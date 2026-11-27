Osoba zagrożona wykluczeniem społecznym nie potrzebuje kolejnego papieru ani pustej obietnicy – potrzebuje miejsca, w którym nauczy się zawodu, odzyska rytm dnia i poczuje, że znów jest potrzebna. Właśnie do tego mają służyć centra integracji społecznej, ale po ponad 20 latach rząd chce je mocno przebudować: z placówek działających w oderwaniu od rynku pracy w partnerów dla lokalnych pracodawców, starostów i instytucji pomocy. Jakie zmiany planowane są zatem na 2027 r. w pomocy społecznej?

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Skrót artykułu: Wzmocnienie roli starosty w planowaniu liczby miejsc w CIS oraz finansowaniu świadczeń integracyjnych, co ma lepiej powiązać działalność CIS z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Wprowadzenie zewnętrznych warsztatów zawodowych u pracodawców, umożliwiających uczestnikom zdobywanie praktycznego doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy.

Uproszczenie i rozszerzenie zasad rekrutacji do CIS, w tym możliwość kierowania uczestników przez urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, jednostki penitencjarne i komisje ds. alkoholowych.

Możliwość ponownego skierowania do CIS po zakończeniu programu, co ma zwiększyć szanse osób zagrożonych wykluczeniem na trwały powrót na rynek pracy.

System z 2003 roku nie przystaje do dzisiejszych wyzwań

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z 13 czerwca 2003 r. stworzyła centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS) – podmioty działające na styku pomocy społecznej i rynku pracy, będące częścią ekonomii społecznej. Przez lata pomogły wielu osobom w wyjściu z bezrobocia, uzależnienia, bezdomności czy innych trudnych sytuacji życiowych.

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Ważne Kontrole Najwyższej Izby Kontroli i wojewodów pokazały jednak systemowe słabości: niską efektywność zatrudnieniową, słabą współpracę z lokalnym rynkiem pracy oraz niewystarczający nadzór nad CIS. Do tego Polska gwałtownie się zmienia demograficznie – starzejemy się, mniejsze miejscowości się wyludniają, rośnie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w tzw. srebrnej gospodarce, a migracje zmieniają potrzeby integracyjne.

Projekt nowelizacji ma odpowiedzieć na te wyzwania: wzmocnić powiązania z rynkiem pracy, podnieść jakość i skuteczność reintegracji oraz uelastycznić formy wsparcia tak, by lepiej odpowiadały indywidualnym potrzebom uczestników.

Starosta dostaje realny głos w planowaniu i finansach

Dziś starosta finansuje świadczenia integracyjne uczestników CIS ze środków Funduszu Pracy, ale nie ma realnych narzędzi, by kontrolować, jak te pieniądze są wydawane. Projekt to zmienia. Opinia starosty stanie się obowiązkowym elementem wniosku o nadanie i przedłużenie statusu CIS. Starosta będzie oceniał sytuację na powiatowym rynku pracy i wskazywał liczbę miejsc dla uczestników, której finansowanie przejmie z Funduszu Pracy. Liczba ta będzie wiążąca – jej zwiększenie będzie wymagało zgody starosty.

Jeśli CIS przyjmie uczestników ponad uzgodniony limit bez zgody, świadczenia integracyjne dla tych osób, wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zaliczką na PIT, nie zostaną zrefundowane z Funduszu Pracy – zapłaci je sam CIS. To mechanizm chroniący przed niekontrolowanym rozrostem działalności i nadużyciami.

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Starosta otrzyma też uprawnienia kontrolne w zakresie wydatkowania środków Funduszu Pracy, a wojewoda – szerszy nadzór i prawo przeprowadzania kontroli w CIS. Za odmowę poddania się kontroli, niezrealizowanie zaleceń pokontrolnych czy nieprawidłowości finansowe będzie grozić utrata statusu CIS. Cel jest prosty: lepiej powiązać działalność CIS z potrzebami powiatu i zapewnić przejrzystość finansowania.

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Zamiast wyłącznie warsztatu w CIS – praktyka u pracodawcy

Największą nowością merytoryczną są zewnętrzne warsztaty zawodowe u pracodawców. Do tej pory reintegracja zawodowa odbywała się głównie w warsztatach prowadzonych przez samo Centrum, w ramach działalności wytwórczej, handlowej, usługowej czy rolniczej.

Teraz uczestnik będzie mógł zostać skierowany na warsztaty do pracodawcy, na podstawie umowy między CIS a pracodawcą, z jasno określonym programem. Skierowanie będzie możliwe nie wcześniej niż po miesiącu od podpisania indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego – w tym czasie CIS przeprowadzi pogłębioną diagnozę i zaplanuje ścieżkę reintegracji.

Warsztaty będą trwały maksymalnie 80% miesięcznego czasu uczestnika i nie dłużej niż 12 miesięcy w ramach programu, pod nadzorem instruktora zawodu lub wyznaczonego pracownika CIS. Równolegle, w pozostałych co najmniej 20% czasu, uczestnik będzie realizował w Centrum reintegrację społeczną: poradnictwo, warsztaty motywacyjne, grupy wsparcia.

Za zgodą uczestnika warsztaty mogą odbywać się także w nocy, w niedziele i święta oraz w systemie zmianowym – tak, jak w realnej pracy. Uczestnik zachowuje prawo do świadczenia integracyjnego w pełnej wysokości. Dla pracodawcy to szansa na pozyskanie pracownika, który zdobył praktyczne umiejętności, dla uczestnika – doświadczenie w rzeczywistym środowisku pracy, a nie tylko w sali warsztatowej.

Łatwiej i szerzej do CIS. Kto będzie mógł skierować uczestnika?

Projekt upraszcza i rozszerza rekrutację. Wniosek o przyjęcie do CIS będzie mogła złożyć sama zainteresowana osoba, jej przedstawiciel lub uprawniony podmiot. Katalog podmiotów kierujących zostanie znacznie poszerzony o urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i centra usług społecznych, powiatowe centra pomocy rodzinie, kluby integracji społecznej, zakłady karne, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podmioty prowadzące leczenie odwykowe.

To ważne zwłaszcza dla osób opuszczających zakłady karne czy podejmujących walkę z uzależnieniem – skierowanie do CIS może stać się uzupełnieniem terapii i profilaktyki.

Decyzję o przyjęciu podejmie kierownik CIS, który podpisze z uczestnikiem indywidualny program zatrudnienia socjalnego. Do wniosku trzeba będzie dołączyć oświadczenie o odpowiedzialności karnej, a CIS będzie mógł żądać dokumentów potwierdzających spełnienie warunków. Przyjęcie nie będzie już decyzją administracyjną, a odmowa przyjęcia z powodu braku miejsc nie będzie dawała roszczenia. Priorytet będą mieli mieszkańcy gminy, na terenie której działa CIS, ale możliwe będzie też przyjmowanie osób z innych gmin, na podstawie porozumienia - wynika z projektowanych zmian.

Druga szansa także po zakończeniu programu

Dziś przepisy nie regulują w sposób jednoznaczny możliwości ponownego skierowania do CIS po zakończeniu uczestnictwa. W praktyce bywa tak, że absolwent po pewnym czasie znów traci pracę, jego sytuacja życiowa się pogarsza i ponownie potrzebuje wsparcia.

Projekt wprowadza taką możliwość, ale z jasnymi warunkami. Ponowne skierowanie będzie możliwe po upływie co najmniej 6 miesięcy od zakończenia wcześniejszego uczestnictwa, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, z uzasadnieniem, że nadal lub ponownie występują okoliczności zagrożenia wykluczeniem społecznym. Ponowne uczestnictwo będzie mogło trwać maksymalnie 12 miesięcy. Nie będzie to więc automatyczne przedłużenie pomocy, lecz każdorazowa, indywidualna ocena sytuacji. Rozwiązanie ma zwiększyć szanse na trwały powrót na rynek pracy, zamiast zamykać drzwi po pierwszym, nieudanym podejściu.

Indywidualny program zatrudnienia socjalnego ma zawierać diagnozę, cele i wskaźniki ich realizacji, harmonogram działań i osoby odpowiedzialne

Projekt doprecyzowuje też zasady realizacji programu. Indywidualny program zatrudnienia socjalnego ma zawierać diagnozę, cele i wskaźniki ich realizacji, harmonogram działań i osoby odpowiedzialne. Będzie mógł łączyć reintegrację z terapią uzależnień w formie ambulatoryjnej lub stacjonarnej. Utrzymana zostanie proporcja: maksymalnie 80% czasu na reintegrację zawodową i co najmniej 20% na reintegrację społeczną.

Wprowadzony zostanie katalog usprawiedliwionych nieobecności – m.in. choroba do 21 dni, opieka nad chorym członkiem rodziny do 14 dni, wypadek w trakcie programu, nadzwyczajne okoliczności życiowe czy honorowe dawstwo krwi – z określonymi zasadami wpływu na wysokość świadczenia integracyjnego. Świadczenie integracyjne ma zostać objęte ochroną przed egzekucją administracyjną, a ubezpieczenie zdrowotne uczestnika ma obowiązywać od momentu przyjęcia do CIS, bez dotychczasowej 30-dniowej luki. Emeryci zyskają natomiast prawo do udziału w zajęciach KIS.

Podsumowując, trzeba wskazać, że projekt ustawy zakłada:

Wzmocnienie roli starosty w planowaniu liczby miejsc w CIS oraz finansowaniu świadczeń integracyjnych, co ma lepiej powiązać działalność CIS z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Wprowadzenie zewnętrznych warsztatów zawodowych u pracodawców, umożliwiających uczestnikom zdobywanie praktycznego doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy.

Uproszczenie i rozszerzenie zasad rekrutacji do CIS, w tym możliwość kierowania uczestników przez urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, jednostki penitencjarne i komisje ds. alkoholowych.

Możliwość ponownego skierowania do CIS po zakończeniu programu, co ma zwiększyć szanse osób zagrożonych wykluczeniem na trwały powrót na rynek pracy.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw