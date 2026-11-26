Nawet 1863 zł w gospodarstwach domowych wykorzystujących gaz do ogrzewania – tyle, w skali roku, ma pozostać w budżecie domowym posiadaczy pieców na gaz już w 2027 r., w związku z rządowym projektem ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 listopada 2026 r. Koszt zamrożenia cen gazu w roku 2027, to dla budżetu państwa – według zapowiedzi ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego – ponad 6 mld zł. Znaleziono jednak sposób na sfinansowanie nowej ochrony odbiorców gazu.

Nowe 1800 plus dla 7,5 mln gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz – kto skorzysta na zamrożeniu cen gazu, które zakłada projekt rządowy, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 listopada br.?

Podczas posiedzenia rządu, które odbyło się w dniu 17 listopada 2026 r. – Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD501), który ma uchronić 7,5 mln gospodarstw domowych przed wzrostem cen gazu ziemnego już w 2027 r.

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Kto konkretnie skorzysta z ochrony przewidzianej w ww. projekcie? Rozwiązania obejmą odbiorców wskazanych w ustawie – Prawo energetyczne (a konkretnie w jej art. 62b ust. 1 pkt 2), tj. odbiorców paliw gazowych: w gospodarstwach domowych – korzystających z gazu do ogrzewania domów i mieszkań, podgrzewania wody czy przygotowywania posiłków, będących wspólnotami mieszkaniowymi (o których mowa w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) albo spółdzielniami mieszkaniowymi (o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych), które z mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe – dzięki czemu ochrona obejmie również mieszkańców budynków wielorodzinnych, w których gaz służy do zaspokajania wspólnych potrzeb, wybrane instytucje i podmioty realizujące zadania społeczne oraz użyteczności publicznej – w tym podmioty, których działalność ma istotne znaczenie dla mieszkańców.

Nowe 1800 plus dla 7,5 mln gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz – na czym dokładnie ma polegać rozwiązanie przewidziane w projekcie rządowym, który ma zamrozić ceny gazu ziemnego w 2027 r.?

– „Przygotowaliśmy projekt ustawy, dzięki któremu ceny gazu w 2027 roku nie wzrosną. Chcemy zapewnić gospodarstwom domowym stabilniejsze i bardziej przewidywalne koszty korzystania z tego surowca. Proponujemy konkretną ochronę: maksymalną cenę gazu na poziomie 197,29 zł za MWh oraz mechanizm, który zapewni finansowanie tego rozwiązania. Bezpieczeństwo energetyczne to także bezpieczeństwo domowych budżetów” – powiedział minister energii Miłosz Motyka.

Ważne Rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw, który w dniu 17 listopada br. został przyjęty przez Radę Ministrów, przewiduje, że w całym 2027 r. maksymalna cena paliw gazowych dla odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie 197,29 zł/MWh netto. To poziom odpowiadający cenie wynikającej z taryfy sprzedawcy z urzędu obowiązującej do końca 2026 r. Co w praktyce oznacza wprowadzenie maksymalnej ceny? cena samego gazu w rozliczeniach za 2027 r. zostanie ograniczona ustawowym limitem ,

, nawet jeśli gaz zdrożeje na rynku hurtowym, sprzedawca nie będzie mógł podnieść stawki dla odbiorców objętych ochroną ,

, większą przewidywalność kosztów związanych z korzystaniem z gazu i możliwość lepszego planowania domowych oraz instytucjonalnych budżetów. Należy jednak podkreślić, że – limit dotyczy wyłącznie ceny paliw gazowych. Nie obejmuje podatku VAT, akcyzy ani opłat dystrybucyjnych.

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, która ma wprowadzić zamrożenie cen gazu w 2027 r. – „W pierwszych tygodniach października 2026 r. ceny gazu na holenderskim rynku TTF, stanowiącym podstawowy punkt odniesienia dla rynku europejskiego, wynosiły średnio około 85 EUR/MWh, czyli ponad dwukrotnie więcej niż przed rozpoczęciem kryzysu. Wzrost cen kontraktów terminowych na IV kwartał 2026 r. i na 2027 r. wskazuje ponadto, że uczestnicy rynku spodziewają się utrzymania napiętej sytuacji podażowej również w kolejnych miesiącach. Polska, dzięki dywersyfikacji kierunków dostaw, uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe, rozbudowie zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG oraz utrzymywaniu odpowiedniego poziomu zapasów, dysponuje wysokim poziomem bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Nie eliminuje to jednak wpływu zmian zachodzących na rynku europejskim i światowym na ceny gazu w kraju. Polski rynek jest częścią wspólnego rynku energii Unii Europejskiej, dlatego wzrost cen gazu ziemnego w europejskich hubach gazowych przekłada się również na krajowe notowania. (…)

Wzrost i znaczne wahania cen paliw gazowych stanowią szczególne obciążenie dla gospodarstw domowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów realizujących kluczowe zadania z zakresu użyteczności publicznej. Odbiorcy ci mają ograniczone możliwości dostosowania zużycia paliw gazowych lub pozyskania dodatkowych środków na pokrycie wyższych rachunków.

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(…)

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Celem projektu jest ograniczenie wpływu niestabilności rynku gazu na odbiorców wymagających szczególnej ochrony oraz zapewnienie im większej przewidywalności kosztów zakupu paliw gazowych w 2027 r.”

Nowe 1800 plus dla 7,5 mln gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz – ile dokładnie ma pozostać w budżecie gospodarstwa domowego ogrzewanego piecem na gaz, w związku z nowym projektem rządowym, który ma zamrozić ceny gazu ziemnego w 2027 r.?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Energii, opublikowanym po przyjęciu projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw przez Radę Ministrów – dzięki proponowanym przez rząd rozwiązaniom – gospodarstwa domowe wykorzystujące gaz do ogrzewania, mają zaoszczędzić nawet 1863 zł w skali roku.

W przypadku gospodarstw domowych używających gazu w mniejszym zakresie, np. wyłącznie do podgrzewania posiłków – oszczędność ta ma wynieść ok. 77 zł.

Jak podkreśla resort energii – wysokość korzyści, po wprowadzeniu mechanizmu osłonowego, będzie zależała przede wszystkim od wielkości zużycia gazu.

Nowe 1800 plus dla 7,5 mln gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz – z jakich źródeł zostanie pokryty koszt zamrożenia cen gazu ziemnego w 2027 r., opiewający na ponad 6 mld zł?

Z oceny skutków regulacji rządowego projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw wynika, że – nowe rozwiązania (w postaci zamrożenia cen gazu ziemnego w 2027 r. na poziomie 197,29 zł/MWh netto) mają kosztować budżet państwa blisko 6,2 mld zł. Ochronę odbiorców gazu ziemnego (w tym gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz) mają sfinansować – nadzwyczajne zyski na rynku gazu.

Projekt przewiduje mechanizm ograniczenia nadzwyczajnych zysków wybranych przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku gazu. Chodzi o firmy, które mogą osiągać dodatkowe korzyści w warunkach dynamicznego wzrostu cen gazu na rynku krajowym, przy stosunkowo stabilnych kosztach jego sprowadzania do Polski.

Projekt zakłada wprowadzenie daniny w wysokości 10 proc. określonych przychodów netto zobowiązanego przedsiębiorstwa. Obowiązek miesięcznych wpłat na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny obejmie przedsiębiorstwa posiadające koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i sprzedające gaz wysokometanowy na rynku krajowym.

Z obowiązku uiszczania daniny zostaną wyłączone przedsiębiorstwa dysponujące prawem do przepustowości w punktach wejścia do systemu przesyłowego gazowego na poziomie niższym niż 10 proc. łącznej przepustowości tych punktów.

Środki z ww. daniny zostaną przeznaczone na rekompensaty dla sprzedawców gazu, którzy będą stosować ustawową cenę maksymalną paliw gazowych w rozliczeniach z odbiorcami chronionymi.

Na finansowanie rekompensat przewidziano około 6,2 mld zł w latach 2027-2028 (około 4,6 mld zł w 2027 r. oraz około 1,6 mld zł w 2028 r.).

Projekt obejmuje również rozwiązania dotyczące rekompensat dla sprzedawców, którzy w latach 2023-2024 na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów zastosowali cenę maksymalną wobec przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek. Rekompensaty dla podmiotów stosujących cenę maksymalną paliw gazowych wobec piekarni będą finansowane z środków zgromadzonych na Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, a maksymalny limit wydatków Funduszu na ten cel w latach 2027-2028 wyniesie 3 mln zł.

Nowe 1800 plus dla 7,5 mln gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz – kiedy nowe przepisy, zakładające zamrożenie cen gazu ziemnego w 2027 r., mają wejść w życie?

Zgodnie z art. 34 projektu ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw – przepisy, przewidujące zamrożenie cen gazu na poziomie 197,29 zł za MWh (co w przypadku gospodarstw domowych ogrzewanych piecami na gaz, miałoby skutkować roczną oszczędnością na poziomie ponad 1800 zł) – mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Należy jednak mieć na względzie, że w dniu 17 listopada br. – projekt ten został dopiero przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac w Sejmie. W dniu 19 listopada br. odbyło się jego pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu, po którym został skierowany do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Aktualnie oczekuje on na czytanie na posiedzeniu ww. komisji, którego termin nie został jeszcze wyznaczony. Jeżeli ustawa zostanie ostatecznie uchwalona przez Sejm – trafi następnie do dalszych prac w Senacie, zanim zostanie złożona do podpisu na biurku Prezydenta.

Podstawa prawna :

Rządowy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2027 r. w związku z sytuacją na rynku gazu oraz o zmianie niektórych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: UD501, a następnie druk sejmowy numer: 3385)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 43 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 232)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 889)

Fot. KPRM, posiedzenie Rady Ministrów w dniu 17 listopada 2026 r.