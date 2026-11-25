Nie trzeba czekać do ukończenia 60 lub 65 lat, aby dowiedzieć się, jakiej emerytury można spodziewać się w przyszłości. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia narzędzia, które pozwalają sprawdzić prognozowaną wysokość świadczenia na podstawie zgromadzonych składek. Jak sprawdzić prognozowaną emeryturę krok po kroku?

Osoby ubezpieczone w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą samodzielnie sprawdzić stan swojego konta emerytalnego oraz oszacować wysokość przyszłego świadczenia. Jest to możliwe między innymi dzięki kalkulatorowi emerytalnemu dostępnemu w serwisie eZUS oraz aplikacji mZUS. Dostęp do danych jest bezpłatny i nie wymaga składania jakiegokolwiek wniosku o wyliczenie emerytury ani wizyty w placówce ZUS.

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Jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury w ZUS w 2026 roku?

Kalkulator emerytalny pozwala dokładniej zaplanować swoją przyszłość finansową. Narzędzie pozwala uwzględnić m.in. przewidywane zarobki, dalszy okres aktywności zawodowej oraz planowany wiek zakończenia pracy.

Jak sprawdzić swoją emeryturę w eZUS? Instrukcja krok po kroku

Wejść na stronę internetową www.zus.pl i zalogować się do serwisu eZUS. Można skorzystać m.in. z Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Przejść do zakładki „Ubezpieczony”. Odszukać w menu pozycję „Kalkulator emerytalny”. Wybrać odpowiedni rodzaj świadczenia. W przypadku większości osób aktywnych zawodowo będzie to „Emerytura na nowych zasadach”, przeznaczona dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Uzupełnić wymagane parametry, w tym planowany wiek przejścia na emeryturę oraz przewidywaną wysokość wynagrodzenia. Uruchomić obliczenia i sprawdzić prognozowaną miesięczną wysokość świadczenia.

Część danych potrzebnych do wykonania symulacji zostanie pobrana z konta ubezpieczonego. Co ważne, obliczenia można powtarzać, zmieniając poszczególne parametry. Pozwala to porównać skutki różnych decyzji zawodowych.

Jak sprawdzić wysokość przyszłej emerytury w aplikacji mZUS?

Informację o zgromadzonym kapitale emerytalnym można odczytać również na smartfonie. W tym celu należy skorzystać z bezpłatnej aplikacji mZUS. Jest ona dostępna dla urządzeń z systemem Android oraz iOS. Po zainstalowaniu aplikacji i powiązaniu jej z profilem w eZUS należy przejść do sekcji „Ubezpieczenia i składki”, a następnie wybrać „Twoja informacja o stanie konta w ZUS”. Po skorzystaniu z opcji „Pokaż PDF” użytkownik otrzyma dostęp do pełnego dokumentu zawierającego dane o składkach emerytalnych oraz, jeżeli spełnia kryterium wieku, symulacje przyszłego świadczenia.

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ZUS przygotował gotowe wyliczenia emerytur. Gdzie je znaleźć?

Nie każdy musi samodzielnie korzystać z kalkulatora emerytalnego. ZUS przygotowuje co roku informację o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU), która pozwala sprawdzić wartość zgromadzonego kapitału emerytalnego. W tym celu należy zalogować się do eZUS, przejść do panelu ubezpieczonego, a następnie wybrać „Informacje o stanie konta” i wskazać interesujący nas rok. W ten sposób można dowiedzieć się:

Jaka emerytura zostałaby wypłacona, jeśli przestaniesz pracować teraz.

Jaka emerytura zostanie wypłacona, jeśli będziesz pracować do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.

Uwaga! Symulacja hipotetycznej emerytury nie jest dostępna dla wszystkich ubezpieczonych. W informacji za 2025 r. otrzymały ją osoby, które najpóźniej 31 grudnia 2025 r. ukończyły 35 lat. Młodsi ubezpieczeni mogą natomiast kontrolować stan zgromadzonych środków i samodzielnie korzystać z kalkulatora emerytalnego.