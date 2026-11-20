Wielu Polaków co miesiąc płaci składki w PZU z przekonaniem, że w razie problemów ze zdrowiem od razu otrzymają wsparcie finansowe. W rzeczywistości ubezpieczyciel wypłaca pieniądze wyłącznie za ściśle określone schorzenia, a na drodze do przelewu mogą stanąć rygorystyczne zapisy w dokumentach.

Ubezpieczenie na życie w PZU – zarówno grupowe w pracy, jak i indywidualne – to dla tysięcy osób podstawowe zabezpieczenie na wypadek nagłej choroby. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy po otrzymaniu diagnozy składamy wniosek o wypłatę świadczenia, a towarzystwo odmawia, powołując się na szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W zależności od wykupionego pakietu lista chronionych schorzeń może liczyć od kilkunastu do nawet 75 pozycji.

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Podstawowy katalog ciężkich chorób

W najprostszych i najtańszych wariantach polis PZU Życie SA obejmuje ochroną wyłącznie najpoważniejsze schorzenia bezpośrednio zagrażające życiu. W każdej podstawowej umowie znajdziemy:

nowotwór złośliwy,

niezłośliwy guz mózgu,

zawał serca,

udar mózgu.

Katalog ten obejmuje zazwyczaj także chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-passy), schyłkową niewydolność nerek oraz przeszczep głównych narządów.

Co zyskujesz w droższych wariantach rozszerzonych?

Osoby opłacające wyższe składki – na przykład w popularnych pakietach grupowych P Plus lub wariantach Premium – mogą liczyć na znacznie szerszy parasol ochronny. Tabela świadczeń wydłuża się wtedy m.in. o:

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choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane (SM), choroba Parkinsona, choroba Alzheimera czy neuroborelioza,

ciężkie stany kliniczne i urazy, w tym śpiączkę, paraliż, ciężkie oparzenia oraz utratę wzroku lub słuchu,

rzadsze schorzenia, takie jak anemia aplastyczna, sarkoidoza czy bąblowiec mózgu.

Pieniądze za inne schorzenia? Sprawdź umowy dodatkowe

Brak konkretnej diagnozy w tabeli ciężkich zachowań nie zawsze oznacza, że zostaniesz bez wsparcia. Jeśli Twoja polisa zawiera odpowiednie umowy dodatkowe, PZU wypłaci pieniądze również w innych sytuacjach:

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Pobyt w szpitalu: świadczenie przysługuje za sam fakt nieprzerwanej hospitalizacji trwającej dłużej niż 3 dni (czyli minimum 4 dni) – niezależnie od tego, jaka choroba była jej przyczyną.

Operacje chirurgiczne: wypłata przysługuje za przebycie zabiegu znajdującego się w oficjalnym wykazie operacji (przypisanym do konkretnej klasy).

Leczenie specjalistyczne: dodatkowe środki można otrzymać m.in. za chemioterapię, radioterapię czy wszczepienie rozrusznika serca.

3 najczęstsze powody odmowy wypłaty z PZU

Nawet jeśli Twoja diagnoza widnieje na oficjalnej liście, uzyskanie odszkodowania wymaga spełnienia rygorystycznych kryteriów zawartych w OWU:

Okres karencji: W polisach grupowych obowiązuje zazwyczaj 90-dniowy okres karencji (a w części umów dla małżonka nawet 180-dniowy), w trakcie którego ochrona jeszcze nie działa. Wyjątkiem są sytuacje, gdy pracownik przystępuje do ubezpieczenia na samym początku jego obowiązywania w firmie lub zachowuje ciągłość ochrony z poprzedniej polisy. Własne definicje medyczne PZU: Samo rozpoznanie lekarskie na wypisie ze szpitala nie wystarcza. Ubezpieczyciel stosuje własne kryteria – przykładowo przy udarze mózgu objawy neurologiczne muszą utrzymywać się przez określony w umowie czas, a samo zdarzenie wymaga potwierdzenia konkretnymi badaniami obrazowymi (TK lub MRI). Choroby sprzed zawarcia umowy: PZU odrzuci roszczenie, jeśli schorzenie było zdiagnozowane lub leczone przed rozpoczęciem ochrony (w wielu wariantach ubezpieczyciel bada okres 3 lat przed przystąpieniem do polisy).

Jak szybko sprawdzić swój zakres ochrony?

Zamiast działać w ciemno, warto zawczasu zweryfikować swój certyfikat ubezpieczenia lub zalogować się do serwisu mojePZU. Znajdziesz tam nazwę wykupionego wariantu oraz specjalny symbol OWU (np. CCGP56 dla grupowego ubezpieczenia na wypadek ciężkiej choroby). Wpisując ten kod w wyszukiwarkę na stronie PZU, pobierzesz dokładny dokument z pełną tabelą chorób oraz szczegółowym opisem warunków medycznych, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać przelew.