaledwie 24 godziny.

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W USC wydany zostanie skrócony odpis aktu zgonu. Pierwszy egzemplarz wydawany jest bezpłatnie, za pozostałe musimy zapłacić. Kolejny odpis skrócony to koszt sięgający 22 zł, za odpis zupełny przyjdzie nam zapłacić 33 zł, a jeśli potrzebujemy aktu zgonu w wersji wielojęzycznej – zapłacimy 22 zł.

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Warto pamiętać, że skrócony odpis aktu zgonu jest wystarczający do załatwienia dalszych formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, banku czy do przedstawienia go pracodawcy. Do załatwienia spraw spadkowych, sądowych i niektórych spraw poza Polską potrzebny będzie jednak zupełny odpis aktu zgonu.

Z tymi dokumentami należy udać się do zakładu pogrzebowego. To, jak będzie wyglądała sama ceremonia i czy będzie miała charakter świecki, czy kościelny, zależy od woli zmarłego, a jeśli nie zostawił w tym temacie wskazówek – od naszego wyczucia i potrzeb. Warto jednak wiedzieć, że ciało zmarłego musi trafić do kostnicy lub zakładu pogrzebowego nie później niż 72 godziny po śmierci. Zazwyczaj organizacją transportu i samej ceremonii zajmują się zakłady pogrzebowe.

Zasiłek pogrzebowy i renta rodzinna. O tych terminach musisz pamiętać

Porządkowanie spraw po zmarłym nie kończy się często w dniu pogrzebu. Do załatwienia jest jeszcze sporo spraw, jak choćby tych związanych z finansami. Po śmierci bliskiej nam osoby przysługuje zasiłek pogrzebowy. By go otrzymać, musimy udać się do placówki ZUS i złożyć wniosek Z-12. Możemy także złożyć go elektronicznie za pośrednictwem platformy PUE/eZUS. W przypadku ubezpieczenia rolniczego wniosek o zasiłek pogrzebowy należy składać w KRUS. Można to zrobić osobiście lub drogą elektroniczną.

Na to, by ubiegać się o zasiłek pogrzebowy, mamy 12 miesięcy od śmierci bliskiej nam osoby. Ważne jest jednak to, by przedstawić rachunki z zakładu pogrzebowego – mogą być kopie, ale muszą być wystawione na imię i nazwisko osoby, która ubiega się o zasiłek pogrzebowy. Potrzebny będzie także odpis aktu zgonu, dokumenty potwierdzające tożsamość wnioskodawcy i pokrewieństwo, a także zaświadczenie płatnika składek o ubezpieczeniu.

Co ważne, od 1 stycznia 2026 r. zasiłek pogrzebowy wynosi 7 tys. zł. Warto też pamiętać, że jeśli osoba zmarła pobierała emeryturę lub rentę, to w miesiącu śmierci świadczenie zostanie wypłacone w całości, za kolejne miesiące już nie przysługuje i jeśli zostanie pobrane, ZUS lub KRUS upomną się o jego zwrot.

W miarę szybko warto złożyć także wniosek o rentę rodzinną (ERR). Wniosek złożony w miesiącu śmierci bliskiej nam osoby lub w następnym daje rentę od dnia śmierci, wniosek złożony później dopiero od miesiąca złożenia, bez wyrównania.

Bank, ubezpieczyciel, pracodawca i skarbówka. Co jeszcze trzeba załatwić?

Po śmierci bliskiej nam osoby trudno jest zebrać myśli, są jednak ważne terminy i sprawy, o których zapomnieć nie powinniśmy. Warto zatem przygotować listę spraw do załatwienia. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie się na niej skupić, poprośmy o pomoc kogoś, do kogo mamy zaufanie.

Bank:

Z odpisem aktu zgonu musimy udać się również do banku, by zamknąć konto zmarłego i rozliczyć koszty pogrzebu z jego konta. Przedstawiciele banku nie z każdym będą jednak rozmawiać. Uprawnione do załatwiania formalności są trzy grupy:

- osoba, która przyniesie faktury i rozliczenia dotyczące kosztów pogrzebu;

- osoby wskazane w dyspozycji wkładem na wypadek śmierci;

- spadkobiercy, którzy mają już dokument potwierdzający dziedziczenie.

Zakład pracy:

O śmierci bliskiej nam osoby musimy poinformować również pracodawcę, jeśli zmarły był aktywny zawodowo. Warto pamiętać o tym, że niewypłacone wynagrodzenie, ekwiwalent za urlop czy odprawa pośmiertna nie wliczają się do masy spadkowej. Pieniądze te otrzymają w równych częściach współmałżonek, dzieci lub inne osoby uprawnione do renty rodzinnej. Dopiero gdy takich osób nie ma, środki te wchodzą w skład masy spadkowej.

Polisa na życie:

Kolejnym miejscem, do którego musimy się udać, jest ubezpieczyciel. Roszczenia z polisy na życie nie mogą być wypłacone po upływie 3 lat od śmierci. Wówczas ulegają przedawnieniu. Wypłata następuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia roszczeń, a świadczenie wypłacane osobie uposażonej także nie wchodzi do masy spadkowej.

Urząd skarbowy:

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że po śmierci bliskiej osoby jej rodzina nie składa za nią PIT-u. Urząd skarbowy rozlicza zmarłego sam i przysyła spadkobiercom pismo. Po jego otrzymaniu mamy 30 dni na wskazanie ulg.

Dostawcy usług:

Nie możemy też zapomnieć o dostawcach usług takich jak gaz, energia elektryczna, telefon czy Internet. Warto mieć świadomość, że żadna umowa zawarta na zmarłego nie wygaśnie sama, bo operatorzy nie otrzymują automatycznie informacji o śmierci. Do rozwiązania umowy wystarczy napisać krótkie pismo i dołączyć kopię odpisu aktu zgonu. Jeśli w mieszkaniu pozostają dzieci zmarłego lub współmałżonek, umowy zostaną przepisane na nich.

Spadek po zmarłym. Co należy zrobić?

Spadkobiercy, zanim będą mogli dysponować majątkiem po zmarłym, muszą jeszcze potwierdzić dziedziczenie. Można tego dokonać na dwa sposoby:

- u notariusza. To jest wersja optymistyczna, bo zakłada, że akt poświadczenia dziedziczenia zostanie wydany w obecności wszystkich spadkobierców, którzy są zgodni w kwestii tego, kto dziedziczy;

- w sądzie. Ta droga jest dłuższa. Zwykle sprawy spadkowe kończą się w sądzie wówczas, gdy w rodzinie jest spór lub gdy ktoś nie może lub nie chce przyjść do notariusza w wyznaczonym terminie.

Co ważne, bez dokumentu dziedziczenia nie możemy sprzedać mieszkania, odebrać pieniędzy z banku czy przerejestrować auta.

O tych terminach warto pamiętać, bo ich przegapienie wiąże się z konsekwencjami prawnymi. Na odrzucenie spadku po zmarłym mamy 6 miesięcy od dnia, w którym dowiadujemy się o swoim powołaniu. W przypadku współmałżonka i dzieci jest to zwykle data śmierci. Termin na odrzucenie spadku jest niezwykle istotny w przypadku, gdy zmarły pozostawił długi.

6 miesięcy mamy również na zgłoszenie w skarbówce i wypełnienie formularza SD-Z2. Wypełnienie tego dokumentu zwalnia najbliższą rodzinę z podatku od spadku. Termin ten biegnie nie od daty śmierci, a od potwierdzenia dziedziczenia. Wyjątkiem są środki z dyspozycji bankowej.