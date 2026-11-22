Emerytura olimpijska w 2027 roku może przekroczyć 5200 zł miesięcznie. Z wyliczeń opartych na projekcie budżetu wynika, że byli sportowcy otrzymają więcej niż obecnie. Nie muszą przy tym czekać na marcową waloryzację emerytur. Kto może liczyć na takie pieniądze i jakie warunki trzeba spełnić, żeby świadczenie trafiło na konto?

Emerytura olimpijska to szczególne świadczenie przeznaczone dla sportowców, którzy zdobywali medale na najważniejszych międzynarodowych zawodach. W przeciwieństwie do zwykłej emerytury nie zależy od liczby przepracowanych lat ani wysokości odprowadzonych składek. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa, a ich wysokość ustalana jest według zasad określonych w ustawie o sporcie.

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Co istotne, nie ma znaczenia, czy zawodnik zdobył jeden medal, czy kilka. Każda uprawniona osoba otrzymuje świadczenie w takiej samej wysokości.

Ile wyniesie emerytura olimpijska w 2027 roku?

W 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł miesięcznie. W przyszłym roku świadczenie ma wzrosnąć do 5270,49 zł, czyli o 153,50 zł miesięcznie. W skali całego roku oznaczałoby to dodatkowe 1842 zł.

Takie kwoty wynikają z wyliczeń opartych na projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok. Ostateczna wysokość świadczenia będzie zależała od przyjętych przepisów.

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Podwyżka ma obowiązywać już od 1 stycznia 2027 roku. Emerytura olimpijska nie jest bowiem objęta marcową waloryzacją przeprowadzaną przez ZUS. Jej wysokość zależy od kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, którą mnoży się przez 1,8.

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W projekcie budżetu na 2027 rok przewidziano kwotę bazową w wysokości 2928,05 zł. Po zastosowaniu ustawowego mnożnika daje to 5270,49 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Samo zdobycie medalu nie oznacza jeszcze, że sportowiec automatycznie zacznie otrzymywać pieniądze. Przepisy przewidują kilka warunków, które trzeba spełnić.

Przede wszystkim zawodnik musi ukończyć 40 lat, posiadać polskie obywatelstwo oraz zakończyć udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy. Znaczenie mają również przepisy dotyczące niekaralności i dopingu.

Prawo do świadczenia przysługuje nie tylko medalistom igrzysk olimpijskich, ale również określonym w ustawie medalistom innych zawodów, w tym igrzysk paralimpijskich i igrzysk głuchych.

O przyznanie pieniędzy trzeba wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Decyzję podejmuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

Przykład Dobrym przykładem pokazującym, że medal olimpijski nie wystarczy do natychmiastowego otrzymania świadczenia, jest Kamil Stoch. Jeden z najbardziej utytułowanych polskich skoczków narciarskich ma w dorobku trzy złote medale olimpijskie, jednak w 2026 roku nie spełnia jeszcze warunku dotyczącego wieku. Stoch urodził się 25 maja 1987 roku. Oznacza to, że 40 lat ukończy dopiero 25 maja 2027 roku. Wówczas, po spełnieniu pozostałych wymagań, będzie mógł ubiegać się o przyznanie emerytury olimpijskiej. Jego przypadek pokazuje, że nawet największe sukcesy sportowe nie zwalniają z obowiązku spełnienia ustawowych kryteriów.

Czy emerytura olimpijska jest wypłacana do końca życia?

Emerytura olimpijska ma charakter dożywotni. Po jej przyznaniu uprawniony sportowiec może otrzymywać pieniądze co miesiąc, o ile nadal spełnia warunki przewidziane przepisami.

Ważną zaletą świadczenia jest również zwolnienie z podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Oznacza to, że cała przyznana kwota trafia do uprawnionego.

Co więcej, emeryturę olimpijską można pobierać niezależnie od zwykłej emerytury z ZUS. Nie trzeba także rezygnować z pracy zarobkowej.

Dla wielu byłych sportowców jest to więc dodatkowe, stałe źródło dochodu, stanowiące formę uznania za osiągnięcia i reprezentowanie Polski na międzynarodowych arenach sportowych.