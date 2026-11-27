Nawet 60 proc. więcej do emerytury za wychowanie czworga dzieci, także dla obecnych seniorów, finansowane z budżetu państwa i przyznawane automatycznie. Tak wygląda pomysł z petycji w sprawie Rodzicielskiej Premii Emerytalnej. Odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest jednak jednoznaczna: prac w tym kierunku nie ma i nie będzie.

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Wyższa emerytura za wychowanie dzieci? Ministerstwo mówi „nie” Rodzicielskiej Premii Emerytalnej. Praca to kapitał składkowy, dzieci to kapitał rodzicielski

Petycja wpłynęła 20 sierpnia 2026 r. Jej autor zwrócił się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także do marszałków Sejmu i Senatu, o podjęcie prac nad wprowadzeniem do systemu emerytalnego Rodzicielskiej Premii Emerytalnej (RPE). Miałby to być trwały mechanizm zwiększający świadczenie osób, które faktycznie wychowały dzieci.

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Wnioskodawca wychodzi z prostego założenia: system emerytalny opiera się na indywidualnych składkach, ale jego przetrwanie zależy od kolejnych pokoleń pracujących i płacących podatki. Wychowanie dziecka nie jest więc wyłącznie sprawą prywatną, lecz także wkładem w gospodarkę i zabezpieczenie społeczne. Stąd hasło przewodnie petycji: praca tworzy kapitał składkowy, wychowanie następnego pokolenia tworzy kapitał rodzicielski, a system powinien uwzględniać oba.

Co z RPE dla seniorów? Wyższa emerytura za wychowanie dzieci? [WZÓR Rodzicielskiej Premii Emerytalnej: 1 dziecko +30 proc.,2 dzieci +40 proc.,3 dzieci +50 proc.,4 lub więcej dzieci +60 proc. do emerytury]

Docelowo premia miałaby wynosić:

1 dziecko – +30 proc.,

2 dzieci – +40 proc.,

3 dzieci – +50 proc.,

4 lub więcej dzieci – +60 proc.

Przykład Premia byłaby osobnym składnikiem świadczenia, wykazywanym oddzielnie w decyzji emerytalnej i waloryzowanym. Autor podaje przykład: emeryt z świadczeniem podstawowym 3000 zł i jednym dzieckiem dostawałby 3900 zł, przy trojgu dzieci 4500 zł, a przy czworgu lub więcej 4800 zł. Ze względu na koszty zaproponowano trzyletnie dochodzenie do pełnej stawki. W pierwszym roku premia wynosiłaby od 10 do 25 proc., w drugim od 20 do 40 proc., a dopiero od trzeciego roku osiągnęłaby docelowe 30–60 proc.

Także dla obecnych emerytów, ale bez wyrównań. Wyższa emerytura za wychowanie dzieci? Co z Rodzicielską Premią Emerytalną

Kluczowym elementem pomysłu jest objęcie premią nie tylko przyszłych, ale również obecnych emerytów. Data urodzenia dziecka czy przejścia na emeryturę nie miałyby znaczenia. Premia byłaby jednak wypłacana dopiero od wejścia ustawy w życie, bez wyrównań za wcześniejsze okresy.

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Uzasadnienie jest ciekawe. Zdaniem autora 30-latek nie uwierzy w obietnicę świadczenia wypłacanego za kilkadziesiąt lat. Jeśli jednak zobaczy, że emerytura jego rodziców czy dziadków realnie wzrosła, bo wychowali dzieci, powstanie wiarygodny związek: wychowanie dzieci – wkład uznany przez państwo – wyższe zabezpieczenie na starość.

Liczy się wychowanie, nie tylko biologia

Premia nie miałaby wynikać z samego faktu rodzicielstwa. Warunkiem byłoby faktyczne uczestnictwo w wychowaniu, sprawowanie pieczy nad dzieckiem przez łącznie co najmniej 10 lat przed jego pełnoletnością oraz brak pozbawienia praw rodzicielskich z powodu rażącego zaniedbywania obowiązków. Uprawniałoby wychowanie dziecka biologicznego, przysposobionego lub pozostającego pod długotrwałą opieką prawną.

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Świadczenie miałoby być neutralne pod względem płci – przysługiwałoby i matce, i ojcu, jeśli każde z nich spełni warunki. Autor zastrzega też, że mechanizm powinien ostrożnie podchodzić do zjawiska „turystyki” wielodzietnych rodzin i imigracji zarobkowej.

Z budżetu i bez biurokracji

Premia nie mogłaby uszczuplać kapitałów emerytalnych innych ubezpieczonych – finansowałby ją budżet państwa, a w decyzji wyraźnie oddzielano by emeryturę ze składek od części premiowej. Prawo do niej ustalano by z urzędu na podstawie danych z rejestru PESEL, stanu cywilnego, ZUS, KRUS, administracji skarbowej czy systemów świadczeń rodzinnych. Rozwiązanie miałoby objąć także KRUS i służby mundurowe, nie być zależne od dochodu i nie dublować istniejących świadczeń. Przed uchwaleniem ustawy konieczna byłaby pełna Ocena Skutków Regulacji, w tym analiza skutków demograficznych w horyzoncie 20, 30 i 50 lat.

RPE: Ministerstwo: system ma charakter ubezpieczeniowy

Odpowiedź z 7 września 2026 r. podpisała Eliza Wiśniewska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych MRPiPS. Resort przypomina, że reforma z 1999 r. przywróciła systemowi charakter ubezpieczeniowy oparty na zasadzie zdefiniowanej składki. Stary system generował rosnący dług, który obciążał pracujące pokolenie i hamował wzrost gospodarczy. Emerytura osób urodzonych po 1948 r. to suma zwaloryzowanych składek na koncie i subkoncie w ZUS oraz kapitału początkowego, podzielona przez średnie dalsze trwanie życia według tablic GUS, wspólnych dla kobiet i mężczyzn. Wysokość świadczenia ma odpowiadać wkładowi do systemu, a świadczenia są prawami podmiotowymi nabytymi dzięki opłacaniu składek.

Co już dziś dostają rodzice?

Ministerstwo wskazuje, że rodzice nie są całkowicie pominięci. Od 1 stycznia 1999 r. za okres urlopu wychowawczego składki opłaca budżet państwa. Wcześniej okresy te były nieskładkowe, co obniżało świadczenia. Nowelizacja z maja 2015 r. pozwala ponadto liczyć czas opieki nad dzieckiem na urlopie wychowawczym w kapitale początkowym jako okres składkowy, niezależnie od tego, kiedy z niego korzystano. Dzięki temu przeliczenia emerytury mogą żądać także kobiety wychowujące dzieci w latach 70., 80. i 90.

Ważne Przepisy nie przewidują natomiast dodatkowego zwiększenia emerytury za samo urodzenie dzieci. Obecnie wypłacane są tylko dwa dodatki – pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych – oba związane z odrębnymi ryzykami ubezpieczeniowymi.

Społeczeństwo jest podzielone: MRPiPS wskazuje na badania

Resort powołuje się też na badanie IBRIS z 2022 r. przygotowane dla Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

Największa grupa respondentów (46 proc.) sprzeciwiła się zwiększaniu emerytury wraz z liczbą wychowanych dzieci.

Jednocześnie 57 proc. poparło obecną konstrukcję rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, czyli świadczenia do wysokości emerytury minimalnej za wychowanie co najmniej czworga dzieci.

W konkluzji ministerstwo stwierdza, że każda zmiana w systemie emerytalnym ma poważne skutki finansowe, a obowiązujące rozwiązania prawidłowo regulują kwestie rodzicielstwa. Prace legislacyjne w kierunku wskazanym w petycji nie są prowadzone. Zgodnie z ustawą o petycjach sposób jej załatwienia nie może być przedmiotem skargi.

Rodzicielska Premia Emerytalna to ambitna propozycja: od 30 do 60 proc. więcej do emerytury za faktyczne wychowanie dzieci, również dla obecnych seniorów, z budżetu państwa i z automatycznym przyznawaniem. Jej autor widzi w niej nie zasiłek, lecz uznanie „kapitału rodzicielskiego” na równi ze składkowym. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odrzuca jednak ten kierunek. Broni ubezpieczeniowej logiki systemu, w którym emerytura zależy od zgromadzonych składek, i wskazuje istniejące instrumenty dla rodziców: składki za urlop wychowawczy, przeliczenie kapitału początkowego oraz rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla matek i ojców co najmniej czworga dzieci. Na wyższe emerytury za samo wychowanie dzieci na razie nie ma więc co liczyć.

Źródło: petycja i odpowiedź MRPiPS