„Największy absurd w naszym kraju? Emerytura po śmierci w ogóle nie przechodzi na rodzinę, mimo że przez lata odkładamy składki. A długi się dziedziczy...” – napisał radny Rady Miejskiej w Sosnowcu Damian Żurawski, czym wywołał niemałe poruszenie wśród internautów. Jak to jednak jest dokładnie z tym prawem do „emerytury” po zmarłym i na jakie świadczenia i wypłaty mogą liczyć bliscy zmarłego seniora, związane z jego świadczeniem emerytalno-rentowym?

rozwiń >

Czy świadczenie emerytalne po śmierci seniora, przechodzi na rodzinę zmarłego – czy bliscy zmarłego seniora mają prawo do jego emerytury?

Co do zasady, ale w dużym uproszczeniu – po śmierci seniora, emerytura nie przechodzi (jako taka) na jego rodzinę zmarłego, tak jak majątek spadkowy. Jest jednak jedno zastrzeżenie – bliscy zmarłego mają prawo do świadczenia należnego do dnia śmierci emeryta . Prawo do emerytury za okres przed śmiercią, przysługuje bliskim zmarłego na podstawie art. 136 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z ww. przepisem – w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się:

REKLAMA

REKLAMA

małżonkowi,

dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku

małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku

innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba.

Emerytura zmarłego (jako taka) nie jest zatem dziedziczona i nie przechodzi na jego spadkobierców, możliwe jest jednak otrzymanie przez rodzinę niezrealizowanego (niewypłaconego) świadczenia emerytalnego, należnego zmarłemu za okres do dnia jego śmierci. Należy również wspomnieć, że roszczenie bliskich zmarłego o wypłatę ww. świadczenia niezrealizowanego – wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenie to przysługiwało.

Jest jeszcze prawo do środków zgromadzonych na subkoncie w ZUS – mogą one zostać wypłacone po śmierci seniora osobom uposażonym

Należy również wspomnieć, że po śmierci seniora – poza opisanym powyżej niezrealizowanym świadczeniem – rodzina zmarłego może również otrzymać środki zgromadzone na tzw. subkoncie w ZUS.

Subkonto w ZUS to wyodrębniona część konta ubezpieczonego, na której ewidencjonuje się część składek emerytalnych oraz waloryzuje je co roku o średnioroczny wskaźnik dynamiki wzrostu PKB. Posiadają je:

Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 r. (członkowie OFE oraz osoby, które nie przystąpiły do OFE) oraz

Osoby urodzone przed 1969 r., jeśli należały do OFE.

Środki zgromadzone na ww. subkoncie podlegają podziałowi m.in. przy rozwodzie lub ustaniu wspólności majątkowej oraz po śmierci ubezpieczonego – na rzecz wskazanych osób uprawnionych lub spadkobierców (zgodnie z art. 40e ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych). Jeśli ubezpieczony zmarł w ciągu 3 lat od pierwszej wypłaty emerytury – uprawnionym (wskazanym przez zmarłego) może przysługiwać tzw. wypłata gwarantowana (jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane po śmierci emeryta ze środków zgromadzonych na jego subkoncie w ZUS). Wypłata gwarantowana jest ustalana jako różnica między kwotą środków, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zewidencjonowanych na subkoncie, a iloczynem liczby pełnych miesięcy, jakie upłynęły od początku miesiąca, w którym po raz pierwszy wypłacono emeryturę, do końca miesiąca, w którym nastąpiła śmierć emeryta, oraz trzydziestej siódmej części kwoty zewidencjonowanej na tym subkoncie.

REKLAMA

A czy długi po śmierci seniora, przechodzą na rodzinę zmarłego – czy bliscy zmarłego seniora stają się odpowiedzialni za jego zobowiązania?

Tak – długi zmarłego seniora mogą przejść na jego spadkobierców, jeżeli przyjmą oni spadek. W dużym uproszczeniu – zgodnie z art. 922 § 1 kodeksu cywilnego – prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi czwartej kodeksu cywilnego. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku natomiast – spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe z całego swego majątku (art. 1030 kodeksu cywilnego). I wreszcie najważniejsze – jeżeli spadkobierca nie odrzuci spadku (w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swojego powołanie), to zgodnie z art. 1015 par. 2 kodeksu cywilnego – przyjmie spadek z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest natomiast równoznaczne z tym, że spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada jednak, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi (art. 1031 par. 2 kodeksu cywilnego). W razie prostego przyjęcia spadku natomiast – spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia (art. 1031 par. 1 kodeksu cywilnego).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie można również zapominać o rencie rodzinnej po zmarłym. Co to za świadczenie oraz komu i w jakiej wysokości przysługuje?

W kontekście świadczenia emerytalno-rentowego przysługującego po bliskim zmarłym – nie można również zapominać o rencie rodzinnej. Jest to świadczenie, które na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przysługuje uprawnionym członkom rodziny:

po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy ,

, po osobie ubezpieczonej, która spełniła warunki wymagane do uzyskania jednego z ww. świadczeń , jak również

, jak również po osobie, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – w takim przypadku przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Członkami rodziny zmarłego, uprawnionymi do otrzymania po nim renty rodzinnej, są:

dzieci – własne, drugiego małżonka, przysposobione :

: do ukończenia przez nie 16 lat, jeżeli kontynuują naukę po ukończeniu 16 lat – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat (z zastrzeżeniem, że jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów – prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów), lub odpowiednio – bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole, do ukończenia 25 roku życia,

wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki, tj.:

przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki, tj.: zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku oraz nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli: nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek, był ich opiekunem ustanowionym przez sąd,

małżonek ( wdowa i wdowiec ), jeżeli m.in.:

( i ), jeżeli m.in.: w chwili śmierci męża (lub odpowiednio – żony) osiągnęła (lub osiągnął) wiek 50 lat lub była (albo był) niezdolna (lub niezdolny) do pracy, nie osiągnęła (lub nie osiągnął) powyższego wieku, ale wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym (lub zmarłej), które nie ukończyły 16 roku życia, a jeżeli dziecko to nadal się uczy – 18 roku życia lub sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna albo osiągnęła (lub odpowiednio – osiągnął) wiek 50 lat lub stała się (albo stał się) niezdolna (lub niezdolny) do pracy po śmierci męża (lub odpowiednio – żony), nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego (lub jej) śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób, o których mowa w pkt powyżej oraz

rodzice (przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające), jeżeli:

(przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające), jeżeli: spełniają warunki takie jak dla wdów i wdowców oraz gdy zmarły syn lub córka, w sposób znaczący przyczyniał się do ich utrzymania.



Wszystkim członkom rodziny, którzy mają prawo do renty po zmarłym, przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która w razie konieczności (tj. większej liczby osób uprawnionych) – dzielona jest w równych częściach pomiędzy uprawnionych.

Wysokość renty rodzinnej wynosi odpowiednio:

85% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawniona jest tylko jedna osoba ,

(tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli , 90% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są dwie osoby i odpowiednio

(tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli i odpowiednio 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (tj. emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) – jeżeli do renty rodzinnej uprawnione są trzy lub więcej osób.

Łączna kwota renty rodzinnej nie może być przy tym niższa od kwoty 1 978,49 zł, która stanowi aktualną (tj. obowiązującą od 1 marca 2026 r.) kwotę najniższej renty rodzinnej.1 Kwota ta, podlega corocznej waloryzacji, a zatem – ulegnie zmianie od 1 marca 2027 r.

Od 1 lipca 2025 r. należy się ponadto renta wdowia. Co to za świadczenie oraz komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Poza rentą rodzinną – od 1 lipca 2025 r. – funkcjonuje również tzw. renta wdowia, pozwalająca na łączenie części własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku lub małżonce.

Wdowa lub wdowiec, któremu przysługuje prawo do:

renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz

po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnego świadczenia emerytalno-rentowego – tj. emerytury, emerytury rolniczej, emerytury z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rolniczej szkoleniowej, renty z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wojskowej renty inwalidzkiej albo policyjnej renty inwalidzkiej,

i która/y spełnia ponadto następujące warunki:

ma co najmniej 60 lat (w przypadku kobiet ) lub odpowiednio – 65 lat (w przypadku mężczyzn ),

(w przypadku ) lub odpowiednio – (w przypadku ), do dnia śmierci małżonka/małżonki pozostawała/pozostawał z nim/z nią we wspólności małżeńskiej ,

, nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż przed ukończeniem 55 lat (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz

po zmarłym małżonku/małżonce nie wcześniej niż (w przypadku kobiet) lub odpowiednio – 60 lat (w przypadku mężczyzn) oraz nie pozostaje obecnie w związku małżeńskim,

od miesiąca, w którym złoży wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną – może aktualnie (tj. w 2026 r., a konkretnie – do 31 grudnia 2026 r.) otrzymywać, według własnego wyboru (czyli w zależności od tego, który wariant będzie dla niej lub dla niego korzystniejszy):

100% renty rodzinnej oraz 15% własnego świadczenia albo

oraz albo 100% własnego świadczenia oraz 15% renty rodzinnej.

Wdowa lub odpowiednio wdowiec, której/któremu poza rentą rodzinną po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnej emerytury, przysługuje ponadto prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – jeżeli spełnia ww. warunki (określone dla przypadku zbiegu dwóch świadczeń) w zakresie wieku, pozostawania ze zmarłym małżonkiem/małżonką we wspólności małżeńskiej, wieku, w którym nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej oraz stanu cywilnego – może nawet aktualnie (tj. w 2026 r., a konkretnie – do 31 grudnia 2026 r.) nabyć prawo do pobierania trzech świadczeń jednocześnie (w wybranej przez siebie konfiguracji):

100% renty rodzinnej , 15% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% emerytury , 15% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 15% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Od 1 stycznia 2027 r. natomiast – zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (którą została wprowadzona renta wdowia) – wdowy i wdowcy będą mogli otrzymać nie 15%, a 25% drugiego świadczenia (wypłacanego w zbiegu z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, w ramach tzw. renty wdowiej). A zatem – wdowa lub wdowiec, która/który spełnia określone powyżej warunki ustawowe do przyznania/wypłaty renty wdowiej – od 1 stycznia 2027 r. będzie mogła/mógł pobierać jednocześnie, według własnego wyboru (czyli w zależności od tego, który wariant będzie dla niej lub dla niego korzystniejszy): 100% renty rodzinnej oraz 25% własnego świadczenia albo

oraz albo 100% własnego świadczenia oraz 25% renty rodzinnej. Wdowa lub odpowiednio wdowiec, której/któremu poza rentą rodzinną po zmarłym małżonku lub odpowiednio – małżonce oraz własnej emerytury, przysługuje ponadto prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową – jeżeli spełnia ww. warunki ustawowe (określone dla przypadku zbiegu dwóch świadczeń) w zakresie wieku, pozostawania ze zmarłym małżonkiem/małżonką we wspólności małżeńskiej, wieku, w którym nabyła/nabył prawo do renty rodzinnej oraz stanu cywilnego – będzie natomiast mogła/mógł nawet – od 1 stycznia 2027 r. – pobierać trzy świadczenia emerytalno-rentowe jednocześnie (w wybranej przez siebie konfiguracji), tj.: 100% renty rodzinnej , 25% emerytury i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% emerytury , 25% renty rodzinnej i 50% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego albo

, i z ubezpieczenia wypadkowego albo 100% renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego, 25% renty rodzinnej i 50% emerytury.

Wdowy i wdowcy, będący emerytami lub rencistami, którzy spełniają powyższe warunki ustawowe do otrzymywania dwóch albo nawet trzech świadczeń emerytalno-rentowych jednocześnie, nie mogą jednak otrzymywać ich bez żadnych limitów. Ustawodawca zdecydował się bowiem na zastrzeżenie maksymalnej wysokości świadczeń wypłacanych w ramach zbiegu (w ramach tzw. renty wdowiej). I tak – zgodnie z art. 95a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – suma świadczeń emerytalno-rentowych w zbiegu z rentą rodzinną, nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury, o której mowa w art. 85 ust. 2 ww. ustawy. Na dzień dzisiejszy (od 1 marca 2026 r.) – próg ten opiewa na kwotę 5 935,47 zł (w związku z tym, że najniższa emerytura, od marca br., wynosi 1 978,49 zł1). Ma on zastosowanie do świadczeń wypłacanych w okresie od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2026 r., ponieważ 1 marca 2027 r. – w związku z coroczną waloryzacją świadczeń emerytalno-rentowych – zostanie ustalona nowa kwota najniższej emerytury, a tym samym – nowy limit renty wdowiej.

„Największy absurd w naszym kraju? Emerytura po śmierci w ogóle nie przechodzi na rodzinę, mimo że przez lata odkładamy składki. A długi się dziedziczy...”? O tych świadczeniach, związanych z emeryturą po zmarłym seniorze, nie można jednak zapominać

W dniu 21 kwietnia 2026 r. radny Rady Miejskiej w Sosnowcu Damian Żurawski, zamieścił na swoim profilu w mediach społecznościowych post, który wywołał niemałe poruszenie wśród internautów. Radny stwierdził w nim, że „największym absurdem w naszym kraju” jest to, że „emerytura po śmierci w ogóle nie przechodzi na rodzinę, mimo że przez lata odkładamy składki”.

Pełna treść posta brzmiała:

„Największy absurd w naszym kraju?

Emerytura po śmierci w ogóle nie przechodzi na rodzinę, mimo że przez lata odkładamy składki.

A długi się dziedziczy...

Jeśli pracuję 40 lat i nie zdążę skorzystać z emerytury, to naturalne, że chciałbym, aby te środki w jakiejś formie trafiły do mojego dziecka, zamiast po prostu znikać w systemie.

Nie chcę, żeby państwo przejmowało pieniądze, które odkładałem przez całe życie.

To nie jest „czyjś bonus”, tylko efekt mojej pracy.

Jeśli coś jest moje za życia, powinno mieć szansę zostać w rodzinie także po mojej śmierci.”

post radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu Damiana Żurawskiego dotyczący dziedziczenia emerytury Facebook

Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami – emerytura zmarłego (jako taka) rzeczywiście nie przechodzi na spadkobierców, pozostaje jednak ( o czym nie można zapominać ):

prawo do wypłaty niezrealizowanego świadczenia emerytalno-rentowego, które przysługiwało zmarłemu do dnia śmierci,

prawo do wypłaty środków z subkonta w ZUS,

prawo do wypłaty gwarantowanej na zasadach określonych w art. 25b-25f ustawy o emeryturach i rentach z FUS,

prawo do renty rodzinnej po zmarłym oraz

prawo do renty wdowiej.

1 Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)

Podstawa prawna :