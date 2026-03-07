Czy można palić gałęzie i liście na własnej działce? Czy w ogóle można palić ognisko w ogrodzie?

Za palenie suchych gałęzi i liści na własnej działce można dostać mandat. A czy w ogóle można palić ognisko w ogrodzie? Kiedy przepisy prawa na to nie pozwalają? Wreszcie - gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko?

rozwiń >

Czy można palić gałęzie i suche liście na działce?

Czy można palić na własnej działce gałęzie i suche liście? Już nie. Z tego względu, że gminy prowadzą selektywną zbiórkę odpadów. Odpady zielone, tzw. bioodpady należy więc segregować i wystawiać w dniu zbiórki. Można też kompostować bioodpady na swojej posesji.

Ważne Zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach: Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Takie spalanie nie może naruszać odrębnych przepisów.

Jaki mandat za ognisko w celu spalenia gałęzi i liści? Art. 191 ustawy o odpadach stanowi: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Grzywna wynosi 500 zł, chyba że sprawa trafi do sądu. Wówczas grozi nawet grzywna w wysokości 5000 zł.

Czy można palić ognisko na działce?

Czy można palić ognisko na własnej działce? Jakie są przepisy? Wyjaśniamy. Przede wszystkim nie ma kategorycznego zakazu rozpalania ogniska na własnej posesji. Istnieją jednak przepisy, do których należy się stosować. W przeciwnym razie, mandat za ognisko w ogrodzie jest jak najbardziej możliwy.

Ognisko w ogrodzie - kiedy grozi mandat? ShutterStock

Najważniejsze znaczenie w tym temacie ma Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym w obiektach oraz na terenach przyległych do nich zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar lub jego rozprzestrzenienie się. Zakazane jest w szczególności:

§ 4 ust. 1 pkt 5 - rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów

§ 41 ust. 3 - używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10 m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione,

§ 40 ust. 1 - w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru (w szczególności: rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi).

Co więcej, w ustawie o lasach również zakazuje się palenia ogniska w odległości do 100 m od lasu. Jeśli ogród, działka znajduje się w tak bliskiej odległości od lasu, rozpalanie ogniska będzie nielegalne.

Ognisko na własnej posesji a mandat ShutterStock

Ognisko na swojej posesji a zaśmiecanie miejsc publicznych

Jeśli rozpalamy ognisko w celach rekreacyjnych w ogrodzie koło domu, w miejscu bezpiecznym i zgodnym z przepisami przeciwpożarowymi, nie oznacza to, że nie możemy otrzymać mandatu. Ognisko poprzez emitowanie dymu i unoszenie się popiołu w powietrzu może mieć wpływ na przylegające do posesji tereny. W takich przypadkach zdarza się, że straż miejska lub policja przyznaje mandat w wysokości 500 zł na podstawie art. 145 § 1 Kodeksu wykroczeń. Przepis ten jest szeroko interpretowany przez stróżów prawa: Kto zanieczyszcza lub zaśmieca obszar kolejowy lub miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 złotych. W przypadku tego wykroczenia można orzec obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. Osoba odpowiedzialna za zaśmiecenie terenów publicznych przez ognisko może zostać zobowiązana do posprzątania.

Ognisko na podwórku - ograniczenia

Rozpalając ognisko na własnym podwórku trzeba liczyć się z tym, aby zbyt duża ilość dymu i brzydkiego zapachu nie przeszkadzała sąsiadom. Swąd i dym to także immisje, a więc sąsiedzi mogą domagać się usunięcia tego typu nieprzyjemności. Co zrobić, aby temu przeciwdziałać? Po pierwsze, rozpalamy ognisko w miejscu najmniej uciążliwym dla sąsiadów, w bezpiecznej odległości od budynków. Po drugie, do rozpalenia ogniska używamy drewna opałowego lub kominkowego. Takie drewno ma niską wilgotność (poniżej 30%), co wpływa na mniejsze dymienie i swąd.

Art. 144. Kodeksu cywilnego: Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Nie należy rozpalać ogniska w czasie wietrznej pogody. Sprzyja to rozprzestrzenianiu się ognia i dymu na sąsiednie tereny. Wówczas np. rozpalanie ogniska przy drodze może wiązać się z interwencją policji ze względu na możliwe utrudnianie kierowcom widoczności. W taki dzień jest również większe prawdopodobieństwo na skargi sąsiadów. Dym z ogniska może przedostawać się nawet do środka zabudowań.

Nie powinno się palić ogniska, kiedy temperatura powietrza jest bardzo wysoka i panuje susza. Brak opadów wysusza roślinność, a ognisko stwarza sytuację do łatwego zajęcia się ogniem przyległych terenów.

Gdzie bezpiecznie rozpalić ognisko w ogrodzie?

Zasady bezpiecznego rozpalania ogniska na działce:

1. Wybierz miejsce w ogrodzie oddalone od roślinności, najlepiej minimum 6 metrów od drzew

2. Przygotuj bezpieczny krąg ogniskowy, np. wyłożony kamieniami

3. Odseparuj miejsce na ognisko np. wysypując piach, żwirek, wykładając kamieniami, betonowymi płytami czy cegłą

4. Zadbaj o bliskość do źródła wody albo przygotuj kilkanaście litrów wody do ewentualnego gaszenia rozprzestrzeniającego się ognia

5. Nigdy nie zostawiaj niewypalonego ogniska. Ugaś je przed odejściem i upewnij się, że nic się już nie żarzy.

Palenisko w ogrodzie ShutterStock

Obecnie bardzo modne są gotowe paleniska ogrodowe. Wykonane są głównie ze stali i żeliwa. Paleniska należy umieścić w miejscu bezpiecznym z daleka od rzeczy łatwopalnych.

Czy można dostać mandat za ognisko na działce?

Można legalnie palić ognisko w celach rekreacyjnych na własnej działce, ale pod pewnymi warunkami. Pamiętać należy o przepisach przeciwpożarowych i immisjach. Natomiast rozpalanie ogniska w celu spalenia gałęzi i liści jest niedozwolone. Za naruszenie przepisów przeciwpożarowych, zaśmiecanie terenów publicznych i palenie bioodpadów grozi mandat.