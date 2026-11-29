Rachunek na żonę, męża albo rodzica nie przekreśla szans na zwrot za prąd. PFRON może wypłacić do 600 zł osobom z orzeczeniem, które pod opieką medyczną korzystają w domu z koncentratora tlenu lub respiratora. Tegoroczny nabór kończy się w poniedziałek, 30 listopada. Jest jeszcze ułatwienie, które oszczędza szukania dokumentów.

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Termin tegorocznego naboru mija 30 listopada 2026 r. Wniosek można wysłać przez internet.

O wysokości pomocy decyduje okres, za który można otrzymać zwrot.

Wspólny rachunek za prąd nie zamyka drogi do dodatku. Trzeba jednak spełnić warunki dotyczące leczenia i orzeczenia.

Koncentrator tlenu czy respirator używany w domu oznacza również wydatki na energię. Część tego obciążenia może zrekompensować dodatek z programu „Aktywny samorząd”. W dokumentach PFRON ta forma pomocy kryje się pod oznaczeniem: moduł I, Obszar E.

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Teraz najpilniejsza jest data. Nabór rozpoczął się 16 lutego, a kończy 30 listopada 2026 r. PFRON przypomniał o tym także w listopadowym komunikacie, zachęcając do składania wniosków bez wychodzenia z domu.

100 zł za miesiąc, do 600 zł w jednym wniosku

Stawka wynosi 100 zł za każdy miesiąc objęty pomocą. Jeden wniosek musi dotyczyć co najmniej trzech i nie więcej niż sześciu miesięcy. Stąd bierze się przedział od 300 do 600 zł.

Liczba kwalifikujących się miesięcy Kwota dodatku przy stawce 100 zł/mies. 3 miesiące 300 zł 4 miesiące 400 zł 5 miesięcy 500 zł 6 miesięcy 600 zł

Źródło: PFRON, warunki programu na 2026 r., ust. 9 pkt 5 i ust. 26 pkt 14, kwoty obliczono jako 100 zł × liczbę miesięcy. Każdy wskazany miesiąc musi spełniać zasady refundacji.

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600 zł to maksymalna kwota w jednym wniosku. Przy trzech kwalifikujących się miesiącach będzie to 300 zł, przy pięciu kwota pomocy rośnie do 500 zł. Liczy się okres, za który danej osobie może zostać przyznany dodatek.

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Rachunek na domownika? To nie odbiera prawa do dodatku

Umowę z dostawcą energii podpisała żona, a z koncentratora korzysta mąż. Albo rachunek przychodzi na dorosłe dziecko, z którym mieszka rodzic wymagający domowego leczenia. Takie sytuacje nie zamykają drogi do pomocy.

Gov.pl wyjaśnia, że osoba ubiegająca się o dodatek nie musi figurować jako bezpośredni płatnik rachunku za prąd. Chodzi o wspólne gospodarstwo domowe, w którym z energii korzysta także osoba uprawniona do wsparcia.

Drugie ułatwienie dotyczy dokumentów, nie trzeba gromadzić dla PFRON rachunków potwierdzających opłaty za energię. Podstawą są dokumenty i oświadczenia wymagane w programie, w tym potwierdzenie korzystania z odpowiedniego urządzenia. Nie trzeba więc przepisywać na siebie umowy tylko po to, by złożyć wniosek.

Orzeczenie i leczenie w domu. Kto może dostać pieniądze?

Pomoc jest skierowana do osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku dzieci przed ukończeniem 16 lat, z orzeczeniem o niepełnosprawności. Warunkiem jest korzystanie w domu z koncentratora tlenu lub respiratora w ramach opieki wskazanej w programie.

Obejmuje ona:

opiekę paliatywną, hospicyjną lub długoterminową opiekę pielęgniarską ,

, opiekę zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie ,

, opiekę poradni, ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem ,

, opiekę lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia.

Wsparcie obejmuje również sprzęt wypożyczony lub kupiony z własnych pieniędzy, przy spełnieniu pozostałych warunków. Samo posiadanie urządzenia w mieszkaniu nie zastępuje wymaganego potwierdzenia medycznego.

180 dni wstecz. Nie każdy miesiąc można wpisać

Przy wypełnianiu formularza trzeba sprawdzić dwie zasady jednocześnie. PFRON wskazuje 180-dniowy okres kwalifikowalności kosztów przed złożeniem wniosku. Do tego we wniosku można uwzględnić wyłącznie miesiące, które już minęły.

Wniosek składany w listopadzie nie obejmuje zatem listopada ani przyszłego grudnia. Daty korzystania ze sprzętu i okres wskazany w zaświadczeniu trzeba zestawić z zasadami refundacji. Sam zapis „do sześciu miesięcy” nie oznacza możliwości wybrania dowolnego półrocza z przeszłości.

To właśnie tutaj rozstrzyga się, czy można ubiegać się o maksymalne 600 zł. Jeśli kwalifikują się trzy, cztery albo pięć miesięcy, kwota pomocy będzie odpowiednio niższa. Wątpliwości dotyczące konkretnego okresu pomoże wyjaśnić jednostka obsługująca program w powiecie zamieszkania.

Późny początek leczenia nie musi obniżyć miesięcznej stawki

Jest jeszcze szczegół korzystny dla pacjentów. Dodatek może obejmować pełny miesiąc także wtedy, gdy leczenie rozpoczęło się pod jego koniec. Nie trzeba proporcjonalnie zmniejszać miesięcznej kwoty pomocy tylko dlatego, że leczenie nie trwało od pierwszego dnia miesiąca. Taką zasadę opisuje również Powiat Tczewski.

Trzeba jednak odróżnić sposób liczenia stawki od minimalnego okresu wniosku. Pełne 100 zł za zakwalifikowany miesiąc nadal łączy się z wymogiem objęcia jednym wnioskiem co najmniej trzech miesięcy.

Wniosek z domu. Te dokumenty trzeba przygotować

Do złożenia wniosku potrzebne są przede wszystkim orzeczenie oraz zaświadczenie potwierdzające korzystanie z koncentratora tlenu lub respiratora. Formularze są dostępne w Systemie Obsługi Wsparcia i u realizatorów programu. Warto sprawdzić, czy zaświadczenie zawiera wszystkie wymagane dane i podpis.

Wejdź na oficjalną stronę sow.pfron.org.pl i zaloguj się do Systemu Obsługi Wsparcia. Wybierz wniosek dotyczący programu „Aktywny samorząd”, moduł I, Obszar E. Wpisz dane, okres objęty refundacją i numer konta. Dołącz dokumenty oraz wymagane oświadczenia. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym i wyślij go. Sprawdź w systemie potwierdzenie złożenia.

Obsługą zajmuje się właściwa dla miejsca zamieszkania jednostka samorządu powiatowego. Pieniądze trafiają na rachunek bankowy wskazany we wniosku. Przeszkodą w uzyskaniu pomocy mogą być zaległe zobowiązania wobec PFRON lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Przed poniedziałkowym terminem warto więc zacząć od orzeczenia, zaświadczenia i właściwych miesięcy. Rachunek wystawiony na domownika nie jest powodem, by rezygnować ze sprawdzenia uprawnień.

Czytelnicy pytają (FAQ)

Czy bliska osoba może złożyć wniosek za pacjenta?

Tak, na podstawie pełnomocnictwa, także w zwykłej formie pisemnej. W imieniu dziecka działa rodzic lub opiekun prawny, a w imieniu dorosłego bez zdolności do czynności prawnych, opiekun prawny. Samo pokrewieństwo nie zastępuje umocowania.

Czy można złożyć wniosek papierowy?

Zasady programu przewidują wniosek elektroniczny w SOW. Formę papierową dopuszczają w przypadku wykluczenia cyfrowego wnioskodawcy, sposób złożenia należy ustalić z właściwym realizatorem.

Czy po przyznaniu dodatku trzeba jeszcze podpisać umowę?

W Obszarze E wypłata następuje po pozytywnej weryfikacji formalnej i pozytywnej decyzji realizatora, bez konieczności zawierania umowy dofinansowania. Samo wysłanie wniosku nie oznacza jeszcze przyznania pieniędzy.

Źródła: PFRON i gov.pl - warunki dodatku do kosztów energii w programie „Aktywny samorząd” na 2026 r., termin naboru oraz instrukcja składania wniosku, uzupełnione informacjami realizatorów samorządowych.