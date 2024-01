Obietnica przywrócenia handlu w niedzielę byłą jedną z kluczowych w programie Koalicji Obywatelskiej. W 2024 r., podobnie jak w roku poprzednim wolne od zakazu handlu w niedzielę – jako tak zwane niedziele handlowe – są tylko nieliczne takie dni tygodnia, w sumie siedem w całym roku. Paradoksalnie, jak pokazuje najnowsze badanie, większość Polaków to zwolennicy pozostawienia handlu w niedzielę w obecnej wersji prawnej.

Zdania jednak są podzielone w poszczególnych grupach badanych, zwłaszcza pod względem wieku i miejsca zamieszkania.

Co z handlem w niedziele w 2024 roku: Polacy nie muszą już robić zakupów w ostatni dzień tygodnia

W dniach 5-7 stycznia 2024 roku firma Research Partner przeprowadziła na panelu Ariadna badanie stosunku Polaków do handlu w niedziele.

Na pytanie o utrzymanie zakazu handlu w niedziele przez obecny rząd, ponad połowa badanych opowiedziała się za utrzymaniem obecnych zasad (czyli zakazu handlu, poza ustawowo wskazanymi siedmioma niedzielami). 25% respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 23% „raczej tak”. Za zmianą obecnych zasad jest 37% ankietowanych. Brak zdania na ten temat wskazało 16% badanych.

Kto chce a kto nie zmian w zasadach handlu w niedzielę Materiały prasowe

Jak zwracają uwag ę sami badacze, w sondażu widać wyraźnie wpływ wieku respondentów na stosunek do handlu w niedzielę.

Najmłodsi z nich, w wieku 18-24 lat, w najmniejszym stopniu chcieliby utrzymać status quo w tym zakresie (tylko 38% odpowiedziało „zdecydowanie tak” lub „raczej tak”).

Ale już w starszej grupie wiekowej 25-34 lata, wskaźnik ten rośnie do 54%, przekraczając średnią. Widać wyraźnie, że moment pójścia do pracy, założenia rodziny i posiadanie dzieci zmienia percepcję ankietowanych.

Poza dużymi miastami mniej osób chce zmian w niedzielach handlowych czyli są za zakazem handlu w niedziele

Także miejsce zamieszkania ankietowanych wpływa na ich stosunek do utrzymania zakazu handlu w niedzielę. Tylko 28% mieszkańców wsi chciałoby zniesienia zakazu niedzielnego handlu (vs.37% średnia), ale aż 46% badanych z miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

Ciekawie kształtują się wyniki w poszczególnych elektoratach partii politycznych. Wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy tylko 13% badanych chciałoby zmienić obowiązujące zasady. Na przeciwległym biegunie znajduje się elektorat Lewicy (66% za zmianami) oraz Koalicji Obywatelskiej (55% za zmianami). Wyniki elektoratów Trzeciej Drogi oraz Konfederacji zbliżone są do średniej.

Jak widać kwestia handlu w niedziele podzieliła społeczeństwo. Wśród zdecydowanych respondentów 56% chciałoby, aby rząd utrzymał dotychczasowe zasady handlu w niedziele, a 44% opowiada się za zmianami. Jednak w poszczególnych grupach społeczno-demograficznych oraz elektoratach wyniki z ostatnich październikowych wyborów do parlamentu potrafią dość znacznie odbiegać od średniej.

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę: będzie nowelizacja w 2024 roku?

Skoro partie tworzące obecny rząd obiecywały przywrócić handel w niedziele, to pewnie taka próba legislacyjna zostanie podjęta.

Inna sprawa, to czy uda się je wcielić w życie. Na pewno ustawa liberalizująca handel w niedziele nie spotka się z aprobatą prezydenta i już teraz z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można stwierdzić, że napotka ona prezydenckie weto.

Natomiast na stan obecny – który mocą różnych transferów i alinasów politycznych może przecież ulec zmianie – koalicja rządowa nie ma dostatecznej liczby głosów w Sejmie, by prezydenckie weto odrzucić.

Na razie więc został zachowany kalendarz niedziel bez zakazu handlu, wcześniej już ustalony Przedstawia się on następująco – niedziele handlowe, podobnie jak w 2023, w sumie siedem, to:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Jak widać, w wykazie tym nie ma ani niedzieli 14 stycznia, ani niedzieli 21 stycznia, co oznacza, że w tym terminie mamy niedzielę z zakazem handlu.