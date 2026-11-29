Zgodnie z założeniami przyjętymi do ustawy budżetowej na 2027 rok wskaźnik marcowej waloryzacji ma wynieść 3,96 proc. Podwyżka podstawowego świadczenia automatycznie podniesie kwotę trzynastej oraz czternastej emerytury do 2056,84 zł brutto. Sprawdzamy dokładne wyliczenia kwot netto, które trafią na konta seniorów.

Marcowa podwyżka świadczeń emerytalno-rentowych nastąpi 1 marca 2027 r. na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Choć ostateczny wskaźnik waloryzacji poznamy dopiero w lutym 2027 r. po publikacji danych GUS o inflacji i wzroście wynagrodzeń, rządowe prognozy na poziomie 3,96 proc. pozwalają już teraz oszacować realne wypłaty na rękę.

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Ile wyniesie emerytura na rękę od 1 marca 2027 roku?

Przy obliczaniu kwoty netto ZUS potrąca z każdego świadczenia 9-procentową składkę zdrowotną. Dodatkowo, jeśli miesięczna emerytura przekracza kwotę wolną od podatku (2500 zł brutto miesięcznie, czyli 30 000 zł rocznie), pobierana jest 12-procentowa zaliczka na podatek dochodowy (PIT) od nadwyżki ponad ten próg. Przy prognozowanym wskaźniku 3,96 proc. miesięczne wypłaty zmienią się w następujący sposób:

Emerytura 1800,00 zł brutto (obecnie 1638,00 zł na rękę) – od marca wyniesie 1871,28 zł brutto, czyli 1702,86 zł na rękę (miesięczny zysk: +64,86 zł).

Emerytura minimalna 1978,49 zł brutto (obecnie 1800,43 zł na rękę) – od marca wzrośnie do 2056,84 zł brutto, czyli 1871,72 zł na rękę (miesięczny zysk: +71,29 zł).

Emerytura 2200,00 zł brutto (obecnie 2002,00 zł na rękę) – od marca wyniesie 2287,12 zł brutto, czyli 2081,28 zł na rękę (miesięczny zysk: +79,28 zł).

Emerytura 2500,00 zł brutto (obecnie 2275,00 zł na rękę) – od marca wzrośnie do 2599,00 zł brutto, czyli 2353,09 zł na rękę (miesięczny zysk: +78,09 zł – świadczenie przekroczy kwotę wolną od PIT).

Emerytura 2800,00 zł brutto (obecnie 2512,00 zł na rękę) – od marca wyniesie 2910,88 zł brutto, czyli 2599,90 zł na rękę (miesięczny zysk: +87,90 zł).

Emerytura 3000,00 zł brutto (obecnie 2670,00 zł na rękę) – od marca wzrośnie do 3118,80 zł brutto, czyli 2764,11 zł na rękę (miesięczny zysk: +94,11 zł).

Emerytura 3500,00 zł brutto (obecnie 3065,00 zł na rękę) – od marca wyniesie 3638,60 zł brutto, czyli 3174,13 zł na rękę (miesięczny zysk: +109,13 zł).

Emerytura 4000,00 zł brutto (obecnie 3460,00 zł na rękę) – od marca wzrośnie do 4158,40 zł brutto, czyli 3585,14 zł na rękę (miesięczny zysk: +125,14 zł).

Emerytura 4500,00 zł brutto (obecnie 3855,00 zł na rękę) – od marca wyniesie 4678,20 zł brutto, czyli 3996,16 zł na rękę (miesięczny zysk: +141,16 zł).

Powyższe wyliczenia dotyczą seniorów rozliczających się na zasadach ogólnych, bez uwzględnienia ulg podatkowych (np. ulgi dla pracujących seniorów).

Trzynasta emerytura w 2027 roku. Dlaczego wypłaty netto się różnią?

Wysokość trzynastej emerytury jest równa najniższej emeryturze obowiązującej od 1 marca danego roku. W 2027 roku świadczenie to wyniesie zatem 2056,84 zł brutto dla każdego uprawnionego, niezależnie od wysokości jego podstawowej emerytury czy renty. Kwota przelewu na rękę będzie jednak zależeć od sumy obu świadczeń wypłacanych w kwietniu. ZUS pobiera od łącznej kwoty składkę zdrowotną oraz zaliczkę na PIT:

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Przy emeryturze 1871,28 zł brutto – trzynasta emerytura wyniesie ok. 1701 zł na rękę.

Przy emeryturze minimalnej (2056,84 zł brutto) – trzynasta emerytura wyniesie ok. 1678 zł na rękę.

Przy emeryturze 2287,12 zł brutto – trzynasta emerytura wyniesie ok. 1651 zł na rękę.

Przy emeryturze od 2599,00 zł brutto wzwyż – trzynasta emerytura wyniesie ok. 1625 zł na rękę.

Czternasta emerytura 2027. Jak działa próg 2900 zł brutto?

W przypadku czternastej emerytury pełna kwota dodatku (2056,84 zł brutto) przysługuje wyłącznie osobom, których podstawowe świadczenie po marcowej waloryzacji nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tego limitu stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę” – świadczenie jest pomniejszane o kwotę przekroczenia. Oznacza to, że marcowa waloryzacja przesunie część seniorów (np. osoby pobierające dziś 2800 zł brutto) powyżej progu 2900 zł brutto. W zależności od wysokości świadczenia po podwyżce, jesienna czternastka wyniesie:

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Emerytura do 2900,00 zł brutto – pełna czternastka (2056,84 zł brutto), czyli od 1625 zł do 1701 zł na rękę.

Emerytura 2910,88 zł brutto (przed waloryzacją 2800 zł) – czternastka wyniesie 2045,96 zł brutto, czyli ok. 1616 zł na rękę.

Emerytura 3118,80 zł brutto (przed waloryzacją 3000 zł) – czternastka wyniesie 1838,04 zł brutto, czyli ok. 1452 zł na rękę.

Emerytura 3638,60 zł brutto (przed waloryzacją 3500 zł) – czternastka wyniesie 1318,24 zł brutto, czyli ok. 1042 zł na rękę.

Emerytura 4158,40 zł brutto (przed waloryzacją 4000 zł) – czternastka wyniesie 798,44 zł brutto, czyli ok. 631 zł na rękę.

Emerytura 4678,20 zł brutto (przed waloryzacją 4500 zł) – czternastka wyniesie 278,64 zł brutto, czyli ok. 220 zł na rękę.

Ważne: Zgodnie z przepisami ZUS nie wypłaca czternastej emerytury, jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” jej wysokość brutto jest niższa niż 50 zł. Przy prognozowanym wskaźniku waloryzacji 3,96 proc. prawo do czternastki wygaśnie całkowicie przy świadczeniu przekraczającym 4906,84 zł brutto.

Harmonogram wypłat z ZUS w 2027 roku

Zarówno waloryzacja, jak i dodatkowe roczne świadczenia pieniężne realizowane są z urzędu – seniorzy nie składają żadnych wniosków:

Luty 2027 r. – publikacja komunikatu GUS i ogłoszenie oficjalnego wskaźnika waloryzacji przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

1 marca 2027 r. – rozpoczęcie wypłat zwaloryzowanych emerytur i rent.

Kwiecień 2027 r. – wypłata trzynastej emerytury (w standardowych terminach doręczeń ZUS: 1., 6., 9., 15., 20. i 23. dnia miesiąca).

Wrzesień / październik 2027 r. – wypłata czternastej emerytury w terminie określonym przez Radę Ministrów w rozporządzeniu.

Podstawa prawna