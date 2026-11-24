Niemal pół miliona seniorów otrzymuje z ZUS emeryturę, która jest niższa od minimalnej. W skrajnych przypadkach co miesiąc na konta emerytów trafiają przelewy wynoszące kilka złotych, a nawet groszy. Teraz może się to zmienić. ZUS ma bowiem sprytny plan.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma już dość. Niemal pół miliona uprawnionych do emerytury otrzymuje co miesiąc kwoty niższe niż emerytura minimalna, która od 1 marca 2026 roku wynosi 1 978,49 zł brutto miesięcznie, co na tak zwaną rękę daje kwotę ok. 1 800,43 zł.

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Taką kwotę otrzymują osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, i posiadają wymagany staż ubezpieczeniowy.

Groszowe emerytury Polaków. Kwoty "robią wrażenie"

Minimalna emerytura to i tak sporo w porównaniu z groszowymi świadczeniami, które ZUS przelewa na konta części seniorów. Jeśli więc senior osiągnie wiek emerytalny, ale nie spełni warunku stażu ubezpieczeniowego wynoszącego 20 lat (kobieta) lub 25 lat (mężczyzna), ZUS obliczy emeryturę na podstawie zgromadzonego kapitału.

Kwoty mogą nie być powalające. Niechlubny rekordzista otrzymuje co miesiąc przelew na 2 grosze. Takich emerytów jest dwóch w Polsce i mieszkają w województwach lubelskim i dolnośląskim.

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To przykłady osób, które w swoim życiu przepracowały tylko jeden dzień.

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„Najbogatszy” z najbiedniejszych emerytów dostaje natomiast 39 groszy i mieszka w województwie opolskim.

ZUS ma rewolucyjny pomysł na wypłatę groszowych emerytur

Wypłaty groszowych świadczeń są możliwe, bo nie ma żadnego minimalnego pułapu zebranych składek, który uprawnia do wypłaty świadczenia emerytalnego. Co ciekawe, liczba takich emerytów rośnie z roku na rok. W 2025 roku ZUS wypłacał groszowe świadczenia 473 tys. osób, a to o 40 tys. więcej niż w 2024 roku.

ZUS analizuje więc możliwość zmiany wypłaty groszowych świadczeń. Jednym z rozważanych wariantów jest odejście od comiesięcznych przelewów. Korzystniejszym dla ZUS wariantem byłoby wypłacanie groszowych świadczeń zbiorczo, na przykład raz w roku.

To jeden z elementów szerszej dyskusji dotyczącej funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce.

Co istotne, nie ma w naszym kraju obowiązku przechodzenia na emeryturę tuż po osiągnięciu wieku emerytalnego, który wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. ZUS zwraca uwagę, że dalsza praca zawodowa nie tylko pozwala na odprowadzanie kolejnych składek, ale również skraca okres, przez który zgromadzony kapitał jest dzielony podczas wyliczania wysokości świadczenia.

Eksperci przypominają, że każdy dodatkowy rok pracy już po osiągnięciu wieku emerytalnego może podnieść wysokość przyszłej emerytury o ok. 15–16 proc.