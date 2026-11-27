Pomoc dla seniorów w miejscu zamieszkania obejmuje coraz więcej codziennych czynności. Od sierpnia 2026 roku obowiązują nowe zasady usług opiekuńczych. Określają one, co należy do obowiązków opiekuna, w jakich godzinach może świadczyć pomoc i jakie prawa ma osoba starsza. Przepisy będą obowiązywać również w 2027 roku.

rozwiń >

Kto może otrzymać usługi opiekuńcze w domu w 2027 roku? Zasady przyznawania pomocy

Z usług opiekuńczych mogą skorzystać osoby, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn potrzebują pomocy w codziennym życiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, usługi opiekuńcze mogą zostać przyznane osobie samotnej, która wymaga pomocy innych osób. Wsparcie może otrzymać także osoba mająca rodzinę, jeśli bliscy nie są w stanie zapewnić jej potrzebnej opieki. Wniosek należy złożyć w MOPS, GOPS lub OPS właściwym dla miejsca zamieszkania.

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy oceniają sytuację seniora i ustalają zakres potrzebnego wsparcia. Usługi mogą być bezpłatne, częściowo odpłatne lub w pełni odpłatne. Zależy to od dochodu seniora i zasad ustalonych przez gminę. Wysokość opłat oraz warunki zwolnienia z nich określa lokalna uchwała.

Nowe zasady opieki nad seniorami od sierpnia 2026 roku. Co musi zapewnić opiekun?

Od sierpnia 2026 r. seniorzy mają jasno określone prawa do pomocy w domu. Nowe przepisy wskazują, jakie wsparcie może zapewnić opiekun. Obejmuje ono zarówno codzienne czynności, jak i pomoc przy lekach czy kontaktach z bliskimi.

Zakupy, ciepły posiłek i pomoc przy ogrzewaniu mieszkania. Co może zrobić opiekun?

Opiekun może pomagać seniorowi w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Do jego obowiązków należy m.in. przygotowywanie prostych posiłków, w tym jednego gorącego. Powinien uwzględniać przy tym dietę zaleconą seniorowi. Pomoc obejmuje również:

REKLAMA

karmienie i pojenie,

zmianę odzieży i bielizny,

słanie łóżka i zmianę pościeli,

sprzątanie mieszkania i czyszczenie urządzeń sanitarnych,

wynoszenie śmieci,

robienie zakupów lub towarzyszenie podczas zakupów,

pranie i prasowanie odzieży oraz pościeli,

dostarczanie wody i opału,

ogrzewanie pomieszczeń, w tym palenie w piecu i wybieranie popiołu.

Opiekun może także towarzyszyć seniorowi podczas załatwiania spraw związanych z leczeniem, rehabilitacją i profilaktyką zdrowotną. Może pomóc w sprawach urzędowych oraz przy opłacaniu rachunków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kąpiel, zmiana pieluchomajtek i leki. Co jeszcze należy do obowiązków opiekuna?

Senior może otrzymać pomoc przy porannej i wieczornej toalecie, czesaniu, goleniu oraz higienie jamy ustnej i uszu. Opiekun może również:

pomóc przy kąpieli i myciu głowy,

zadbać o paznokcie u rąk i nóg,

pomóc w korzystaniu z toalety,

zmienić pieluchomajtki lub wkłady higieniczne,

wykonywać czynności zapobiegające odleżynom i odparzeniom.

W przypadku osób leżących toaleta może być wykonywana w łóżku. Senior może otrzymać pomoc przy wstawaniu, siadaniu i zmianie pozycji w łóżku. Opiekun może też pomóc w korzystaniu z wózka.

Opiekun może także pomagać przy lekach. Może przygotować je do przyjęcia i przypilnować ich zażycia. W ramach zaleconej przez lekarza pielęgnacji może również smarować zmienione chorobowo miejsca oraz wykonywać lub zmieniać drobne opatrunki. Do jego zadań należy także mierzenie temperatury, tętna, ciśnienia, poziomu cukru we krwi i saturacji. Powinien obserwować stan zdrowia seniora i odpowiednio reagować, gdy się pogarsza.

Pomoc dla seniora od 6.00 do 21.00. Także w weekendy i wyjątkowo w święta

Rozporządzenie określa, że pomoc przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków, karmieniu, toalecie porannej i wieczornej, zmianie pieluchomajtek czy przyjmowaniu leków może być świadczona przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 6.00 do 21.00. W uzasadnionych przypadkach, gdy konieczne jest zapewnienie ciągłości opieki, usługi mogą być jednak świadczone również w święta.

Gmina zapyta seniora o jakość opieki. Kontrola co najmniej raz na pół roku

Co najmniej raz na pół roku gmina sprawdzi, czy senior otrzymuje przyznaną pomoc i czy odpowiada ona jego potrzebom. Sprawdzane będą m.in. przepracowane godziny, jakość opieki, skargi oraz częste zmiany opiekunów. O ocenę usług może zostać poproszony także sam senior lub jego rodzina.

Kto może pracować jako opiekun seniora? Nowe wymagania i obowiązkowe szkolenie

Zgodnie z przepisami opiekunem może zostać osoba pełnoletnia, która jest przygotowana do wykonywania takich obowiązków. Nie może to być członek rodziny seniora ani jego małżonek, rodzic, dziecko czy wnuk mieszkający oddzielnie. Kandydat na opiekuna musi również potwierdzić, że jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie tej pracy oraz ukończyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.