Dzień Wszystkich Świętych przypadający w 2026 roku w niedzielę to czas refleksji i pamięci o bliskich, a dla wielu także wyzwanie logistyczne związane z planowaniem zakupów. W tym dniu obowiązuje w Polsce zakaz handlu, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. Które sklepy będą czynne 1 listopada 2026? Oto szczegóły.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2026. Czy i gdzie zrobimy zakupy 1 listopada?

Uroczystość Wszystkich Świętych, przypadająca 1 listopada 2026 roku w niedzielę, to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy, co oznacza, że większość sklepów będzie w tym czasie zamknięta ze względu na obowiązującą ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w dni wolne od pracy. Sprzedawcy i kupujący muszą wiedzieć, które placówki będą dostępne, a które nie, by uniknąć kłopotów z zakupami i zaplanować je z odpowiednim wyprzedzeniem. Ponieważ święto przypada w weekend, w poniedziałek 2 listopada (Zaduszki) wszystkie duże punkty handlowe, markety i galerie będą już funkcjonować w normalnym, standardowym trybie pracy.

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Sklepy zamknięte 1 listopada 2026

Zgodnie z przepisami wszystkie duże sklepy, dyskonty (m.in. Biedronka, Lidl, Aldi, Dino), hipermarkety oraz galerie handlowe będą zamknięte. Niemożliwe będzie zrobienie zakupów w popularnych miejscach takich jak markety sieciowe czy centra handlowe.

Sklepy otwarte 1 listopada 2026

Mimo zakazu handlu działać będą:

Małe sklepy osiedlowe prowadzone osobiście przez właściciela (często sklepy franczyzowe typu Żabka, Carrefour Express),

Sklepy na stacjach benzynowych, np. Orlen, BP, Shell,

Apteki i punkty apteczne,

Kwiaciarnie oraz stoiska z wiązankami i zniczami przy cmentarzach,

Sklepy zlokalizowane na dworcach, lotniskach oraz w niektórych hotelach,

Sklepy internetowe i platformy sprzedaży online.

Sklepy otwarte w Dzień Wszystkich Świętych 2026 - podsumowanie

Podsumowując, podczas Dnia Wszystkich Świętych 2026 większość zakupów będzie możliwa jedynie w wybranych, małych punktach lub online, dlatego warto wcześniej zaplanować zakupy, aby uniknąć niedogodności podczas świątecznego weekendu.