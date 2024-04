Czy 28.04.2024 to niedziela handlowa, w jakie dni są czynne sklepy w czasie majówki, kiedy zakupy w galeriach handlowych, Biedronce, Lidlu, Żabce

Zbliża się pierwsza tegoroczna majówka i od razu zarówno kalendarz jak i prognozy pogody sprzyjają długiemu wypoczynkowi, w tym na świeżym powietrzu. Dla organizujących życie rodzinne te dni, począwszy od weekendu 27-28 kwietnia będą bardzo wymagające pod względem logistyki. Długi weekend chcą mieć wszyscy, w tym handlowcy, robienie więc zakupów – dużych i bieżących, nie będzie łatwe.

Dobrze więc poza kalendarzem dni wolnych i prognozą pogody poznać rozkład pracy handlu, poczynając na niedzieli 28 kwietnia a kończąc na kolejnej niedzieli – 5.05.2024.

REKLAMA

Czy 28.04.2024 roku to niedziela handlowa

REKLAMA

Pierwsza wiadomość dla odpowiedzialnych za zakupy jest dobra – choć niekoniecznie dla pracujących w handlu, którzy też chcieliby sobie ułożyć ten czas w taki sposób, by móc jak najwięcej z majówki skorzystać. Otóż w niedzielę 28 kwietnia 2024 roku nie obowiązuje zakaz handlu.

Niedziela 28.04.2024 r. to trzecia w tym roku, jedna z wszystkich siedmiu, niedziela, w którą nie obowiązuje zakaz handlu czyli niedziela handlowa. Oznacza to, że wszystkie sklepy 28.04.2024 roku są czynne jak w każdy dzień roboczy. No może z małą różnicą dotyczącą godzin otwarcia – jednak są one skrócone, co oznacza, że sklepy otwierają się nie o 6.00 rano – czy nawet o 5.00 jak to jest choćby w przypadku sieci Selgros – ale o 8.00 lub o 9.00. Wcześniej niż w dni powszednie także kończą pracę – nie od 23.00, ale zazwyczaj już o 20.00.

Tak więc w niedzielę 28 kwietnia można zrobić zakupy wszędzie – od sklepów osiedlowych i stacji benzynowych oraz sieci Żabka czy Carrefour Express po galerie i centra handlowe, gdzie w niedzielę otwarte będą wszystkie sklepy, łącznie z Carrefourem i ekskluzywnymi butikami.

Dzień to dogodny nawet na duże zakupy będzie tym bardziej, że wiele osób z góry rezygnuje z odwiedzin 28.04.2024 r. w sklepach, mimo rzadkiej niedzielnej okazji, ponieważ dla nich będzie to już drugi dzień bardzo długiego weekendu. Kalendarz tak się bowiem układa, że biorąc wolne od pracy w poniedziałek i wtorek 29-30 kwietnia oraz w czwartek 2 maja można mieć jednym ciągiem aż 9 dni wolnego!

W tej sytuacji wzmożonego ruchu w sklepach związanego z dużymi zakupami oczekiwać można już w piątek i sobotę 26-27 kwietnia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak pracuje handel od poniedziałku 29.04.2024 do soboty 4.05.2024

Dla handlu to będzie też skrócony tydzień. Dni normalne pod względem handlu to tylko poniedziałek i wtorek 29-30 kwietnia oraz czwartek 2 maja oraz sobota 4 maja.

REKLAMA

W środę 1 maja oraz w piątek 3 maja sklepy są nieczynne – podobnie jak w niedzielę z zakazem handlu albo nawet bardziej. W niedziele niehandlowe mogą otwierać swoje sklepy – i zazwyczaj to robią – właściciele małych sklepów osiedlowych i innych, w których nie zatrudniają pracowników, ale sami prowadzą handel lub dodatkowo wspierani są przez członków najbliższej rodziny.

Niektórzy jednak ponad biznes wyżej cenią świętowanie – 1 Maja lub 3 Maja, albo obu dni naraz. O ile więc normalnie w niedzielę ich sklepy byłyby otwarte, o tyle w te dwa dni świąteczne mogą być zamknięte.

To informacja szczególnie ważna dla osób, które wybierają się na majówkę w plener i chciałby w ten dni uzupełnić zapasy – choćby napoje – niezbędne do komfortowego grillowania, czego pogoda według zapowiedzi ma sprzyjać.

Praktyczna rada: lepiej zrobić odpowiednie zapasy, najpóźniej 30 kwietnia niż w dzień świąteczny tracić czas na szukanie otwartego sklepu, którego zakaz handlu w święta nie obejmuje, ale właściciel woli świętować niż sprzedawać.

Co z handlem w niedzielę 5.05.2024: jakie sklepy czynne, co z galeriami handlowymi

Niestety, niedziela handlowa 28.04.2024 nie będzie miała powtórki w kolejną czyli 5.05.2024 r. Wracamy bowiem do kalendarza niedziel handlowych, których w całym roku 2024 jest siedem, a kolejna po 28.04.2024 roku jest dopiero 30 czerwca.

Sięgając po przepisy prawne i oceniając obecny stan prawny musimy stwierdzić, że kolejny rok z rzędu bez zakazu handlu w kalendarzu jest siedem niedziel:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Gdy więc w niedzielę 5 maja 2024 wrócimy z długiego lub bardzo długiego weekendu, by w lodówkach i spiżarniach zastać pustkę, nie udamy się na uzupełnienie zapasów do Biedronki, Lidla czy galerii handlowej, bo w nich handel w tę niedzielę będzie zakazany. Pozostaną małe sklepy – w tym na stacjach benzynowych, z których możemy skorzystać wracając samochodem z weekendu do domu – osiedlowe, a z sieciowych Żabki i Carrefour Express, które są prowadzone przez właścicieli korzystających jedynie na zasadzie franczyzy z szyldu sieci supermarketów.