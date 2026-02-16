REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Od wtorku wielka zmiana w sklepach. Przy owocach i warzywach zobaczysz coś, czego jeszcze nie było

Od wtorku wielka zmiana w sklepach. Przy owocach i warzywach zobaczysz coś, czego jeszcze nie było

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 17:54
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
flaga kraju pochodzenia, oznaczenie żywności, pochodzenie warzyw i owoców, zmiany w sklepach 2026, zakupy, warzywniak, owoce i warzywa
Od wtorku wielka zmiana w sklepach. Przy owocach i warzywach zobaczysz coś, czego jeszcze nie było
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Od 17 lutego przy świeżych owocach, warzywach i bananach sprzedawanych luzem musi pojawić się flaga kraju pochodzenia. To nowy obowiązek, który dotyczy każdego sklepu w Polsce - od osiedlowego warzywniaka po wielką sieciówkę. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i dlaczego warto na to zwracać uwagę przy zakupach.

rozwiń >

Koniec z szukaniem drobnego druku - wyraźna flaga flaga powie ci wszystko o tych produktach

Każdy, kto choć raz próbował ustalić, skąd pochodzą pomidory czy jabłka leżące luzem na sklepowej półce, zna ten problem. Mała, nieczytelna karteczka, wyblakły napis, czasem w ogóle brak informacji. Ale od wtorku 17 lutego 2026 roku, to się zmienia. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza obowiązek umieszczania przy świeżych owocach, warzywach i bananach sprzedawanych bez opakowań graficznego oznaczenia w postaci flagi kraju pochodzenia.

REKLAMA

REKLAMA

Pomyślicie, że to niewiele zmieni, bo sklepy będą naklejać mini-flagę w niewidocznym miejscu? Otóż nie, i to zostało przewidziane. Informacja musi znajdować się w widocznym miejscu, w bezpośrednim sąsiedztwie produktu, i być na tyle czytelna, żeby nie budziła żadnych wątpliwości. Koniec z domysłami - wystarczy jedno spojrzenie.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE - PODATEK LEŚNY, PODATEK ROLNY

Co dokładnie się zmienia i kogo to dotyczy?

Do tej pory unijne przepisy wymagały jedynie pisemnej informacji o kraju pochodzenia owoców i warzyw sprzedawanych luzem. W praktyce wyglądało to różnie - jedni sprzedawcy wywiązywali się z tego obowiązku solidnie, inni traktowali go po macoszemu.

Nowe przepisy idą o krok dalej. Obok dotychczasowego oznaczenia słownego pojawia się obowiązek umieszczenia wizualnego symbolu - flagi państwa, z którego pochodzi dany produkt. Regulacja obejmuje:

REKLAMA

  • świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem,
  • banany oferowane bez opakowań (tak, są wymieniane osobno),
  • produkty pakowane na życzenie klienta bezpośrednio w miejscu sprzedaży,
  • owoce i warzywa przygotowywane do bezpośredniej sprzedaży detalicznej.

Obowiązek dotyczy wszystkich punktów sprzedaży detalicznej - zarówno dużych sieci handlowych, jak i mniejszych sklepów, targowisk czy stoisk warzywnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dlaczego akurat flaga? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi tłumaczy

– Konsument ma prawo do pełnej i przejrzystej wiedzy o produktach, które nabywa – podkreślił minister rolnictwa Stefan Krajewski, ogłaszając nowe regulacje. Jak zaznaczył, celem zmian jest zwiększenie transparentności rynku i umożliwienie Polakom podejmowania bardziej świadomych decyzji zakupowych.

I akurat trudno się z tym nie zgodzić. Graficzny symbol flagi jest uniwersalny - rozpoznawalny natychmiast, niezależnie od wielkości czcionki na etykiecie czy oświetlenia w sklepie. Polską flagę, hiszpańską, włoską czy holenderską rozpozna praktycznie każdy. To zupełnie inna jakość niż szukanie napisu np. „pochodzenie: Hiszpania" wydrukowanego drobnym maczkiem na pożółkłej kartce.

To nie pierwszy taki przepis. Sprawdzony mechanizm

Warto wiedzieć, że nowa regulacja nie jest eksperymentem na żywym organizmie. Identyczny mechanizm - obowiązek oznaczania flagą kraju pochodzenia - funkcjonuje już w Polsce od kilku lat i to z powodzeniem:

  • od 2019 roku – przy sprzedaży ziemniaków,
  • od 2020 roku – przy sprzedaży mięsa oferowanego luzem.

Oba rozwiązania przyjęły się i nie generują problemów po stronie sprzedawców. Teraz ten sam standard obejmie kolejną dużą grupę produktów spożywczych.

Co to oznacza dla ciebie przy codziennych zakupach?

Przede wszystkim - więcej informacji bez wysiłku. Robiąc zakupy, od wtorku od razu zobaczysz, czy truskawki na stoisku są polskie, hiszpańskie, czy może greckie. Czy papryka przyjechała z Holandii, a jabłka z Włoch. Bez pochylania się nad drobnymi napisami, bez pytania sprzedawcy.

Dla osób, które świadomie wybierają polskie produkty, to bardzo konkretne ułatwienie. Ale nie tylko - każdy zyskuje możliwość szybkiego porównania i oceny, za co tak naprawdę płaci.

Skąd takie nowe przepisy sięgnęły do warzywniaka?

Nowa regulacja wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2025 r., które zmienia dotychczasowe rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Przepisy wchodzą w życie 17 lutego 2026 r. i od tego dnia ich stosowanie jest obowiązkowe.

Ministerstwo zapowiada, że to kolejny etap budowania przejrzystego rynku żywności w Polsce. Niewykluczone, że w przyszłości podobne oznaczenia obejmą kolejne kategorie produktów spożywczych.

Źródło: gov.pl

Powiązane
Co z cenami kostki masła w 2026 r.? Mamy prognozy
Co z cenami kostki masła w 2026 r.? Mamy prognozy
Prezes Manowska skieruje do TK sprawę odśnieżania chodników - tak dłużej być nie może, żeby obywatel machał łopatą za gminę
Prezes Manowska skieruje do TK sprawę odśnieżania chodników - tak dłużej być nie może, żeby obywatel machał łopatą za gminę
Kolejna rewolucja w doręczeniach: ledwo ogarnęliśmy e-Doręczenia, a UE już planuje nowe przepisy
Kolejna rewolucja w doręczeniach: ledwo ogarnęliśmy e-Doręczenia, a UE już planuje nowe przepisy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ocena funkcjonalna ucznia. MEN: nie będzie kontroli w domach. Kwestionariusze obserwacyjne i narzędzia przesiewowe na portalu wsparcie.gov.pl
16 lut 2026

Informacje o rzekomych kontrolach w domach uczniów czy ocenianiu kompetencji wychowawczych rodziców są nieprawdziwe - zapewniła PAP rzeczniczka MEN Ewelina Gorczyca, komentując pojawiające się w sieci doniesienia na temat tzw. oceny funkcjonalnej uczniów.
Od wtorku wielka zmiana w sklepach. Przy owocach i warzywach zobaczysz coś, czego jeszcze nie było
16 lut 2026

Od 17 lutego przy świeżych owocach, warzywach i bananach sprzedawanych luzem musi pojawić się flaga kraju pochodzenia. To nowy obowiązek, który dotyczy każdego sklepu w Polsce - od osiedlowego warzywniaka po wielką sieciówkę. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i dlaczego warto na to zwracać uwagę przy zakupach.
Dodatek mieszkaniowy – zmiany od lutego 2026 r. Ile wynosi, kto może otrzymać: limity dochodów i metrażu mieszkania (normatywy)
16 lut 2026

Na początku lutego wzrosły limity dochodowe uprawniające do pobierania dodatku mieszkaniowego. Przypominamy ważne informacje o tej formie pomocy. Kto może uzyskać dodatek mieszkaniowy, jakie są aktualne kryteria dochodowe i normatywy powierzchni mieszkania?
Symbol 08-T w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Co daje w 2026 roku?
16 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 r. daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!

REKLAMA

Przedawnienie podatków do zmiany. MF szykuje nowelizację Ordynacji podatkowej
16 lut 2026

Ministerstwo Finansów zapowiada nowelizację przepisów, która ma poprawić relacje z podatnikami i zwiększyć skuteczność fiskusa. W projekcie są m.in. zmiany dotyczące przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialności karnej skarbowej.
Płaca minimalna 2026 oraz inne składniki wynagrodzenia z nią powiązane
16 lut 2026

Rok 2026 przyniósł - jak zwykle - zmianę w zakresie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2025 r., płaca minimalna została ustalona na poziomie 4806 zł brutto, co stanowi wzrost o 140 zł w stosunku do roku ubiegłego. Zmiana ta wpływa nie tylko na pensje zasadnicze, ale na cały szereg świadczeń pracowniczych i obciążeń składkowych.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczyciela. Czy trzynastka przysługuje w razie pracy na dwóch stanowiskach?
16 lut 2026

Trzynastka jest świadczeniem należnym pracownikom sfery budżetowej, w tym nauczycielom zatrudnionym w szkołach publicznych. W celu uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego należy spełnić określone prawem wymogi, do których zalicza się obowiązek przepracowania co najmniej sześciu miesięcy. Co z trzynastką w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony na dwóch stanowiskach jednocześnie?
Strach Polaków przed PIT-em. Ponad połowa boi się popełnienia błędu w rozliczeniu. Co wywołuje te obawy?
16 lut 2026

Aż 56 proc. badanych boi się popełnienia błędu podczas wypełniania rocznego zeznania podatkowego – wynika z sondażu przeprowadzonego przez SW Research. Według autorów badania wynika to m.in. stąd, że 38 proc. badanych nie wie, czy zmieniły się zasady rozliczeń podatkowych.

REKLAMA

Co blokuje wdrażanie AI w polskich firmach? Badanie wskazuje główną przeszkodę
16 lut 2026

W 2025 r. obawa o cyberbezpieczeństwo najczęściej wstrzymywała lub spowalniała wdrożenie AI w średnich i dużych firmach w Polsce - wynika z badania EY. Jednocześnie odsetek firm, które wdrożyły AI w obszarze cyberbezpieczeństwa wzrósł o 12 pkt. proc. rok do roku.
5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy?
16 lut 2026

Wymieniamy 5 najbardziej poszukiwanych stanowisk w branży OZE. Kogo brakuje na polskim rynku pracy? W jakim kierunku dobrze jest się wykształcić, aby znaleźć pracę w sektorze energii odnawialnej?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA