Ceny paliw dzisiaj: 15 kwietnia kierowcy zapłacą max. 7,41 zł za olej napędowy; benzyna 95 do 6,16 zł/l, natomiast benzyna 98 – 6,70 zł/l

Ceny paliw dzisiaj: 15 kwietnia kierowcy zapłacą max. 7,41 zł za olej napędowy; benzyna 95 do 6,16 zł/l, natomiast benzyna 98 – 6,70 zł/l

15 kwietnia 2026, 06:48
Adam Kuchta
Adam Kuchta
ceny paliw jutro 15 kwietnia
Ceny paliw na jutro: 15 kwietnia kierowcy zapłacą max. 7,41 zł za olej napędowy; benzyna 95 do 6,16 zł/l, natomiast benzyna 98 – 6,70 zł/l
REKLAMA

REKLAMA

Jest trochę dobrych wiadomości dla kierowców, zwłaszcza tych tankujących olej napędowy. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi kolejne obniżki maksymalnych cen paliw. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz za benzynę i diesla dzisiaj, czyli w środę 15 kwietnia.

Ceny paliw na stacjach dzisiaj, w środę 15 kwietnia. Ile zapłacisz za litr benzyny lub diesla?

Ukazało się nowe obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Wynika z niego, że w środę 15 kwietnia:

REKLAMA

REKLAMA

  • benzyna 95 – 6,16 zł/l
  • benzyna 98 – 6,70 zł/l
  • olej napędowy – 7,41 zł/l

Wyjaśnijmy, że mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego pakietu „Ceny Paliw Niżej”, który działa równolegle z obniżką podatków, tj. VAT został obniżony z 23% do 8%, a akcyza została zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Pakiet rozwiązań osłonowych obniża ceny paliw, wspierając polskie rodziny i polską gospodarkę.

Nowe ceny paliw z dnia na dzień. Różnice mogą zaskoczyć

Przypomnijmy, że we wtorek 14 kwietnia maksymalne ceny paliw były takie:

  • benzyna 95 – 6,12 zł/l
  • benzyna 98 – 6,70 zł/l
  • olej napędowy – 7,58 zł/l

Natomiast w ostatni weekend, czyli od soboty 11 kwietnia do poniedziałku 13 kwietnia włącznie maksymalne ceny paliw wynosiły: benzyna 95 – 6,14 zł/l, benzyna 98 – 6,73 zł/l, olej napędowy – 7,68 zł/l. „6,14 groszy za litr 95-tki to najniższa maksymalna cena detaliczna od początku funkcjonowania pakietu CPN. Mechanizm obniżający ceny będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Na dziś nie ma przesłanek, by wycofywać się z programu. Maksymalna cena detaliczna jest pochodną sytuacji rynkowej, a konkretnie - hurtowych cen paliw. Gdyby nie pakiet CPN, cena oleju napędowego sięgałaby nawet 9 zł za litr” - stwierdził w piątek 10 kwietnia Minister Energii Miłosz Motyka.

REKLAMA

Z kolei w piątek 10 kwietnia maksymalne ceny paliw zostały ustalone na poziomie: benzyna 95 – 6,17 zł/l, benzyna 98 – 6,77 zł/l, olej napędowy – 7,66 zł/l. W środę 8 kwietnia cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosi 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT jest nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Natomiast w czwartek 9 kwietnia benzyna 95 - 6,27 zł/l, benzyna 98 - 6,88 zł/l, olej napędowy - 7,83 zł/l.

We wtorek 7 kwietnia cena maksymalna za litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosiła 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie więcej niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Natomiast w ostatni piątek benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,19 zł za litr, a benzyna 98 - 6,80 zł. Cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,64 zł za litr.

W ubiegły czwartek cena maksymalna benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosiła 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 była nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,65 zł za litr. Natomiast w środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, zaś ON - 7,66 zł.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Widać wyraźnie, że ceny paliw podlegają codziennym wahaniom, a kierowcy muszą na bieżąco śledzić zmiany, by nie przepłacać.

Tabela: Maksymalne ceny detaliczne paliw w poszczególnych dniach

Data

Dzień tygodnia

Benzyna 95 (z VAT)

Benzyna 98 (z VAT)

Olej napędowy (z VAT)

31.03.2026

Wtorek

6,16 zł

6,76 zł

7,60 zł

01.04.2026

Środa

6,21 zł

6,81 zł

7,66 zł

02.04.2026

Czwartek

6,23 zł

6,84 zł

7,65 zł

03.04.2026

Piątek

6,19 zł

6,80 zł

7,64 zł

04-07.04.2026

Sobota-Wtorek

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

08.04.2026

Środa

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

09.04.2026

Czwartek

6,27 zł

6,88 zł

7,83 zł

10.04.2026

Piątek

6,17 zł

6,77 zł

7,66 zł

11-13.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,14 zł

6,73 zł

7,68 zł

14.04.2026

Wtorek

6,12 zł

6,70 zł

7,58 zł

15.04.2026

Środa

6,16 zł

6,70 zł

7,41 zł

Skąd biorą się ceny maksymalne? To nie jest przypadek

Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, a stawka obowiązuje od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy cena obowiązuje do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. To oznacza, że stacje paliw muszą ściśle trzymać się narzuconych limitów, a kierowcy mogą być pewni, że ceny nie przekroczą ustalonego poziomu.

„Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.”

Premier Donald Tusk o programie CPN (Ceny Paliw Niżej)

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” - stwierdził premier Donald Tusk. „Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” - powiedział szef rządu.

Premier Tusk podkreślił, że wprowadzony mechanizm cen maksymalnych został skonstruowany tak, aby z jednej strony ograniczać nadmierne zyski pośredników i firm paliwowych, a z drugiej – zapewniać stabilność rynku i bezpieczeństwo dostaw. Zaznaczył, że ceny maksymalne będą ogłaszane codziennie i uwzględnią sytuację na rynkach globalnych. Jak dodał, równorzędnym celem rządu – obok utrzymania możliwie niskich cen – jest zapewnienie płynności dostaw i uniknięcie zaburzeń na rynku paliw. W jego ocenie przyjęte rozwiązania pozwalają osiągnąć najniższe możliwe ceny bez ryzyka niedoborów.

Premier zwrócił również uwagę na ryzyko tzw. turystyki paliwowej. Poinformował, że obecnie nie ma jeszcze masowego napływu kierowców z zagranicy, jednak rząd monitoruje sytuację, szczególnie w kontekście możliwego zwiększonego popytu ze strony kierowców z krajów sąsiednich, gdzie ceny paliw są wyższe. „Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. Ale to oznacza też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe, tak, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu” - podkreślił szef rządu.

Dialog z branżą paliwową i możliwe zmiany regulacyjne

„W zakresie interwencyjnych działań na rynku paliw znamy wasze postulaty i nie odwracamy się od nich plecami. Będziemy z wami w dialogu” – powiedział ministra energii Miłosz Motyka, zwracając się do uczestników Kongresu Paliwowego 2026 organizowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego. W kuluarach szef resortu energii zaznaczył, że nie wyklucza doprecyzowania przepisów po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami branży. Podkreślił również, że ministerstwo planuje kontynuować dialog z sektorem paliwowym pod auspicjami organizacji branżowej także w innych kwestiach regulacyjnych.

Ministra energii Miłosz Motyka odnosząc się do pakietu „Ceny Paliwa Niżej”, wskazał, że jego obowiązywanie jest uzależnione od sytuacji geopolitycznej. „Pakiet będzie obowiązywał tak długo, jak będzie utrzymywać się trudna sytuacja na Bliskim Wschodzie” – powiedział, wyrażając jednocześnie nadzieję na jej rychłą stabilizację. Dodał również, że obecnie nie ma nacisków w rządzie, aby wycofywać się z przyjętych rozwiązań, mimo ich kosztów dla budżetu. „Nie ma takiej presji. Sam minister Domański powiedział, że pakiet będzie utrzymywany tak długo, jak będzie potrzeba” – podkreślił w rozmowie kuluarowej.

Większość Polaków za cenami maksymalnymi paliw do końca 2026 roku

Aż 80 proc. Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca 2026 roku – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. Respondentom zadano pytanie, czy ich zdaniem takie rozwiązanie powinno obowiązywać do końca bieżącego roku. Wyniki pokazują wyraźne poparcie dla interwencji państwa w tym obszarze.

Spośród badanych 40 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a kolejne 40 proc. „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. respondentów, w tym 13 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. W analizie pominięto osoby niezdecydowane. Badanie zostało zrealizowane w dniach 2–3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób.

Źródło: INFOR
REKLAMA

Co miesiąc 350 złotych dopłaty do prądu i do gazu od ZUS bez względu na dochody. O tym dodatku wielu Polaków nie ma pojęcia
15 kwi 2026

Ceny energii biją rekordy, a rachunki za prąd i ogrzewanie coraz mocniej uderzają po kieszeni. Wiele gospodarstw domowych z trudem dopina budżet, nie wiedząc, że część tych kosztów można realnie obniżyć dzięki wsparciu państwa. Istnieje świadczenie, które co miesiąc może zasilić konto kwotą przekraczającą 300 zł, jednak nie trafia ono do wszystkich automatycznie. Trzeba wiedzieć, kto ma do niego prawo i jak je uzyskać.
Krócej od pola do stołu. Polacy coraz chętniej kupują u rolnika
14 kwi 2026

Kupowanie bezpośrednio od rolnika przestaje być niszą i staje się jednym z wyraźnych trendów konsumenckich na rynku żywności w Polsce. Świadczą o tym kolejki do stoisk z lokalną żywnością i coraz szybciej wyprzedawane produkty oferowane przez gospodarstwa.
Kto nie dostanie świadczenia wspierającego w 2026 roku?
14 kwi 2026

Chociaż w 2026 roku świadczenie wspierające jest dostępne dla kolejnej grupy osób z niepełnosprawnościami, to przepisy wciąż przewidują kilka wyłączeń. Kiedy prawo do świadczenia wspierającego nie przysługuje? Czy jest szansa na zmianę przepisów?
Outsourcing kadr i płac – jest kilka powodów dlaczego coraz więcej firm na to się decyduje
14 kwi 2026

Jeszcze kilka lat temu outsourcing kadr i płac kojarzył się głównie z wielkimi korporacjami dysponującymi rozbudowanymi działami HR. Dziś obraz ten wygląda zupełnie inaczej - z rozwiązania tego korzystają także średnie i mniejsze przedsiębiorstwa, które szukają sposobu na sprawne zarządzanie w coraz bardziej wymagającym otoczeniu.

REKLAMA

Doręczenie faktury w 2026 r. KSeF zakończy spory?
14 kwi 2026

Doręczenie faktury w 2026 r. KSeF zakończy spory. W teorii spór o to, czy faktura została dostarczona, wraz z KSeF przestaje mieć znaczenie. Ale czy tak jest w rzeczywistości?
Liczne zmiany w planowaniu przestrzennym. Gminy mają czas na opracowanie planów ogólnych do 31 sierpnia 2026 r.
14 kwi 2026

W dniu 14 kwietnia 2026 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają na celu wydłużenie terminu dla gmin na opracowanie planów ogólnych dla gmin (do końca sierpnia br), usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepsze zarządzanie przestrzenią i wykorzystanie nowych technologii.
150 albo 250 złotych na 1 dzień pobytu na obozie sportowym. Dofinansowanie dla dzieci z roczników 2002–2020
14 kwi 2026

Już dziś warto zacząć interesować się ofertą wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W tym celu warto śledzić programy realizowane m.in. przez rząd i fundacje udzielające w tym zakresie wsparcia. Już teraz wiadomo, że w niektórych przypadkach może ono wynieść nawet 250 zł na dzień pobytu na obozie.
16 kwietnia TSUE może ostatecznie rozstrzygnąć spory frankowe w Polsce. Czy odpowiedzi na te pytania zmienią praktykę orzeczniczą sądów?
14 kwi 2026

Rynek tzw. sporów frankowych przyzwyczaił nas do przełomowych dat, ale 16 kwietnia 2026 roku ma potencjał, by stać się jedną z najważniejszych cezur w całej historii tych postępowań. Tego dnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosi trzy wyroki dotyczące przedawnienia roszczeń banków wobec kredytobiorców. Równolegle Rzecznik Generalny TSUE przedstawi opinię w kolejnej sprawie, która może bezpośrednio przełożyć się na wysokość roszczeń dochodzonych przez konsumentów.

REKLAMA

Nowe formularze w e-Urzędzie Skarbowym od 13 kwietnia 2026 r.
14 kwi 2026

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa poinformowały w komunikacie z 13 kwietnia 2026 r., że w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) zostały udostępnione nowe formularze: Wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego ORD-IN, Wniosek o certyfikat rezydencji podatkowej WN-CFR i Oświadczenie o wyborze lub zmianie formy opodatkowania INF-FO. Ponadto w e-US pojawiła się też nowa funkcjonalność „Forma opodatkowania", która umożliwia przedsiębiorcom szybki dostęp do informacji o formie opodatkowania odnotowanej w bazie KAS dla prowadzonej działalności gospodarczej.
Podwójna wypłata 800 plus w kwietniu. ZUS przeleje 1600 zł na dziecko, ale jest jeden haczyk. Sprawdź daty
14 kwi 2026

1600 zł na koncie zamiast standardowych 800 zł? W kwietniu wielu rodziców otrzyma podwójny przelew z ZUS. Z czego wynikają te zmiany? Kto może liczyć na dodatkowe środki przed majówką? Dlaczego złożenie wniosku do 30 kwietnia jest tak ważne dla ciągłości wypłat? Oto szczegóły.

