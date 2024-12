Choć najbliższa niedziela jest trzecią poprzedzającą święta Bożego Narodzenia i jako taka ma być niedzielą handlową mocą uchwalonej niedawni przez Sejm ustawy, ale jeszcze nie w tym, ale dopiero w 2025 roku. I w latach następnych, kiedy to w grudniu będą zawsze aż trzy niedziele handlowe. Na razie spore zamieszanie

Chęć do robienia zakupów widać w sobotę 7 grudnia od rana. Choć w Lidlu nie ma nadzwyczajnych promocji, jeszcze przed 8 rano już kolejki nawet do kas automatycznych. Lidl lojalnie ostrzega, że jutro 8 grudnia ma sklep zamknięty bo to niedziela niehandlowa.

Komunikat przydatny jak rzadko kiedy, bo posłowie - w czym się biją o palmę pierwszeństwa z poprzednią kadencją - w uchwalaniu nowego prawa czynią taki chaos, że głowa boli. Narobili tyle szumu wokół trzech niedziel handlowych poprzedzających Boże Narodzenie, że można mieć wrażenie, iż w grudniu 2024 wszystkie niedziele są handlowe. Tymczasem oni uchwalili ustawę, ale by nie było łatwo, ma ona wejść w życie 1 lutego 2025 roku. Dlaczego pod tą datą akurat, to już żaden student I roku prawa nawet nie wytłumaczy, bo wytłumaczyć zgodnie z zasadami dobrej roboty, która obowiązuje też legislatorów, uzasadnić się nie da.

Tak więc jutro, w niedzielę 8 grudnia 2024 jest zakaz handlu i sklepy zatrudniające pracowników muszą być zamknięte!

Niestety w 2024 r., mimo uchwalonej na świeżo ustawy, wszystko pozostaje bez zmian. Niedziela 08.12.2024,choć trzecia licząc od świąt Bożego Narodzenia pozostaje niedzielą objętą zakazem handlu.

Dwie niedziele handlowe w grudniu, czy jedną z nich jest niedziela 8 grudnia

Z niedzielami handlowymi jest niemal takie samo zamieszanie jak z wolnym w wigilię. Mają być aż trzy niedziele handlowe w grudniu, le jeszcze nie w 2024 roku, ale w 2025. W sumie więc w sprawie zakupów klienci sklepów są równie zdezorientowani jak pracownicy w sprawie wolnego w wigilię.

Od razu więc postawmy sprawę jasno. W 2024 roku nie ma zmian w stosunku do sytuacji prawnej ustanowionej przez ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Handlowe są dwie niedziele i żadną z nich nie jest 08.12.2024 – pod tą datą wciąć figuruje niedziela objęta zakazem handlu.

Niedziele handlowe w grudniu 2024 roku

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu, w roku jest tylko siedem niedziel handlowych. Dwie z nich przypadają na grudzień. S ą to niedziele bezpośrednio poprzedzające Boże Narodzenie. W 2024 roku niedziele handlowe w grudniu to:

15.12.2024,

22.12.2024.

Na duże zakupy można więc szykować się w te dwa dodatkowe dni handlowe.

Dopiero mocą uchwalonej właśnie ustawy, która ustanawia wigilię kolejnym ustawowo wolnym dniem od pracy, ale dopiero od 2025 roku, w grudniu przybędzie trzecia niedziela handlowa. A to dlatego, że rzeczona ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2025 r., siłą rzeczy tegorocznego grudnia obejmować jeszcze nie może.

Będzie to trzecia niedziela poprzedzająca Boże Narodzenie, a więc odpowiednik tegorocznej pod datą 08.12.2024. Tegoroczna, ustalmy to jeszcze raz z pełną mocą, nie jest objęta zmianą a więc w najbliższą niedzielę obowiązuje zakaz handlu.

Czy 08.12.2024 to niedziela handlowa, czy zakupy w Lidlu, Biedronce, galeriach i centrach handlowych

Niestety najbliższa niedziela jest jedną z tych 45. W roku, w które zakaz handlu obowiązuje. Nie mogą więc przyjmować klientów sklepy zatrudniające pracowników.

To oznacza, że do Lidla czy Biedronki nie ma nawet co się wybierać. A do galerii handlowej lub centrum handlowego – które jest odpowiednikiem galerii handlowej w mniejszych miastach, tylko w celach innych niż duże zakupy: ciekawych zajęć sportowych lub kulturalnych albo na obiad w jednej z wielu zlokalizowanych tam restauracji.