Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"
REKLAMA
REKLAMA
Za co można dostać mandat w lesie na przełomie lutego i marca? To okres, kiedy jelenie zrzucają poroże. Lasy Państwowe informują o akcji "Wieniec" w terminie od 28 lutego do 8 marca 2026 r.
- Jelenie zrzucają poroże na przełomie lutego i marca - akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych
- Akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych
- Czego nie wolno robić w lesie?
Jelenie zrzucają poroże na przełomie lutego i marca - akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych
Przełom lutego i marca to okres, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże. Zrzuty - czyli odpadłe w sposób naturalny tyki poroża - są poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. Zainteresowanie ich zbieraniem w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, gdyż taka zdobycz ma dla niektórych również charakter materialny.
REKLAMA
REKLAMA
Tak jak w poprzednich latach, w tym okresie prowadzone są działania Straży Leśnej pod kryptonimem „Wieniec”. W terminie 28 lutego do 8 marca rozpocznie się ogólnopolska akcja, podczas której straż Leśna Lasów Państwowych przeprowadzi działania kontrolno-prewencyjne, ukierunkowane na przeciwdziałanie kłusownictwu oraz nielegalnemu zbieraniu poroża.
Akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych
Celem akcji „Wieniec” jest:
- przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa,
- zwalczanie przejawów szkodnictwa łowieckiego,
- egzekwowanie przepisów wobec osób zbierających zrzuty poroża w sposób niezgodny z prawem,
- kontrola legalności skupu i obrotu dziczyzną.
W czasie trwania akcji strażnicy leśni prowadzą patrole w miejscach szczególnie narażonych na tego typu naruszenia - w pobliżu ostoi zwierzyny, na terenach zagrożonych kłusownictwem oraz w obszarach często odwiedzanych przez zbieraczy poroża. Kontrolują również, czy osoby przebywające w lesie nie wkraczają na obszary objęte zakazem wstępu. Akcja „Wieniec” prowadzona jest przy wsparciu Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.
REKLAMA
Czego nie wolno robić w lesie?
Problemem są sytuacje, w których osoby poszukujące poroża:
- płoszą zwierzynę, szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest ona osłabiona utrudnionym dostępem do bazy pokarmowej,
- wchodzą na tereny objęte zakazem wstępu, m.in. do ostoi zwierzyny czy młodników,
- dopuszczają się działań noszących znamiona szkodnictwa łowieckiego.
Niepokojące są również przypadki naruszania prawa w związku z kłusownictwem. Właśnie dlatego w tym okresie prowadzone są wzmożone działania Straży Leśnej. Jak mówi Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych „Działania leśników w ramach akcji „Wieniec” służą przede wszystkim ochronie dzikiej przyrody. Okres późnej zimy jest dla zwierząt szczególnie trudny - niepokojenie ich w tym czasie może negatywnie wpływać na ich kondycję i rozwój. Akcja ma więc nie tylko wymiar kontrolny, lecz także edukacyjny - przypomina o konieczności odpowiedzialnego korzystania z lasu i poszanowania zasad obowiązujących na terenach leśnych.” Za łamanie przepisów Straż Leśna ma prawo nałożyć mandat.
Źródło: Lasy Państwowe
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA