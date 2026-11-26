Trzynasta i czternasta emerytura do likwidacji? Taka propozycja padła w związku z rosnącym zadłużeniem Polski i koniecznością ograniczenia wydatków publicznych. Ekonomiści uważają, że państwo powinno zrezygnować z dodatkowych świadczeń dla seniorów, podobnie jak z programu 800 plus. Tymczasem rząd przedstawił już plany dotyczące wypłat w 2027 roku. Co czeka emerytów?

Koniec 13 i 14 emerytury? Balcerowicz chce likwidacji świadczeń

Zadłużenie Polski zbliża się do 2,6 bln zł, a koszty obsługi długu coraz mocniej obciążają finanse państwa. Według danych przytoczonych przez Forsal dług sektora instytucji rządowych i samorządowych na koniec drugiego kwartału 2026 roku wyniósł 2,5983 bln. To o ponad 263 mld zł więcej niż pod koniec 2025 roku. Rosnące zadłużenie oznacza również coraz większe wydatki na jego obsługę. Pieniądze przeznaczone na odsetki nie mogą zostać wykorzystane na inne potrzeby, tj. ochrona zdrowia, edukacja czy świadczenia społeczne.

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Na ten problem zwrócił uwagę Leszek Balcerowicz. Były wicepremier, minister finansów i prezes Narodowego Banku Polskiego w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w Radiu ZET ostrzegał przed konsekwencjami utrzymywania wysokiego deficytu budżetowego. - Tego nie da się utrzymać bez nieprzyjemnej konsekwencji - stwierdził ekonomista.

Balcerowicz przekonywał, że sposobem na poprawę sytuacji finansów publicznych powinno być przede wszystkim ograniczenie wydatków państwa, a nie kolejne podwyżki podatków. Wśród świadczeń, z których jego zdaniem należałoby zrezygnować, wymienił trzynastą i czternastą emeryturę oraz 800 plus. Zapytany wprost przez prowadzącego, czy dodatkowe świadczenia dla emerytów powinny zostać zlikwidowane, odpowiedział twierdząco.

16 listopada Balcerowicz ponownie zabrał głos w tej sprawie. Tym razem na antenie TOK FM odniósł się do decyzji agencji S&P, która utrzymała rating Polski, ale obniżyła jego perspektywę do negatywnej, czyli na razie jedynie obniżyła Polsce oceny, ale dostrzega ryzyko jej pogorszenia w przyszłości. Balcerowicz przekonywał, że pogorszenie sytuacji finansów publicznych wynika przede wszystkich z rosnących wydatków, w tym na programy społeczne. Jego zdaniem wiele z nich nie przynosi wystarczających korzyści gospodarce ani nie trafia przede wszystkim do osób najbardziej potrzebujących.

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Ekonomiści coraz częściej wskazują na likwidację 13. i 14. emerytury

Polska należy do państw Unii Europejskiej z najwyższym deficytem sektora finansów publicznych. W 2025 roku wyniósł on prawie 284 mld zł, czyli około 7,3 procent PKB. Pod tym względem Polska zajęła drugie miejsce w UE, za Rumunią (około 7,9 procent PKB).

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Ekonomiści ostrzegają, że dalsze utrzymywanie wysokiego deficytu może wymusić trudne decyzje w kolejnych latach. Jak opisuje Forsal, Warsaw Enterprise Institute i Forum Obywatelskiego Rozwoju w raporcie dotyczącym naprawy finansów publicznych proponują całkowitą likwidację trzynastej i czternastej emerytury.

Również ich zdaniem oszczędności z tego tytułu miałby pomóc zmniejszeniu deficytu. Podstawowe emerytury i renty, jak dotychczas, podlegałyby corocznej waloryzacji.

Czy będzie 13. i 14. emerytura w 2027 roku? Rząd przedstawił już plany

Mimo propozycji likwidacji dodatkowych emerytur, rząd zamierza kontynuować ich wypłatę. W projekcie budżetu państwa na 2027 rok przewidziano 32,1 mld zł na trzynaste i czternaste emerytury. Kolejne około 19 mld zł zaplanowano na coroczną waloryzację emerytur i rent.

Trzynasta emerytura powinna zostać wypłacona w kwietniu 2027 roku razem z podstawowym świadczeniem. Jej wysokość będzie odpowiadała najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca 2027 roku. Choć ostateczna wysokość świadczeń będzie znana dopiero po ustaleniu wskaźnika waloryzacji, to prognozuje się, że trzynastka wyniesie około 2056,84 zł.

Czternasta emerytura również pozostaje w planach na przyszły rok. Termin jej wypłaty zostanie określony przez rząd w rozporządzeniu. W ostatnich latach dodatkowe pieniądze trafiały do seniorów we wrześniu. Ostateczna wysokość czternastej emerytury będzie zależała od tego czy emeryt przekroczy obowiązujący próg 2900 zł.

Czternasta emerytura coraz niższa. Niektórzy seniorzy dostają mniej mimo waloryzacji

Choć nie zapadła decyzja o likwidacji dodatkowych emerytur, część seniorów już teraz otrzymuje coraz niższą czternastkę. Powodem jest obowiązujący próg dochodowy, który od lat pozostaje na tym samym poziomie. Pełna czternasta emerytura przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2 900 zł brutto. W przypadku wyższych emerytur i rent stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę", czyli za każdą złotówkę przekroczenia progu 14. emerytura jest pomniejszana o złotówkę.

Problem polega na tym, że podstawowe emerytury są co roku waloryzowane, ale próg 2900 brutto nie wzrasta. W efekcie senior, który otrzymuje podwyżkę emerytury, może jednocześnie stracić część czternastki. Na przykład jeżeli pełna czternasta emerytura w 2027 roku wyniesie 2056,84 zł brutto, osoba pobierająca 3500 tysiąca zł emerytury otrzyma 1456,84 zł brutto dodatkowego świadczenia. Przy emeryturze wynoszącej 4500 zł brutto, czternastka zmniejszy się już do 456,84 zł brutto. Osobom, których podstawowa emerytura lub renta wyniesie 4906, 85 zł brutto lub więcej, czternasta emerytura nie zostanie wypłacona.

Są to jedynie przykładowe wyliczenia przy założeniu prognozowanej waloryzacji o 3,96%. Ostateczne kwoty będą zależały od rzeczywistego wskaźnika waloryzacji.