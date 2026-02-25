Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"

Za co można dostać mandat w lesie na przełomie lutego i marca? To okres, kiedy jelenie zrzucają poroże. Lasy Państwowe informują o akcji "Wieniec" w terminie od 28 lutego do 8 marca 2026 r.

Jelenie zrzucają poroże na przełomie lutego i marca - akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych

Przełom lutego i marca to okres, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże. Zrzuty - czyli odpadłe w sposób naturalny tyki poroża - są poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. Zainteresowanie ich zbieraniem w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, gdyż taka zdobycz ma dla niektórych również charakter materialny.

Tak jak w poprzednich latach, w tym okresie prowadzone są działania Straży Leśnej pod kryptonimem „Wieniec”. W terminie 28 lutego do 8 marca rozpocznie się ogólnopolska akcja, podczas której straż Leśna Lasów Państwowych przeprowadzi działania kontrolno-prewencyjne, ukierunkowane na przeciwdziałanie kłusownictwu oraz nielegalnemu zbieraniu poroża.

Akcja Wieniec fot. Daniel Pękalski Akcja Wieniec, fot. Daniel Pękalski gov.pl

Akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych

Celem akcji „Wieniec” jest:

przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa,

zwalczanie przejawów szkodnictwa łowieckiego,

egzekwowanie przepisów wobec osób zbierających zrzuty poroża w sposób niezgodny z prawem ,

, kontrola legalności skupu i obrotu dziczyzną.

W czasie trwania akcji strażnicy leśni prowadzą patrole w miejscach szczególnie narażonych na tego typu naruszenia - w pobliżu ostoi zwierzyny, na terenach zagrożonych kłusownictwem oraz w obszarach często odwiedzanych przez zbieraczy poroża. Kontrolują również, czy osoby przebywające w lesie nie wkraczają na obszary objęte zakazem wstępu. Akcja „Wieniec” prowadzona jest przy wsparciu Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.

Czego nie wolno robić w lesie?

Problemem są sytuacje, w których osoby poszukujące poroża:

płoszą zwierzynę, szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest ona osłabiona utrudnionym dostępem do bazy pokarmowej,

wchodzą na tereny objęte zakazem wstępu, m.in. do ostoi zwierzyny czy młodników,

dopuszczają się działań noszących znamiona szkodnictwa łowieckiego.

Niepokojące są również przypadki naruszania prawa w związku z kłusownictwem. Właśnie dlatego w tym okresie prowadzone są wzmożone działania Straży Leśnej. Jak mówi Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych „Działania leśników w ramach akcji „Wieniec” służą przede wszystkim ochronie dzikiej przyrody. Okres późnej zimy jest dla zwierząt szczególnie trudny - niepokojenie ich w tym czasie może negatywnie wpływać na ich kondycję i rozwój. Akcja ma więc nie tylko wymiar kontrolny, lecz także edukacyjny - przypomina o konieczności odpowiedzialnego korzystania z lasu i poszanowania zasad obowiązujących na terenach leśnych.” Za łamanie przepisów Straż Leśna ma prawo nałożyć mandat.

Źródło: Lasy Państwowe