W dniu 20 października 2026 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego programu rządowego, uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym posiadacze paneli fotowoltaicznych (wytwarzający energię elektryczną na własne potrzeby, a nie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej) mogą uzyskać dofinansowanie do inwestycji w przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła. Dotację można uzyskać również na już zakupione i zamontowane urządzenia. Jak podkreślił zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW – dzięki magazynom energii, prosumenci mogą ograniczyć rachunki za prąd i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego. Z ubieganiem się o dofinansowanie trzeba się jednak pospieszyć, bo nabór wniosków potrwa tylko do wyczerpania budżetu programu (nie dłużej niż do 1 października 2027 r.).

19 tys. zł do wzięcia dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych w ramach nowego programu rządowego NFOŚiGW – kto może ubiegać się o dofinansowanie do doposażenia instalacji wytwarzającej energię elektryczną w magazyn energii i magazyn ciepła i tym samym – obniżyć rachunki za prąd w swoim gospodarstwie domowym?

W dniu 20 października 2026 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program dotacji dla osób fizycznych inwestujących w mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i magazyny ciepła. Wsparcie skierowane jest do prosumentów posiadających mikroinstalacje OZE przyłączone do sieci elektroenergetycznej, celem ich doposażenia w magazyny energii i/lub magazyny ciepła.

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Rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych sprawia, że magazynowanie energii staje się jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej na poziomie gospodarstw domowych. Nowa inicjatywa NFOŚiGW finansowana ze środków Funduszu Modernizacyjnego ma przyczynić się do dalszego, dynamicznego rozwoju magazynowania energii oraz zwiększenia poziomu autokonsumpcji energii wytwarzanej przez prosumentów. Program ma przyczynić się również do poprawy stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

– „Energetyka prosumencka w Polsce rozwija się dynamicznie. Coraz większego znaczenia nabiera nie tylko wytwarzanie energii z OZE, ale również jej efektywne magazynowanie. Dzięki magazynom energii prosumenci mogą w większym stopniu wykorzystać energię produkowaną na własne potrzeby, ograniczyć rachunki za prąd i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne gospodarstwa domowego. Odpowiadamy na rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami, a jednocześnie chcemy bardziej promować local content i bezpieczeństwo wspieranych instalacji.” – powiedział Paweł Augustyn, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Jak informuje NFOŚiGW – program jest zgodny z legislacją Unii Europejskiej, w tym z art. 10d dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE oraz z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2606 z dnia 22 listopada 2023 r. zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/1001 z dnia 9 lipca 2020 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Funduszu Modernizacyjnego wspierającego inwestycje w modernizację systemów energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej niektórych państw członkowskich.

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Wnioskodawcami w programie mogą być: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (są stroną tej umowy, nie pełnomocnikiem) lub umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji OZE. W ramach programu wsparciem mogą zostać objęte urządzenia zainstalowane w budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny na potrzeby własne wnioskodawcy, na którym zlokalizowana jest również mikroinstalacja OZE. Wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna, która ma zawartą umowę kompleksową/umowę sprzedaży energii, regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą pod adresem tożsamym z adresem instalacji mikroinstalacji OZE oraz powiązanym z nią przedmiotem dofinansowania: magazynem energii i/lub ciepła (umowa kompleksowa nie może być zawarta na działalność gospodarczą prowadzoną przez wnioskodawcę).

Ważne Na skutek w postaci obniżenia rachunków za energię elektryczną, w związku z doposażeniem przydomowej instalacji fotowoltaicznej w magazyn energii – NFOŚiGW zwracał wielokrotnie uwagę również przy okazji uruchamiania wcześniejszych programów, w ramach których można było uzyskać dofinansowanie do magazynów energii, np. po wznowieniu naboru w programie pn. „Dofinansowanie przydomowych magazynów energii - Część 1 (KPO)” w czerwcu 2026 r. - w komunikacie wydanym w dniu 2 czerwca 2026 r. podkreślono – „Dzięki dofinansowaniu uczestnicy programu mogą: zwiększyć autokonsumpcję energii elektrycznej, efektywniej wykorzystywać energię produkowaną z instalacji fotowoltaicznych, obniżyć rachunki za energię, przyczynić się do stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego.” Na zwiększenie efektywności instalacji prosumenckiej opartej o fotowoltaikę, dzięki zarządzaniu magazynem energii, co „może znacznie zmniejszyć rachunku za prąd” – zwraca uwagę również Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w poradniku pt. „Jak zwiększyć efektywność w systemie net-billing?”.

19 tys. zł do wzięcia dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych w ramach nowego programu rządowego NFOŚiGW – jakie wymagania musi spełniać magazyn energii i/lub magazyn ciepła, na które można uzyskać dofinansowanie i które mają przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd w gospodarstwie domowym?

W ramach nowego programu dofinansowania do inwestycji w przydomowe magazyny energii i magazyny ciepła, uruchomionego przez NFOŚiGW, można uzyskać dotację na:

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Zakup i montaż magazynów energii elektrycznej, spełniających następujące kryteria: Pojemność od 10 kWh; Data zakupu (poniesienia wydatków), montażu i zgłoszenia do operatora od dnia 01 listopada 2025 r.; Pojemność nominalna magazynu energii, wyrażona w Wh (watogodzinach), musi być równa lub większa od dwukrotności mocy szczytowej instalacji PV, wyrażonej w Wp (watopikach); Urządzenie musi być trwale zamontowane pod adresem, gdzie zainstalowana została mikroinstalacja OZE; Wykluczone są mobilne magazyny energii, np. pojazdy oraz magazyny trakcyjne; Jako magazyn energii elektrycznej nie dopuszcza się stosowania akumulatorów, w szczególności akumulatorów/zestawów składanych we własnym zakresie lub innych rozwiązań nieposiadających certyfikacji potwierdzającej ich zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa oraz wymaganiami programu. Zakup i montaż magazynów ciepła, spełniających następujące wymagania: Zakres urządzeń: zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda, tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem – wyprodukowane na terenie UE; Data zakupu (poniesienia wydatków) i montażu: od dnia 01 listopada 2025 r.; Minimalna pojemność magazynu ciepła – nie mniejsza niż 100 dm3 (1 dm3 = 1 litr); Czynnikiem magazynującym ciepło musi być woda; dopuszcza się tylko szczelne zbiorniki, a więc wykonane z materiałów i połączeń zapewniających izolację od środowiska i wykonane ze stali i tworzyw sztucznych; Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację OZE – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy. Wyłącznie na produkty wyprodukowane na terenie UE. Zakup i montaż falownika hybrydowego, spełniającego następujące wymagania: W przypadku gdy do sprawnego funkcjonowania magazynu energii konieczny jest zakup i wymiana falownika na hybrydowy, bądź na urządzenie tożsame, umożliwiające współpracę magazynu energii z instalacją OZE; Tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie do magazynu energii; Data zakupu (poniesienia wydatków) i montażu – od dnia 01 listopada 2025 r.

Do uzyskania dofinansowania wymagane jest ponadto:

Posiadanie mikroinstalacji OZE przyłączonej do sieci elektroenergetycznej. W przypadku magazynu energii – cena za jego zakup i montaż (bez urządzeń wspomagających np. falownik, system EMS) nie może przekroczyć wartości 3 000 zł za 1 kWh pojemności nominalnej. W przypadku dofinansowania do magazynu energii, konieczne jest wykazanie możliwości tzw. pracy wyspowej (rozumianej jako zasilanie awaryjne) przez falownik, bądź zespół urządzeń współpracujących z magazynem energii, umożliwiającej podtrzymanie dostępu do energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku chwilowej/lokalnej awarii sieci elektroenergetycznej. W przypadku magazynu ciepła – koszt montażu magazynu ciepła nie może przekroczyć 30% jego ceny. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie magazyny ciepła wyprodukowane na terenie UE. Wyposażenie magazynu energii w funkcję zarządzania energią (EMS), wbudowaną w falownik lub zrealizowaną za pomocą zewnętrznego systemu.

Czym jest funkcja zarządzania energią EMS? EMS został zdefiniowany jako system inteligentnego sterowania przepływem energii pozyskanej z OZE pomiędzy bieżącym zużyciem urządzeń korzystających z energii elektrycznej, magazynem energii elektrycznej lub magazynem ciepła, według ustalonych priorytetów. Priorytety przepływu energii: bezpośrednie pokrycie bieżącego zapotrzebowania,

magazynowanie energii elektrycznej,

magazynowanie ciepła,

oddawanie nadwyżek do sieci elektroenergetycznej. Za system magazynowania energii rozumie się zespół urządzeń obejmujący magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią (EMS) i falownik lub urządzenie tożsame. NIE UZNAJE SIĘ za system EMS prostych sterowników lub aplikacji wizualizacyjnych, które nie posiadają funkcji decyzyjnych i nie analizują danych pogodowych ani ekonomicznych. Minimalna funkcjonalność EMS – musi umożliwiać co najmniej: sterowanie ładowaniem magazynu energii,

sterowanie rozładowaniem magazynu energii,

działanie w oparciu o profile czasowe. EMS musi ponadto spełniać wymagania cyberbezpieczeństwa wynikające z europejskich regulacji: NIS2 – Dyrektywa dotycząca cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.

CRA (Cyber Resilience Act) Rozporządzenie dotyczące cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych.

RED DA* Wymagania cyberbezpieczeństwa wynikające z Dyrektywy RED dla urządzeń radiowych.

ETSI EN 303 645* europejski standard cyberbezpieczeństwa dla urządzeń IoT. * Dla urządzeń wyprodukowanych po terminie wejścia w życie ww. dokumentów. Obowiązki wnioskodawcy – przy składaniu wniosku należy podać: nazwę systemu EMS,

rodzaj systemu,

funkcjonalność systemu. Informacje te muszą zostać wykazane w protokole odbioru.

Okres kwalifikowalności kosztów wynosi (jak wyżej) – od 1 listopada 2025 r. do 31 grudnia 2029 r., przy czym:

Rozpoczęcie inwestycji rozumiane jest jako: data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego) albo data montażu magazynu ciepła (data montażu wynikająca z protokołu odbioru prac) bądź data potwierdzonego przez OSD zgłoszenia – dla magazynu energii, w zależności, która data jest wcześniejsza. Za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się datę potwierdzenia przez OSD zgłoszenia magazynu energii, bądź datę montażu magazynu ciepła, bądź datę opłacenia urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. w zależności, która z tych dat jest późniejsza. Wszystkie wydatki na zakup i montaż urządzeń wskazanych do dofinansowania muszą być poniesione nie wcześniej niż 1 listopada 2025 r. (poniesienie jakiegokolwiek kosztu dotyczącego przedsięwzięcia zgłoszonego do dofinasowania przed dniem 1 listopada 2025 r. wyklucza możliwość uznania kosztu za kwalifikowany). Data rozpoczęcia inwestycji, rozumiana zgodnie z pkt 1, nie może być wcześniejsza niż 1 listopada 2025 r.

19 tys. zł do wzięcia dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych w ramach nowego programu rządowego NFOŚiGW – jakiej wysokości dofinansowanie na doposażenie instalacji wytwarzającej energię elektryczną w magazyn energii i/lub magazyn ciepła, celem obniżenia rachunków za prąd w gospodarstwie domowym, można uzyskać?

Dofinansowanie w ramach nowego programu uruchamianego przez NFOŚiGW udzielane jest w formie bezzwrotnej jako DOTACJA.

Ważne Łączna maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 19 000 zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE), w tym: Dofinansowanie do magazynu energii w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 800 zł/1kWh pojemności nominalnej, a łączna wartość dotacji nie może przekroczyć: 16 tys. zł na jeden magazyn energii dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (rozliczanie wartościowe); 8 tys. zł na jeden magazyn energii dla wnioskodawców rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-metering (rozliczanie ilościowe). Dofinansowanie do magazynu ciepła w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 1 tys. zł na jeden magazyn ciepła. Dodatkowe dofinansowanie do 2 tys. zł, ale nie więcej niż 50% kosztu kwalifikowanego zakupu i montażu magazynu energii w przypadku: zakupu i wymiany falownika na hybrydowy (bądź na urządzenie tożsame, umożliwiające współpracę magazynu energii z instalacją OZE) wyprodukowanego na terenie UE, niezbędnego do poprawnego funkcjonowania magazynu energii, lub zakupu magazynu energii wyprodukowanego na terenie UE. Powyższe dofinansowanie można przy tym uzyskać jednokrotnie, bez względu na liczbę ww. inwestycji.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 1 mld zł, dla bezzwrotnych form dofinansowania – dotacji.

19 tys. zł do wzięcia dla posiadaczy paneli fotowoltaicznych w ramach nowego programu rządowego NFOŚiGW – w jaki sposób i w jakim terminie można ubiegać się o dofinansowanie na doposażenie instalacji wytwarzającej energię elektryczną w magazyn energii i/lub magazyn ciepła, które mają przyczynić się do obniżenia rachunków za prąd w gospodarstwie domowym?

Ważne Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest trybie ciągłym: rozpoczął się 20 października 2026 r. potrwa do 1 października 2027 r. lub do wyczerpania budżetu programu.

Wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (tzw. GWD), dostępnego pod adresem: LINK.

Zgodnie z regulaminem naboru – wniosek może zostać złożony przez wnioskodawcę osobiście lub przez ustanowionego pełnomocnika. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika – konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa sporządzonego na aktualnie obwiązującym wzorze z notarialnie potwierdzonym podpisem wnioskodawcy. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej z ogłoszeniem o naborze: LINK.

Więcej informacji na temat programu, można uzyskać pod adresem: LINK, a poniżej można zapoznać się z pełną treścią programu:

Program priorytetowy NFOŚiGW - Dofinansowanie przydomowych magazynów energii

Podstawa prawna :