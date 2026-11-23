Honorowi dawcy krwi w Polsce zyskają znacznie wyższe wsparcie finansowe przy rocznym rozliczeniu z fiskusem. Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelizacją przepisów, która podwaja dotychczasową stawkę odliczenia za każdy litr oddanej krwi oraz jej składników. Choć nowe regulacje są już przesądzone, podatnicy muszą uzbroić się w cierpliwość – na realne korzyści w zeznaniach PIT trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

Koniec z przelicznikiem 130 zł za litr krwi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która podwaja ulgę podatkową dla honorowych dawców do 260 zł. Wyjaśniamy, ile będzie warta pojedyncza donacja i dlaczego na realne pieniądze ze skarbówki trzeba będzie poczekać aż do 2028 roku.

REKLAMA

REKLAMA

Stawka za litr krwi rośnie ze 130 do 260 złotych. Podpis prezydenta Nawrockiego kończy proces legislacyjny w tej sprawie

To już pewne, idą dobre zmiany dla krwiodawców w Polsce. W dniu 18 listopada 2026 roku prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą dwukrotną podwyżkę ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi. Tak wynika z informacja opublikowane przez kancelarię Prezydenta RP w sprawie ustawy z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dotychczasowy przelicznik na poziomie 130 złotych za litr obowiązywał od lat i nie odpowiadał realiom gospodarczym. Po zmianach za każdy litr bezpłatnie oddanej krwi pełnej lub jej składników, takich jak chociażby osocze, będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania dokładnie 260 złotych.

Jednorazowa wizyta w centrum krwiodawstwa będzie warta 117 złotych, a roczne limity mocno poszybują w górę

Podwojenie bazowej stawki przekłada się bezpośrednio na wartość pojedynczej donacji oraz maksymalne kwoty, jakie dawcy mogą zaoszczędzić w skali całego roku kalendarzowego. Zobaczmy jak będzie to wyglądało w praktyce. Otóż:

REKLAMA

standardowe pobranie 450 ml krwi pełnej pozwoli na odliczenie 117 złotych (zamiast dotychczasowych 58,50 złotych);

(zamiast dotychczasowych 58,50 złotych); mężczyźni, którzy w ciągu roku oddadzą krew pełną maksymalną dopuszczalną liczbę razy (6 donacji, czyli łącznie 2,7 litra), obniżą swój dochód do opodatkowania o 702 złote ;

dopuszczalną liczbę razy (6 donacji, czyli łącznie 2,7 litra), obniżą swój dochód do opodatkowania o ; kobiety przy wykorzystaniu pełnego rocznego limitu (4 donacje, czyli 1,8 litra) zyskają możliwość odliczenia 468 złotych.

Ważne Począwszy od 1 stycznia 2027 roku wzrośnie kwota, która stanowi podstawę ulgi podatkowej dla honorowych dawców krwi. Zamiast dotychczasowych 130 zł będzie to dwa razy więcej, czyli 260 zł za każdy litr oddanej krwi lub jej składników.

Odliczenie wciąż podlega limitowi 6 procent dochodu i wymaga odpowiedniego załącznika w rocznym zeznaniu PIT

Mimo podniesienia kwoty przeliczeniowej sam mechanizm korzystania z preferencji podatkowej pozostaje dokładnie taki sam jak dotychczas. Ulga dla honorowych dawców krwi jest traktowana przez polskie przepisy jako szczególny rodzaj darowizny przekazanej na cele krwiodawstwa. Wiąże się to z istotnym ograniczeniem, o którym muszą pamiętać najbardziej hojni podatnicy – łączna wartość odliczeń z tytułu oddanej krwi oraz wszystkich innych darowizn (na przykład wsparcia dla organizacji pożytku publicznego, datków na cele kultu religijnego czy edukacji zawodowej) nie może przekroczyć 6 procent dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym, a w przypadku ryczałtowców – 6 procent przychodu. Jeśli suma darowizn przekroczy ten próg, nadwyżki nie będzie można przenieść na kolejne lata.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Z odliczenia skorzystają wyłącznie osoby rozliczające się ze skarbówką na zasadach ogólnych według skali podatkowej (składające formularze PIT-37 lub PIT-36) oraz przedsiębiorcy i wynajmujący opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28). W każdym z tych przypadków niezbędne jest wypełnienie i dołączenie do zeznania rocznego załącznika PIT/O, w którym wykazuje się kwotę przysługującego odliczenia oraz dane obdarowanego podmiotu, czyli konkretnej jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi. Warto również pamiętać o zachowaniu zaświadczenia wystawionego przez centrum krwiodawstwa – choć nie dołącza się go bezpośrednio do deklaracji wysyłanej do urzędu skarbowego, jest ono podstawowym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej.

Wyższe kwoty wejdą w życie od stycznia 2027 roku, ale w deklaracjach podatkowych zobaczymy je dopiero w 2028 roku. Takie są przepisy

Nowe regulacje dla krwiodawców zaczną obowiązywać dokładnie 1 stycznia 2027 roku. Dla osób oddających honorowo krew jest to istotna data – stawka 260 złotych za litr obejmie wyłącznie donacje zrealizowane od początku 2027 roku.

W praktyce oznacza to, że wyższą ulgę uwzględnimy po raz pierwszy w zeznaniach rocznych składanych w 2028 roku. Krew oraz jej składniki oddane w ciągu 2026 roku będą rozliczane na dotychczasowych zasadach, czyli według przelicznika 130 złotych za litr.

Honorowe krwiodawstwo to bezinteresowna pomoc, która powinna być zauważana. PCK komentuje zmianę

„Z nowelizacji przepisów ucieszą się przede wszystkim osoby, które regularnie zgłaszają się do punktów krwiodawstwa. (...) Polski Czerwony Krzyż od lat działa blisko środowiska honorowych dawców krwi. Nie tylko zachęcamy do oddawania krwi i promujemy krwiodawstwo, ale również reprezentujemy dawców i zabieramy głos w sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Jednym z takich postulatów było właśnie zwiększenie kwoty stanowiącej podstawę ulgi podatkowej. Dlatego cieszymy się, że znalazł on odzwierciedlenie w nowych przepisach. Honorowe krwiodawstwo pozostaje dobrowolną i bezinteresowną formą pomocy. Wyższa ulga tego nie zmienia, ale jest konkretnym sposobem docenienia osób, które regularnie oddają krew i w ten sposób pomagają pacjentom w całej Polsce” - pisze na swojej stronie internetowej Polski Czerwony Krzyż.

PCK zauważa, że ta zmiana prawna to „ważny krok, ale także kolejny powód, żeby przypomnieć, że za systemem krwiodawstwa stoją przede wszystkim sami honorowi dawcy krwi. Dziękujemy im wszystkim za każdą donację, regularność i gotowość do pomagania”.