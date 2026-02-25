REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Wypoczynek » Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"

Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 12:51
poroże jelenia jelenie zrzucają na przełomie lutego i marca lasy państwowe mandat
Mandat w lesie na przełomie lutego i marca: za co można dostać? Jelenie zrzucają teraz poroże. Akcja "Wieniec"
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Za co można dostać mandat w lesie na przełomie lutego i marca? To okres, kiedy jelenie zrzucają poroże. Lasy Państwowe informują o akcji "Wieniec" w terminie od 28 lutego do 8 marca 2026 r.

Jelenie zrzucają poroże na przełomie lutego i marca - akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych

Przełom lutego i marca to okres, w którym samce jeleni naturalnie zrzucają poroże. Zrzuty - czyli odpadłe w sposób naturalny tyki poroża - są poszukiwane przez osoby odwiedzające lasy. Zainteresowanie ich zbieraniem w ostatnich latach wyraźnie wzrosło, gdyż taka zdobycz ma dla niektórych również charakter materialny.

REKLAMA

REKLAMA

Tak jak w poprzednich latach, w tym okresie prowadzone są działania Straży Leśnej pod kryptonimem „Wieniec”. W terminie 28 lutego do 8 marca rozpocznie się ogólnopolska akcja, podczas której straż Leśna Lasów Państwowych przeprowadzi działania kontrolno-prewencyjne, ukierunkowane na przeciwdziałanie kłusownictwu oraz nielegalnemu zbieraniu poroża.

Akcja Wieniec fot. Daniel Pękalski

Akcja Wieniec, fot. Daniel Pękalski

gov.pl

Akcja "Wieniec" w Lasach Państwowych

Celem akcji „Wieniec” jest:

  • przeciwdziałanie i zwalczanie kłusownictwa,
  • zwalczanie przejawów szkodnictwa łowieckiego,
  • egzekwowanie przepisów wobec osób zbierających zrzuty poroża w sposób niezgodny z prawem,
  • kontrola legalności skupu i obrotu dziczyzną.

W czasie trwania akcji strażnicy leśni prowadzą patrole w miejscach szczególnie narażonych na tego typu naruszenia - w pobliżu ostoi zwierzyny, na terenach zagrożonych kłusownictwem oraz w obszarach często odwiedzanych przez zbieraczy poroża. Kontrolują również, czy osoby przebywające w lesie nie wkraczają na obszary objęte zakazem wstępu. Akcja „Wieniec” prowadzona jest przy wsparciu Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Łowieckiej.

REKLAMA

Czego nie wolno robić w lesie?

Problemem są sytuacje, w których osoby poszukujące poroża:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • płoszą zwierzynę, szczególnie w okresie zimowym, kiedy jest ona osłabiona utrudnionym dostępem do bazy pokarmowej,
  • wchodzą na tereny objęte zakazem wstępu, m.in. do ostoi zwierzyny czy młodników,
  • dopuszczają się działań noszących znamiona szkodnictwa łowieckiego.

Niepokojące są również przypadki naruszania prawa w związku z kłusownictwem. Właśnie dlatego w tym okresie prowadzone są wzmożone działania Straży Leśnej. Jak mówi Regina Klimaszewska z Centrum Komunikacji Społecznej Lasów Państwowych „Działania leśników w ramach akcji „Wieniec” służą przede wszystkim ochronie dzikiej przyrody. Okres późnej zimy jest dla zwierząt szczególnie trudny - niepokojenie ich w tym czasie może negatywnie wpływać na ich kondycję i rozwój. Akcja ma więc nie tylko wymiar kontrolny, lecz także edukacyjny - przypomina o konieczności odpowiedzialnego korzystania z lasu i poszanowania zasad obowiązujących na terenach leśnych.” Za łamanie przepisów Straż Leśna ma prawo nałożyć mandat.

Źródło: Lasy Państwowe

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Drewno opałowe: Lasy Państwowe sprzedają więcej ale zasoby są ograniczone
Drewno opałowe: Lasy Państwowe sprzedają więcej ale zasoby są ograniczone
Można nabyć przez zasiedzenie las państwowy - uchwała Sądu Najwyższego
Można nabyć przez zasiedzenie las państwowy - uchwała Sądu Najwyższego
"Dla lasu, dla ludzi" - kampania społeczna Lasów Państwowych
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Limit renty wdowiej 2026. Od 1 marca maksymalna kwota świadczeń w zbiegu wyższa o prawie 300 zł. Jakie skutki przekroczenia limitu?
25 lut 2026

ZUS informuje, że od 1 marca 2026 roku wzrośnie maksymalna wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną w ramach tzw. renty wdowiej. Po marcowej waloryzacji limit ten zwiększy się o niemal 300 zł i wyniesie 5 935,47 zł brutto. ZUS wyjaśnia też jakie są skutki przekroczenia tego limitu.
Niepełnosprawni zostali bez technologii wspomagającej. Centralna wypożyczalnia sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami została zamknięta
25 lut 2026

Zamknięto centralną wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami, kupionego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych poinformowała, że trwają prace, by potrzebującym zapewnić dostęp do technologii wspomagających.pap
Gigantyczny deficyt budżetowy Polski. MF ujawnia dane: 275,6 mld zł na minusie
25 lut 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa za 2025 rok. Deficyt sięgnął 275,6 mld zł, a dochody i wydatki znalazły się wyraźnie poniżej planu. Kluczowy wpływ na wynik miała reforma dochodów samorządów oraz niższa od prognoz inflacja.
ZUS odmówił babci 300 zł na wyprawkę dla wnuczki. NSA: ZUS nie miał racji, wcale nie trzeba spełniać tego warunku, żeby dostać "Dobry Start"
25 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że opiekun sprawujący pieczę nad dzieckiem na podstawie orzeczenia sądu nie musi składać wniosku o przysposobienie, by otrzymać świadczenie „Dobry Start". Wyrok z 11 lutego 2026 r. to przełom dla rodzin, w których bliscy opiekują się dziećmi, ale formalnie ich nie adoptowali, pomimo formalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu.

REKLAMA

ZUS: Ci emeryci dostaną wyższą 13. i 14. emeryturę, gdy złożą wniosek EPD-21
25 lut 2026

ZUS informuje, że emeryci i renciści, których roczne dochody nie przekraczają 30 tys. zł, mogą uniknąć potrącania zaliczek na podatek od dodatkowych świadczeń. Złożenie odpowiedniego formularza w ZUS sprawi, że 13. i 14. emerytura wpłyną na konto w wyższej kwocie netto. Jednak dla części seniorów takie rozwiązanie może oznaczać konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.
Elektroniczny obieg umów – szybszy, prostszy, tańszy
25 lut 2026

Zarządzanie umowami prawnymi w tradycyjnym obiegu dokumentów jest czasochłonne, kosztowne i obarczone ryzykiem błędów. Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w firmie pozwala przenieść ten proces do środowiska cyfrowego. Przebiega on wówczas bezpieczniej, szybciej i taniej. Wyjaśniamy, z czego to wynika.
Mniej Polaków "na swoim" w 2040 r. Rośnie moda na wynajem [Raport]
25 lut 2026

W 2040 r. własność wciąż będzie dominującą formą zamieszkania w Polsce, ale „na swoim” będzie żyć mniej osób niż obecnie - wynika z raportu „Living 2040”. Coraz więcej osób będzie natomiast wynajmować mieszkania.
Kobiety w ciąży walczą z ZUS - odwołań i spraw w sądach przybywa
25 lut 2026

Liczba odwołań od decyzji ZUS o cofnięciu prawa do zasiłku kobiecie w ciąży systematycznie rośnie. To efekt intensyfikacji działań kontrolnych ubezpieczalni – jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

REKLAMA

Wyższy zasiłek za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy. Przy oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście
25 lut 2026

Za wypadek w drodze do i przy powrocie z pracy należy się zasiłek. Przy mokrych i oblodzonych chodnikach i jezdniach nietrudno o nieszczęście
Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy. Przez jaki okres przysługuje świadczenie z ZUS?
25 lut 2026

Niezdolności do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy uprawnia do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego. ZUS wypłaca zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru. Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA