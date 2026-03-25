Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą obniżyć koszty zakupów w 2026. Wystarczy mieć te dwie karty

25 marca 2026, 12:45
Marzena Sarniewicz
Tańsze zakupy dla seniorów po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci
Seniorzy po 60. roku życia mogą płacić mniej za codzienne zakupy, jeśli skorzystają z dwóch dostępnych w Polsce kart. Uprawniają one do zniżek w największych sieciach handlowych, ale też w lokalnych piekarniach, kawiarniach, aptekach i punktach usługowych. Sprawdzamy, jak zdobyć te dokumenty i gdzie dokładnie dają korzyści.

Tańsze zakupy dla seniorów w 2026 roku?

Wielu seniorów korzysta tylko z okazjonalnych promocji, które obowiązują przez kilka dni i często wymagają instalowania aplikacji. Tymczasem połączenie Karty Dużej Rodziny (KDR) oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS) otwiera dostęp do stałych rabatów w tysiącach miejsc w całej Polsce.

Karta Dużej Rodziny dla osób, które wychowały troje dzieci. Zniżki obejmują największe markety – Auchan, Lidl, Carrefour, Kaufland, Selgros, Circle K, Orlen i wiele innych.

Ogólnopolska Karta Seniora dla osób po 60. roku życia. Działa w mniejszych, lokalnych przedsiębiorstwach – w piekarniach, cukierniach, aptekach i punktach usługowo-medycznych.

Karta Dużej Rodziny 2026 – kto może ją otrzymać?

Choć najczęściej kojarzy się z rodzinami wychowującymi małe dzieci, to zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. przysługuje ona rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – także jeśli są już dorosłe i samodzielne.

Co daje KDR? Zniżki w największych sieciach handlowych i usługowych, m.in.:

  • Auchan
  • Carrefour
  • Lidl
  • Kaufland
  • Selgros
  • Circle K
  • Orlen
  • sklepy odzieżowe, sportowe, apteki, księgarnie, optycy

Jak wyrobić KDR?

Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy/miasta,
  • online przez portal Emp@tia.

Czas oczekiwania zwykle wynosi od 3 do 14 dni. Forma elektroniczna jest bezpłatna, plastikowa najczęściej również.

Ogólnopolska Karta Seniora 2026 – komu przysługuje?

Ogólnopolską Kartę Seniora mogą otrzymać wszystkie osoby od 60. roku życia. To element programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Z karty korzystają zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.

Jakie zniżki daje OKS?

  • od 5% do 30% rabatu w lokalnych sklepach,
  • tańsze pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze,
  • zniżki na usługi medyczne i rehabilitacyjne,
  • niższe ceny w kawiarniach, cukierniach i punktach usługowych,
  • bilety do kina i instytucji kultury.

Program obejmuje ok. 3 tys. partnerów w całym kraju.

Jak uzyskać kartę OKS?

Formularz można pobrać na stronie glosseniora.pl i złożyć w urzędzie gminy, jeśli przystąpiła do programu lub wysłać bezpośrednio do Stowarzyszenia MANKO.

Karta w gminach partnerskich jest darmowa, a poza programem może obowiązywać niewielka opłata członkowska.

Gdzie sprawdzić listę partnerów?

Pełne bazy punktów dostępne są online:

  • KDR – oficjalna wyszukiwarka na stronie gov.pl,
  • OKS – wyszukiwarka „Gmina Przyjazna Seniorom”.
Źródło: INFOR
