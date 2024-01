Niedziela handlowa 14 stycznia i następne? 56% Polaków chce by rząd Donalda Tuska utrzymał zakaz handlu w obecnej formie

Sezon grzewczy w pełni 2023/2024. To dobry moment do rozważań nad wyborem ekonomicznego i ekologicznego źródła ciepła dla naszego domu. Wybór odpowiedniego systemu grzewczego ma istotne znaczenie dla efektywności energetycznej budynku, kosztów eksploatacji, wpływu na środowisko, a także zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. W sytuacji utrzymującej się tendencji wzrostu cen energii, likwidacji tarcz ochronnych od lipca 2024 roku, planowanych zmian legislacyjnych na poziomie unijnym, a także trudnej do określenia sytuacji na światowych rynkach paliw kopalnych i energii, warto już teraz pomyśleć o najlepszym rozwiązaniu na te niepewne czasy, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo i komfort cieplny, a jednocześnie zrobić to jak najniższym kosztem.