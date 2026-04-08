Ceny paliw na 9 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej – znamy konkretne stawki

Ceny paliw na 9 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej – znamy konkretne stawki

08 kwietnia 2026, 17:25
Adam Kuchta
Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi podwyżki maksymalnych cen paliw. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz 9 kwietnia za benzynę i olej napędowy – i dlaczego różnice, choć niewielkie, mogą mieć znaczenie.

Ceny paliw rosną – ile zapłacisz za litr benzyny i diesla?

Zgodnie z aktualnym obwieszczeniem Ministra Energii w środę 7 kwietnia litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł. Oznacza to, że w porównaniu do ostatniego piątku wzrosły wszystkie ceny maksymalne paliw. To jednak nie koniec pożywek, bo w czwartek 9 kwietnia kierowcy zapłacą jeszcze więcej za benzynę na stacjach, ale trochę mniej za ON, o czym poniżej.

Ważne

W środę 8 kwietnia cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosi 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT jest nie większa niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosi 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT. Natomiast w czwartek 9 kwietnia benzyna 95 - 6,27 zł/l, benzyna 98 - 6,88 zł/l, olej napędowy - 7,83 zł/l.

To oznacza, że kierowcy znów muszą przygotować się na wyższe wydatki przy tankowaniu, nawet jeśli zmiany wydają się na pierwszy rzut oka symboliczne.

Jeszcze w piątek było taniej. Różnice mogą zaskoczyć

Przypomnijmy, że we wtorek 7 kwietnia cena maksymalna za litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wynosiła 6,21 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT nie więcej niż 6,82 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,87 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Natomiast w ostatni piątek benzyna 95 kosztowała nie więcej niż 6,19 zł za litr, a benzyna 98 - 6,80 zł. Cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,64 zł za litr.

W ubiegły czwartek cena maksymalna benzyny silnikowej bezołowiowej 95 wynosiła 6,23 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 była nie większa niż 6,84 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wynosiła 7,65 zł za litr. Natomiast w środę litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, zaś ON - 7,66 zł.

We wtorek 31 marca, czyli pierwszego dnia obowiązywania maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Widać wyraźnie, że ceny paliw podlegają codziennym wahaniom, a kierowcy muszą na bieżąco śledzić zmiany, by nie przepłacać.

Z opublikowanego w środę 8 kwietnia w Monitorze Polskim obwieszczenia Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw wynika, że w czwartek 9 kwietnia cena maksymalna litra benzyny silnikowej bezołowiowej 95 z uwzględnieniem VAT wyniesie 6,27 zł. Cena benzyny bezołowiowej 98 z VAT będzie nie większa niż 6,88 zł za litr, a cena maksymalna oleju napędowego wyniesie 7,83 zł za litr, z uwzględnieniem VAT.

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Tabela: Maksymalne ceny detaliczne paliw w poszczególnych dniach

Data

Dzień tygodnia

Benzyna 95 (z VAT)

Benzyna 98 (z VAT)

Olej napędowy (z VAT)

31.03.2026

Wtorek

6,16 zł

6,76 zł

7,60 zł

01.04.2026

Środa

6,21 zł

6,81 zł

7,66 zł

02.04.2026

Czwartek

6,23 zł

6,84 zł

7,65 zł

03.04.2026

Piątek

6,19 zł

6,80 zł

7,64 zł

04-07.04.2026

Sobota-Wtorek

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

08.04.2026

Środa

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

09.04.2026

Czwartek

6,27 zł

6,88 zł

7,83 zł

Skąd biorą się ceny maksymalne? To nie jest przypadek

Zgodnie z przepisami, Ministerstwo Energii codziennie publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw, a stawka obowiązuje od dnia następującego po publikacji. W przypadku ogłoszenia przed dniami wolnymi od pracy cena obowiązuje do najbliższego dnia roboczego.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej grozi karą do 1 miliona złotych, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. To oznacza, że stacje paliw muszą ściśle trzymać się narzuconych limitów, a kierowcy mogą być pewni, że ceny nie przekroczą ustalonego poziomu.

„Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.”

Premier Donald Tusk o programie CPN (Ceny Paliw Niżej)

„Dzięki rządowemu pakietowi obniżek cen paliw CPN (Ceny Paliw Niżej) kierowcy zaoszczędzą ok. 60 zł przy tankowaniu 50-litrowego baku” - stwierdził premier Donald Tusk. „Nasz mechanizm CPN nie ma wpływu na to, ile paliwa kosztują na giełdach światowych. Jak państwo zauważyliście, wojna, a także pewien typ ekspresji politycznej polityków zaangażowanych w tę wojnę, szczególnie prezydenta Stanów Zjednoczonych, powodują, że te wahania są dość dynamiczne” - powiedział szef rządu.

Premier Tusk podkreślił, że wprowadzony mechanizm cen maksymalnych został skonstruowany tak, aby z jednej strony ograniczać nadmierne zyski pośredników i firm paliwowych, a z drugiej – zapewniać stabilność rynku i bezpieczeństwo dostaw. Zaznaczył, że ceny maksymalne będą ogłaszane codziennie i uwzględnią sytuację na rynkach globalnych. Jak dodał, równorzędnym celem rządu – obok utrzymania możliwie niskich cen – jest zapewnienie płynności dostaw i uniknięcie zaburzeń na rynku paliw. W jego ocenie przyjęte rozwiązania pozwalają osiągnąć najniższe możliwe ceny bez ryzyka niedoborów.

Premier zwrócił również uwagę na ryzyko tzw. turystyki paliwowej. Poinformował, że obecnie nie ma jeszcze masowego napływu kierowców z zagranicy, jednak rząd monitoruje sytuację, szczególnie w kontekście możliwego zwiększonego popytu ze strony kierowców z krajów sąsiednich, gdzie ceny paliw są wyższe. „Rzeczywiście u nas paliwo jest tak tanie, jak to tylko możliwe, bardzo wyraźnie tańsze niż np. w Niemczech. Ale to oznacza też pełną koncentrację i czujność wszystkich instytucji państwa, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe, tak, żeby tutaj nie popełnić żadnego błędu” - podkreślił szef rządu.

Aż 80 proc. Polaków uważa, że państwo powinno wprowadzić urzędowe ceny maksymalne na paliwa do końca 2026 roku – wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego na zlecenie „Super Expressu”. Respondentom zadano pytanie, czy ich zdaniem takie rozwiązanie powinno obowiązywać do końca bieżącego roku. Wyniki pokazują wyraźne poparcie dla interwencji państwa w tym obszarze.

Spośród badanych 40 proc. odpowiedziało „raczej tak”, a kolejne 40 proc. „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. respondentów, w tym 13 proc. wskazało odpowiedź „raczej nie”, a 7 proc. „zdecydowanie nie”. W analizie pominięto osoby niezdecydowane. Badanie zostało zrealizowane w dniach 2–3 kwietnia na próbie 1011 dorosłych osób.

