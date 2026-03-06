OC drona 2026: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Dwa warianty

OC drona w 2026 r.: ile kosztuje ubezpieczenie operatora drona? Można wyróżnić dwa warianty: rekreacyjny i komercyjny. Polisa drona obowiązuje tylko na terenie Polski, ale można ją rozszerzyć. Jak wykupić ubezpieczenie?

rozwiń >

OC drona - co obejmuje?

Drony, choć często postrzegane jako zabawki, to zaawansowane urządzenia, które mogą ważyć nawet kilka kilogramów. Stanowią realne zagrożenie dla osób i mienia, szczególnie podczas lotów nad obszarami zabudowanymi. Ubezpieczenie OC to kluczowa ochrona, która zabezpiecza przed poważnymi konsekwencjami finansowymi ewentualnych szkód.

Polisa OC pilota drona obejmuje odpowiedzialność cywilną operatora drona o masie do 25 kg. Zapewnia ochronę finansową w sytuacji, gdy podczas lotu spowoduje szkodę. Dotyczy to zarówno szkód w mieniu, np. uszkodzenia dachu budynku czy szyby samochodu, jak i szkód wyrządzonych osobom trzecim.

OC drona - wariant rekreacyjny i komercyjny

Ubezpieczenie można wybrać w dwóch wariantach:

wariant rekreacyjny : dla osób latających dronem w celach rozrywkowych, bez wynagrodzenia.

: dla osób latających dronem w celach rozrywkowych, bez wynagrodzenia. wariant komercyjny: dla lotów zarobkowych, a także udziału w zawodach czy pokazach, niezależnie od tego, czy przynoszą dochód.

Rozszerzenie OC drona na inne państwa

Ubezpieczenie OC pilota drona obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Za dodatkową składką można je jednak rozszerzyć o ochronę na większość krajów świata, z wyjątkiem trzech państw: USA, Kanady, Japonii.

Kiedy ubezpieczenie drona nie działa?

Ubezpieczenie nie będzie działać, gdy:

operator będzie latać poza wskazanym terytorium — na przykład poza UE, jeśli umowa tego nie uwzględnia,

będzie wykonywać loty bez wymaganych pozwoleń w danym kraju,

wejdzie w strefy objęte zakazem lotów — niezależnie od kraju, w którym się znajduje,

będzie łamać lokalne przepisy lotnicze,

operator zatai, że wykonuje loty zarobkowe i wybierze tańszy wariant rekreacyjny.

Po zawarciu umowy, aby nie stracić ochrony operator musi:

Zabezpieczyć swojego drona i nie udostępniać go osobom, które nie mają odpowiednich uprawnień.

Informować ubezpieczyciela o każdej zmianie, która ma wpływ na umowę, np. gdy zmieni się charakter lotów z rekreacyjnych na komercyjne.

Zgłaszać każdą szkodę natychmiast i współpracować przy jej dokumentowaniu.

Zawsze przestrzegać przepisów lotniczych i zasad bezpieczeństwa.

Naruszenie tych zasad może skutkować ograniczeniem lub odmową wypłaty odszkodowania, nawet jeśli szkoda faktycznie miała miejsce.

OC drona - koszt i sposób wykupienia

Cena polisy jest zależna od wielu czynników:

sumy gwarancyjnej (maksymalna kwota odszkodowania),

wariantu (rekreacyjny, komercyjny),

wyłączeń odpowiedzialności,

procedury zgłaszania szkody,

zakresu ubezpieczenia,

terytorium obowiązywania,

sposób wypłaty świadczenia.

Aby wykupić polisę OC pilota drona, najczęściej potrzebne są: numer seryjny drona, dane operatora oraz wypełniony wniosek ubezpieczeniowy. Operator ma obowiązek nie tylko przestrzegać przepisów prawa lotniczego, ale także zapewnić odpowiednią ochronę ubezpieczeniową. W Polsce każdy operator musi zarejestrować się w systemie ULC, a w niektórych przypadkach również przejść stosowne szkolenia. Kilka przykładów wyceny ubezpieczenia - proszę zwrócić uwagę na parametry, które je różnicują:

Dron do 250 g - OC

oc drona wyliczenia polisa OC drona - wyliczenia rankomat.pl

Dron od 250 do 20 kg - OC

oc drona od 250 g do 20 kg OC drona od 250 g do 20 kg rankomat.pl

Autor: Grzegorz Demczyszak