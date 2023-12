Kupowaliście tańsze bilety ruszając w podróż z bliską osobą pociągiem PKP w ramach taryfy Taniej z Bliskimi? Zwłaszcza was może spotkać przykra niespodzianka - teraz tańszych biletów nie da się już kupić w przeddzień, trzeba to uczynić co najmniej trzy dni przed podróżą. Niewiedza będzie kosztować 30 proc. ceny taryfowej biletu razy dwie-sześć osób.

Dwie bliskie osoby w podróży koleją: jaka ulga się należy

PKP Intercity bije rekordy przewozów i nie potrzebuje promocji?

Nagroda pocieszenia dla podróżnych pozbawionych ulgi: graficzna rezerwacja miejsc REKLAMA PKP Intercity od 12 grudnia 2023 r. zmienia warunki korzystania z najpopularniejszej obecnie ulgi – Taniej z Bliskimi. By zapłacić za bilety 30 proc. mniej teraz trzeba je kupić najpóźniej trzy dni przed wyjazdem. To znaczące pogorszenie warunków, bo do tej pory praktycznie tylko o konduktora nie można było kupić biletów na ulgowych zasadach. PKP Intercity poinformowały, że po półtora roku działania wprowadza zmiany w zasadach funkcjonowania oferty Taniej z Bliskimi. Od 12 grudnia bilety w ramach oferty będzie można kupić najpóźniej na trzy dni przed odjazdem. Przewoźnik tłumaczy że zmiana ta wynika z konieczności zwiększenia efektywności wykorzystania taboru i zachęcenia do wcześniejszego planowania podróży. Wszystkie pozostałe zasady oferty pozostają bez zmian. Dwie bliskie osoby w podróży koleją: jaka ulga się należy Oferta Taniej z bliskimi została wprowadzona 1 lipca 2022 roku i od razu wzbudziła wielkie zainteresowanie wśród podróżnych. W zaledwie 10 dni po uruchomieniu promocji skorzystało z niej 280 tys. osób. Popularność oferty utrzymała się całe półtora roku – do tej pory skorzystało z niej blisko 15 milionów pasażerów. Aby skorzystać z Taniej z bliskimi wystarczy podróżować w grupe od 2 do 6 osób; wszyscy jej członkowie otrzymują wtedy 30% zniżki od bazowych cen biletów. Taniej z Bliskimi obowiązuje w pociągach kategorii TLK oraz IC w relacjach krajowych.

Żeby skorzystać z promocji, bilety należało kupić najpóźniej jeden dzień przed wyjazdem, z tego powodu w ramach oferty nie można nabyć ich u konduktora. Teraz, przypomnijmy, ten okres został wydłużony do trzech dni. Bilety są dostępne na 30 dni przed odjazdem pociągu w kasach biletowych i kanałach online. Jeśli biletów nie kupimy na trzy dni przed podróżą, z ulgi nie można skorzystać i za bilety trzeba zapłacić 100 proc. ceny taryfowej. PKP Intercity bije rekordy przewozów i nie potrzebuje promocji? REKLAMA Od lipca 2022 r. do początku grudnia br. z oferty Taniej z Bliskimi skorzystało 14,5 mln pasażerów. Jednocześnie PKP Intercity przewiozło w tym roku rekordową liczbę pasażerów. Do końca listopada z oferty przewoźnika skorzystało już 62 mln podróżnych. To najlepszy wynik przewozowy w historii spółki, osiągnięty jeszcze przed końcem roku.

Wraz z rozwojem oferty przewozowej PKP Intercity realizuje strategię modernizacji obecnego taboru i zakupu nowego. Jednak zainteresowanie podróżnych przejazdami koleją znacznie wyprzedza możliwości przewoźnika związane właśnie z brakiem wagonów i lokomotyw. Widać to zwłaszcza w takie okresy jak przedświąteczne, ale nie tylko.

Sam przewoźnik przyznaje, że tempo wzrostu liczby pasażerów w okresach wyższego zainteresowania podróżami dalekobieżnymi, jak długie weekendy, wakacje i ferie, było wyższe niż możliwości standardowo podstawianych składów. Wymagało to uruchamiania dodatkowych pociągów i wzmacniania składów dodatkowymi wagonami. PKP Intercity nadal będzie to robić, jednak mając informacje z wyprzedzeniem o zainteresowaniu połączeniami, decyzje o wzmocnieniach i dodatkowych pociągach będą mogły być podejmowane z większym wyprzedzeniem – tłumaczy PKP Intercity wprowadzone na niekorzyść podróżnych zmiany w taryfie Taniej z Bliskimi. Przypomnijmy, że w ramach oferty Taniej z Bliskimi na jednym bilecie może podróżować nawet sześć osób. Wcześniejsze planowanie podróży ma ułatwić im dostęp do miejsc i wybór odpowiedniej konfiguracji przejazdu. Co ważne, wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania oferty pozostają bez zmian. Nagroda pocieszenia dla podróżnych pozbawionych ulgi: graficzna rezerwacja miejsc Przewoźnik obiecuje, że wraz z rozwojem oferty w niedługim czasie pasażerowie PKP Intercity będą mogli skorzystać z graficznej rezerwacji miejsc w kolejnych pociągach przewoźnika. To efekt prac rozwojowych nad rozwiązaniem wdrożonym pilotażowo przez przewoźnika w połowie lutego br. i duże udogodnienie w planowaniu wyjazdu w grupie.

Od 10 grudnia PKP Intercity ma systematycznie liczbę połączeń, w których podróżni będą mogli wybrać miejsce ze schematu graficznego. Do 174 już udostępnionych połączeń obsługiwanych składami wagonowymi z tą funkcją dołączy kolejnych ponad 50. Graficzna rezerwacja miejsc pozwala wybrać konkretne miejsce w wagonie czy sprawdzić frekwencję w danym pociągu. Do niedawna funkcja ta była dostępna jedynie w spalinowych i elektrycznych zespołach trakcyjnych, które mają stałą liczbę miejsc siedzących.

W 2023 roku przewoźnik zaczął wdrażać to rozwiązanie również dla połączeń obsługiwanych składami wagonowymi. Docelowo opcja wyboru miejsca ma być dostępna dla wszystkich połączeń krajowych przewoźnika. Zobacz również: Ceny ciepła dla gospodarstw domowych 2024. Taryfy mogą być maksymalnie wyższe o 40 procent od cen z 2022 roku

Ryczałt za pracę zdalną. Ile zwrotu należy się za prąd, wodę, mieszkanie a nawet biurko i krzesło

Kwartalne waloryzacje składek mogą dać wyższą emeryturę. Kiedy ZUS je uwzględni przy wyliczeniach