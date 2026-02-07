REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów w 2026. Wystarczy mieć te dwie karty

Seniorzy po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci, mogą znacząco obniżyć koszty zakupów w 2026. Wystarczy mieć te dwie karty

07 lutego 2026, 14:19
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Tańsze zakupy dla seniorów po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci
Tańsze zakupy dla seniorów po 60. roku życia, którzy wychowali troje dzieci
Codzienne zakupy potrafią pochłonąć znaczną część domowego budżetu, a ceny wielu produktów rosną w nowym roku. Mało kto wie, że osoby po 60. roku życia mogą realnie ograniczyć koszty zakupów, jeśli skorzystają z dwóch dostępnych w Polsce kart. Uprawniają one do zniżek w największych sieciach handlowych, ale też w lokalnych piekarniach, kawiarniach, aptekach i punktach usługowych. Sprawdzamy, jak zdobyć te dokumenty i gdzie dokładnie dają korzyści.

Tańsze zakupy dla seniorów w 2026 roku?

Wielu seniorów korzysta tylko z okazjonalnych promocji, które obowiązują przez kilka dni i często wymagają instalowania aplikacji. Tymczasem połączenie Karty Dużej Rodziny (KDR) oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora (OKS) otwiera dostęp do stałych rabatów w tysiącach miejsc w całej Polsce.

Karta Dużej Rodziny dla osób, które wychowały troje dzieci. Zniżki obejmują największe markety – Auchan, Lidl, Carrefour, Kaufland, Selgros, Circle K, Orlen i wiele innych.

Ogólnopolska Karta Seniora dla osób po 60. roku życia. Działa w mniejszych, lokalnych przedsiębiorstwach – w piekarniach, cukierniach, aptekach i punktach usługowo-medycznych.

Karta Dużej Rodziny 2026 – kto może ją otrzymać?

Choć najczęściej kojarzy się z rodzinami wychowującymi małe dzieci, to zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2014 r. przysługuje ona rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – także jeśli są już dorosłe i samodzielne.

Co daje KDR? Zniżki w największych sieciach handlowych i usługowych, m.in.:

  • Auchan
  • Carrefour
  • Lidl
  • Kaufland
  • Selgros
  • Circle K
  • Orlen
  • sklepy odzieżowe, sportowe, apteki, księgarnie, optycy

Jak wyrobić KDR?

Wniosek można złożyć:

  • w urzędzie gminy/miasta,
  • online przez portal Emp@tia.

Czas oczekiwania zwykle wynosi od 3 do 14 dni. Forma elektroniczna jest bezpłatna, plastikowa najczęściej również.

Ogólnopolska Karta Seniora 2026 – komu przysługuje?

Ogólnopolską Kartę Seniora mogą otrzymać wszystkie osoby od 60. roku życia. To element programu „Gmina Przyjazna Seniorom”. Z karty korzystają zarówno mieszkańcy dużych miast, jak i mniejszych miejscowości.

Jakie zniżki daje OKS?

  • od 5% do 30% rabatu w lokalnych sklepach,
  • tańsze pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze,
  • zniżki na usługi medyczne i rehabilitacyjne,
  • niższe ceny w kawiarniach, cukierniach i punktach usługowych,
  • bilety do kina i instytucji kultury.

Program obejmuje ok. 3 tys. partnerów w całym kraju.

Jak uzyskać kartę OKS?

Formularz można pobrać na stronie glosseniora.pl i złożyć w urzędzie gminy, jeśli przystąpiła do programu lub wysłać bezpośrednio do Stowarzyszenia MANKO.

Karta w gminach partnerskich jest darmowa, a poza programem może obowiązywać niewielka opłata członkowska.

Gdzie sprawdzić listę partnerów?

Pełne bazy punktów dostępne są online:

  • KDR – oficjalna wyszukiwarka na stronie gov.pl,
  • OKS – wyszukiwarka „Gmina Przyjazna Seniorom”.
Źródło: INFOR
Infor.pl
