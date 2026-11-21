W 2027 roku dodatek pielęgnacyjny ponownie zostanie objęty marcową waloryzacją. Dla części emerytów i rencistów to pieniądze, które trafiają na konto bez żadnych formalności. Inni muszą jednak złożyć wniosek i przedstawić dokumentację medyczną. Wyjaśniamy, kto może liczyć na świadczenie i co wiadomo już o jego wysokości.

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Od 1 marca 2026 roku standardowy dodatek pielęgnacyjny wynosi 366,68 zł miesięcznie. W przypadku inwalidów wojennych wskazana w materiałach kwota to 550,02 zł. Te stawki obowiązują również na początku 2027 roku, do kolejnej waloryzacji. Nowa wysokość świadczenia ma zacząć obowiązywać 1 marca 2027 roku, ale jej ostatecznej wartości nie można jeszcze podać jako pewnej.

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Dodatek jest podwyższany według zasad waloryzacji emerytur i rent. Oznacza to, że kwota po marcowej zmianie zależy od oficjalnego wskaźnika waloryzacji, a nie od samego wieku seniora czy wysokości jego emerytury.

Kto dostanie pieniądze bez składania wniosku?

Osoba pobierająca emeryturę lub rentę, która ukończyła 75 lat, co do zasady nie musi występować o dodatek. ZUS przyznaje go z urzędu, a wypłata następuje wraz z podstawowym świadczeniem. Nie trzeba więc osobno udowadniać pogorszenia stanu zdrowia tylko dlatego, że senior osiągnął wymagany wiek.

Świadczenie może przysługiwać także młodszym emerytom i rencistom, jeśli zostali uznani za całkowicie niezdolnych do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tej sytuacji samo pobieranie emerytury lub renty nie wystarczy. Potrzebne jest odpowiednie orzeczenie i przeprowadzenie postępowania w ZUS.

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Jak złożyć wniosek do ZUS?

Osoba, która nie ukończyła 75 lat, powinna wystąpić do ZUS o przyznanie dodatku i dołączyć wymaganą dokumentację medyczną. Wśród dokumentów może być zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu OL-9, wystawione przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku. ZUS ocenia następnie, czy zostały spełnione warunki do przyznania świadczenia.

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Istotne ograniczenie dotyczy osób przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Zasadniczo dodatek nie przysługuje podczas takiego pobytu, chyba że uprawniona osoba przebywa poza placówką dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Nie można również pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminę. To dwa różne świadczenia, których nazw nie należy mylić.

Co zmieni się od marca 2027 roku?

Najważniejszą zmianą będzie wysokość wypłaty. Waloryzacja odbywa się co roku od 1 marca i obejmuje także dodatek pielęgnacyjny. Na początku 2027 roku punktem odniesienia pozostaje kwota 366,68 zł, natomiast po marcowej podwyżce świadczenie będzie wyższe, jeśli wskaźnik waloryzacji przekroczy 100 proc. Dokładną stawkę należy sprawdzić po jej oficjalnym ogłoszeniu.

Najważniejsze pytania

Czy każdy emeryt po 75. roku życia musi złożyć wniosek?

Nie. W przypadku uprawnionych emerytów i rencistów dodatek jest co do zasady przyznawany automatycznie.

Czy dodatek można dostać przed ukończeniem 75 lat?

Tak, po spełnieniu warunków dotyczących całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.

Czy znamy już kwotę dodatku od marca 2027 roku?

Nie. Kwota po waloryzacji wymaga ustalenia na podstawie oficjalnego wskaźnika.