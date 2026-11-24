Na wysokość emerytury wpływa nie tylko to, ile lat pracowaliśmy i jakie składki odprowadziliśmy, ale też moment, w którym zdecydujemy się na nią przejść. Decyzja jest nieodwracalna, a różnice bywają liczone w setkach złotych miesięcznie. Jak sprawdzić, czy wybrany termin jest dla nas najkorzystniejszy, i gdzie szukać pomocy przy wyliczeniach?

Odejście z pracy i przejście na emeryturę to jedna z najważniejszych decyzji finansowych w życiu. Wiele osób wybiera pierwszy możliwy termin, nie sprawdzając, czy nie opłaca się poczekać kilka miesięcy albo jeszcze rok. Tymczasem na ostateczną kwotę wpływa kilka czynników jednocześnie, m.in.: liczba lat pracy, wysokość odprowadzonych składek oraz średnie dalsze trwanie życia. Poniżej wyjaśniamy, co realnie podnosi świadczenie i z jakich narzędzi ZUS można skorzystać, żeby podjąć świadomą decyzję.

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Dlaczego moment przejścia na emeryturę ma aż takie znaczenie?

Ostateczna wysokość świadczenia zależy od indywidualnej sytuacji każdego ubezpieczonego, ale mechanizm jest uniwersalny. Im dłużej pozostajemy aktywni zawodowo, tym więcej składek trafia na nasze konto i tym większy zgromadzimy kapitał. Jednocześnie skraca się średnie dalsze trwanie życia, a więc okres, na jaki świadczenie jest rozłożone, co również działa na naszą korzyść.

Nie bez znaczenia jest też liczba waloryzacji. Każde opóźnienie decyzji oznacza, że zgromadzone środki zostaną jeszcze raz przeliczone, co podnosi ich wartość. Wszystkie te elementy sprawiają, że emerytura przyznana później bywa wyraźnie wyższa od tej, po którą sięgamy natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Jak sprawdzić, czy wybrany termin jest najlepszy?

Najprostszy sposób to własne wyliczenia w kalkulatorze emerytalnym albo rozmowa z doradcą ZUS. Kalkulator pokazuje prognozę świadczenia w zależności od tego, kiedy zdecydujemy się na przejście na emeryturę.

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Dzięki temu można porównać emeryturę uruchomioną od razu po osiągnięciu wymaganego wieku oraz tę, która zacznie się później, na przykład po roku dodatkowej pracy. Wynik pokazuje wprost, ile zyskamy, odkładając decyzję.

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W czym pomaga doradca emerytalny ZUS?

Doradcy emerytalni ZUS odpowiadają na szczegółowe pytania i wyjaśniają zasady przyznawania świadczeń. Tłumaczą, od czego zależy wysokość emerytury, i przy pomocy przygotowanego przez ZUS kalkulatora emerytalnego obliczają świadczenie prognozowane dla konkretnej osoby.

Potrafią też pokazać różne warianty, na przykład jak na wysokość emerytury wpłynie opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa albo pięć. Taka rozmowa bywa szczególnie przydatna, gdy ktoś waha się, czy pracować dłużej, ale brakuje mu danych, żeby ocenić, co mu się bardziej opłaca.

Jak podjąć świadomą decyzję o przejściu na emeryturę? [PODSUMOWANIE]

O wysokości emerytury decyduje zgromadzony kapitał, liczba waloryzacji oraz to, jak długi okres wypłaty przyjmie ZUS. Dlatego opóźnienie decyzji o emeryturę, choćby o kilka miesięcy, a tym bardziej o rok, przekłada się na wyższe świadczenie na całe życie. Zanim złożymy wniosek, warto sprawdzić prognozę w kalkulatorze emerytalnym i porównać kilka scenariuszy, a w razie wątpliwości skorzystać z bezpłatnej pomocy doradcy ZUS. Decyzja o przejściu na emeryturę jest nieodwracalna.