Ceny paliw 14 kwietnia. Kierowcy zapłacą max. 6,12 groszy za litr 95-tki, diesel też tańszy

Ceny paliw 14 kwietnia. Kierowcy zapłacą max. 6,12 groszy za litr 95-tki, diesel też tańszy

13 kwietnia 2026, 14:32
Adam Kuchta
Ceny paliw 14 kwietnia. Kierowcy zapłacą max. 6,12 groszy za litr 95-tki, diesel też tańszy
Jest trochę dobrych wiadomości dla kierowców. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi kolejne obniżki maksymalnych cen paliw. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz za benzynę i olej napędowy we wtorek 14 kwietnia.

Ceny paliw na stacjach we wtorek 14 kwietnia. Ile zapłacisz za litr benzyny lub diesla?

Ukazało się nowe obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że we wtorek 14 kwietnia:

  • benzyna 95 – 6,12 zł/l
  • benzyna 98 – 6,70 zł/l
  • olej napędowy – 7,58 zł/l

Wyjaśnijmy, że mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, który działa równolegle z obniżką podatków, tj. VAT został obniżony z 23% do 8%, a akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Pakiet rozwiązań osłonowych obniża ceny paliw, wspierając polskie rodziny i polską gospodarkę.

Nowe ceny paliw z dnia na dzień. Różnice mogą zaskoczyć

Przypomnijmy, że w ostatni weekend, czyli od soboty 11 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia włącznie maksymalne ceny paliw wynosiły:

  • benzyna 95 – 6,14 zł/l
  • benzyna 98 – 6,73 zł/l
  • olej napędowy – 7,68 zł/l

„6,14 groszy za litr 95-tki to najniższa maksymalna cena detaliczna od początku funkcjonowania pakietu CPN. Mechanizm obniżający ceny będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Na dziś nie ma przesłanek, by wycofywać się z programu. Maksymalna cena detaliczna jest pochodną sytuacji rynkowej, a konkretnie - hurtowych cen paliw. Gdyby nie pakiet CPN, cena oleju napędowego sięgałaby nawet 9 zł za litr” - stwierdził w piątek 10 kwietnia Minister Energii Miłosz Motyka.

W piątek 10 kwietnia maksymalne ceny paliw zostały ustalone na poziomie: benzyna 95 – 6,17 zł/l, benzyna 98 – 6,77 zł/l, olej napędowy – 7,66 zł/l. W środę 8 kwietnia cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosi 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT jest nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Natomiast w czwartek 9 kwietnia benzyna 95 - 6,27 zł/l, benzyna 98 - 6,88 zł/l, olej napędowy - 7,83 zł/l.

We wtorek 7 kwietnia cena maksymalna za litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosiła 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie więcej niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Natomiast w ostatni piątek benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,19 zł za litr, a benzyna 98 - 6,80 zł. Cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,64 zł za litr.

W ubiegły czwartek cena maksymalna benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosiła 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 była nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,65 zł za litr. Natomiast w środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, zaś ON - 7,66 zł.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Widać wyraźnie, że ceny paliw podlegają codziennym wahaniom, a kierowcy muszą na bieżąco śledzić zmiany, by nie przepłacać.

Tabela: Maksymalne ceny detaliczne paliw w poszczególnych dniach

Data

Dzień tygodnia

Benzyna 95 (z VAT)

Benzyna 98 (z VAT)

Olej napędowy (z VAT)

31.03.2026

Wtorek

6,16 zł

6,76 zł

7,60 zł

01.04.2026

Środa

6,21 zł

6,81 zł

7,66 zł

02.04.2026

Czwartek

6,23 zł

6,84 zł

7,65 zł

03.04.2026

Piątek

6,19 zł

6,80 zł

7,64 zł

04-07.04.2026

Sobota-Wtorek

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

08.04.2026

Środa

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

09.04.2026

Czwartek

6,27 zł

6,88 zł

7,83 zł

10.04.2026

Piątek

6,17 zł

6,77 zł

7,66 zł

11-13.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,14 zł

6,73 zł

7,68 zł

14.04.2026

Wtorek

6,12 zł

6,70 zł

7,58 zł

Skąd biorą się ceny maksymalne? To nie jest przypadek

Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, a stawka obowiązuje od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy cena obowiązuje do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. To oznacza, że stacje paliw muszą ściśle trzymać się narzuconych limitów, a kierowcy mogą być pewni, że ceny nie przekroczą ustalonego poziomu.

„Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.”

Premier Donald Tusk o programie CPN (Ceny Paliw Niżej)

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” - stwierdził premier Donald Tusk. „Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” - powiedział szef rządu.

Premier Tusk podkreślił, że wprowadzony mechanizm cen maksymalnych został skonstruowany tak, aby z jednej strony ograniczać nadmierne zyski pośredników i firm paliwowych, a z drugiej – zapewniać stabilność rynku i bezpieczeństwo dostaw. Zaznaczył, że ceny maksymalne będą ogłaszane codziennie i uwzględnią sytuację na rynkach globalnych. Jak dodał, równorzędnym celem rządu – obok utrzymania możliwie niskich cen – jest zapewnienie płynności dostaw i uniknięcie zaburzeń na rynku paliw. W jego ocenie przyjęte rozwiązania pozwalają osiągnąć najniższe możliwe ceny bez ryzyka niedoborów.

Premier zwrócił również uwagę na ryzyko tzw. turystyki paliwowej. Poinformował, że obecnie nie ma jeszcze masowego napływu kierowców z zagranicy, jednak rząd monitoruje sytuację, szczególnie w kontekście możliwego zwiększonego popytu ze strony kierowców z krajów sąsiednich, gdzie ceny paliw są wyższe. „Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. Ale to oznacza też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe, tak, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu” - podkreślił szef rządu.

Większość Polaków za cenami maksymalnymi paliw do końca 2026 roku

Aż 80 proc. Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca 2026 roku – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. Respondentom zadano pytanie, czy ich zdaniem takie rozwiązanie powinno obowiązywać do końca bieżącego roku. Wyniki pokazują wyraźne poparcie dla interwencji państwa w tym obszarze.

Spośród badanych 40 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a kolejne 40 proc. „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. respondentów, w tym 13 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. W analizie pominięto osoby niezdecydowane. Badanie zostało zrealizowane w dniach 2–3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób.

Powiązane
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
Skarbówka ostrzega: jeden błąd przy darowiźnie i tracisz zwolnienie z podatku. Chodzi o gotówkę
Skarbówka ostrzega: jeden błąd przy darowiźnie i tracisz zwolnienie z podatku. Chodzi o gotówkę
Tylko 14 dni i możesz zapłacić nawet 915 zł kary. Ten obowiązek zaskakuje Polaków, a chodzi o abonament RTV
Tylko 14 dni i możesz zapłacić nawet 915 zł kary. Ten obowiązek zaskakuje Polaków, a chodzi o abonament RTV
Źródło: INFOR
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
13 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku.
Nawet 1500 zł oszczędności na prądzie w 2026 roku. Jeden dokument dzieli Cię od niższej stawki. Nie przegap tego terminu
13 kwi 2026

Kwiecień i maj 2026 roku to kluczowy czas dla osób korzystających z mechanizmów wsparcia cen prądu. Choć powszechne mrożenie cen z lat ubiegłych zostało zastąpione nowym systemem taryfowym, określone grupy odbiorców wciąż muszą dopełnić formalności, aby uniknąć skokowego wzrostu rachunków w drugiej połowie roku.
Polacy zwrócili już aż 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji
13 kwi 2026

Od startu systemu - de facto przez trzy miesiące - Polacy zwrócili 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji. Najnowsze dane potwierdzają, że system kaucyjny nie tylko działa z pełną mocą, ale realnie zmienia codzienne nawyki konsumentów i rynek opakowań. Efekty widać już dziś - w czystszym otoczeniu i rosnącym udziale surowców wracających do obiegu.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.

REKLAMA

Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.
Tylko do końca kwietnia rozliczysz ulgę termomodernizacyjną. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za wymianę pieca i okien
13 kwi 2026

Kwietniowa końcówka sezonu podatkowego to ostatni dzwonek dla właścicieli domów jednorodzinnych na skorzystanie z jednej z najpopularniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mimo zapowiedzi zmian w ubiegłych latach, limit ulgi termomodernizacyjnej pozostaje niezmienny, a fiskus coraz dokładniej przygląda się dokumentacji. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć wydatki za ubiegły rok.
Nowa klasyfikacja budżetowa 2027. Rząd szykuje duże zmiany w paragrafach i wydatkach państwa
13 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. zakłada gruntowną przebudowę klasyfikacji budżetowej. Najważniejsze zmiany obejmują nowy układ grup wydatków, porządkowanie i tworzenie nowych paragrafów oraz wprowadzenie zasady „dwustronności” (D/W). Celem reformy jest zwiększenie przejrzystości finansów publicznych, lepsze odzwierciedlenie ekonomicznego charakteru wydatków oraz dostosowanie systemu do potrzeb analitycznych i statystycznych przed planowaniem budżetu na 2027 rok.
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
13 kwi 2026

„Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Uważam, że stan mojego zdrowia usprawiedliwia przyznanie mi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy PZON może zmienić moje orzeczenie?” – pyta Czytelnik.

REKLAMA

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Kto dostanie w 2026 roku?
13 kwi 2026

W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać taki dokument w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Rozwiewamy wątpliwości.
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
13 kwi 2026

Koszty opieki i rehabilitacji stale rosną, dlatego coroczna waloryzacja świadczeń dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych stała się kluczowym elementem domowego budżetu. W 2026 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do ponad 366 zł miesięcznie, co stanowi realne wsparcie w finansowaniu zakupu leków oraz opłacaniu podstawowej pomocy domowej.
