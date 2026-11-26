Koniec z pilnowaniem terminów, ponownym wypełnianiem formularzy i wpisywaniem tych samych danych, które ZUS ma już w swoim systemie. Rodzice pobierający 800 plus mogą wkrótce zapomnieć o jednym z corocznych obowiązków. Rząd chce, aby to właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął obowiązek odnawiania prawa do świadczenia na kolejny rok. Zmiana ma objąć miliony rodzin, ale nie oznacza, że wszyscy rodzice będą mogli całkowicie zapomnieć o składaniu wniosków. Są sytuacje, w których nowy dokument nadal będzie konieczny.

800 plus bez corocznego wniosku. Rząd chce uprościć życie rodzicom

Dziś zasada jest prosta, choć dla wielu rodziców oznacza konieczność pamiętania o kolejnej formalności. Aby nadal otrzymywać 800 plus, trzeba co roku złożyć nowy wniosek. Nie ma znaczenia, że dziecko jest to samo, rodzice się nie zmienili, a sytuacja rodzinna wygląda dokładnie tak jak rok wcześniej. Procedurę trzeba powtórzyć.

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Okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 31 maja następnego roku. W praktyce oznacza to, że rodzice muszą pilnować terminów i co roku ponownie przekazywać ZUS informacje, które w wielu przypadkach pozostają bez zmian.

Rząd uznał, że można to uprościć. Przygotowany projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada, że prawo do 800 plus będzie odnawiane automatycznie. ZUS ma ustalać uprawnienia na kolejny okres na podstawie danych z wcześniej złożonego wniosku. Rodzice, którzy nadal spełniają warunki do otrzymywania świadczenia, nie będą więc musieli co roku składać kolejnego formularza. To jedna z zapowiadanych zmian deregulacyjnych, która ma ograniczyć formalności po stronie rodzin i usprawnić obsługę wypłat.

Zmiany w 800 plus. Projekt jest już w Sejmie

Nie jest to już wyłącznie zapowiedź rządu. 20 października 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zakładającej automatyczne odnawianie prawa do świadczenia 800 plus. Dzień później dokument został skierowany do Sejmu, gdzie otrzymał numer druku 3267.

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W listopadzie projektem zajęły się Komisja do Spraw Deregulacji oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. 17 listopada odbyło się ich wspólne posiedzenie, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu. Następnie przygotowano sprawozdanie komisji, opublikowane jako druk nr 3378.

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Kolejnym etapem ma być drugie czytanie podczas 70. posiedzenia Sejmu, zaplanowanego na 1–3 grudnia 2026 roku. Oznacza to, że projekt jest już na etapie prac parlamentarnych, ale do momentu uchwalenia ustawy i zakończenia całego procesu legislacyjnego proponowane rozwiązania nie są jeszcze obowiązującym prawem.

Nie wszyscy rodzice będą zwolnieni z wniosków o 800 plus

Automatyczne przedłużanie świadczenia nie oznacza całkowitej likwidacji wniosków. W określonych sytuacjach rodzice nadal będą musieli przekazać ZUS nowy dokument, ponieważ zakład będzie musiał po raz pierwszy ustalić prawo do pieniędzy na dane dziecko.

Dotyczy to między innymi narodzin dziecka. Wniosek będzie również konieczny w przypadku powrotu rodziny z dzieckiem z zagranicy do Polski, gdy trzeba będzie ponownie ustalić uprawnienia do świadczenia.

Nie oznacza to jednak, że rodzice, którzy już pobierają 800 plus, będą mogli całkowicie przestać interesować się swoimi danymi w ZUS. Projekt zakłada, że nadal będą musieli informować zakład o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do świadczenia. Chodzi również o aktualizację danych osobowych.

Jeżeli więc sytuacja rodziny się zmieni, rodzic będzie musiał odpowiednio zareagować. Automatyzacja ma przede wszystkim wyeliminować konieczność składania kolejnych wniosków wtedy, gdy nic się nie zmieniło i prawo do świadczenia nadal przysługuje.

Zmiany w 800 plus. Więcej osób może otrzymać pieniądze

Automatyczne odnawianie świadczenia to niejedyna zmiana przewidziana w projekcie. Nowelizacja ma również doprecyzować przepisy dotyczące osób uprawnionych do otrzymywania 800 plus.

Chodzi o osoby, którym sąd powierzył sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem. W praktyce są to osoby, które na podstawie orzeczenia sądu faktycznie zajmują się dzieckiem i sprawują nad nim codzienną opiekę, choć niekoniecznie są jego rodzicami.

Obecne przepisy nie określają wystarczająco jasno ich prawa do świadczenia, co może powodować trudności przy ubieganiu się o pieniądze. Rząd chce to zmienić i wyraźnie wskazać tę grupę w katalogu osób uprawnionych do 800 plus.

To oznacza, że nowelizacja ma nie tylko ograniczyć formalności dla rodzin już korzystających ze świadczenia, ale również ułatwić dostęp do pieniędzy osobom, które rzeczywiście sprawują opiekę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu.

Od kiedy ZUS będzie automatycznie przedłużał 800 plus?

Na wprowadzenie nowych zasad trzeba jeszcze poczekać. Zgodnie z założeniami projektu automatyczne odnawianie prawa do świadczenia ma ruszyć od okresu świadczeniowego 2027/2028, czyli od 1 czerwca 2027 roku.

Nie jest to przypadkowy termin. ZUS musi wcześniej dostosować swoje systemy informatyczne, aby mogły automatycznie ustalać prawo do świadczenia na podstawie danych przekazanych przez rodziców w poprzednich wnioskach. Przygotowanie takich rozwiązań wymaga czasu, dlatego zmiany nie mają wejść w życie od razu.

Jeśli ustawa zostanie uchwalona zgodnie z planem, rodzice, którzy już pobierają 800 plus i nadal będą spełniać warunki do otrzymywania pieniędzy, nie będą musieli co roku ponownie składać wniosków. ZUS przejmie obowiązek automatycznego odnawiania świadczenia, a rodzicom pozostanie przede wszystkim pilnowanie, by przekazane wcześniej informacje były aktualne.

Dla milionów rodzin może to oznaczać koniec jednej z powtarzających się co roku formalności. Trzeba jednak pamiętać, że do czasu wejścia w życie nowych przepisów obowiązują dotychczasowe zasady.