Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Minister Miłosz Motyka zabrał głos

Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Minister Miłosz Motyka zabrał głos

24 kwietnia 2026, 09:11
oprac. Adam Kuchta
Miłosz Motyka minister
Materiały prasowe

Rząd nie planuje na razie wycofania się z maksymalnych cen paliw. Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” ma obowiązywać co najmniej przez najbliższe tygodnie, a jego przyszłość zależy głównie od sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie.

Rząd nie wycofuje się z pakietu „Ceny Paliwa Niżej”

Rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” na pewno będzie obowiązywał przez najbliższe tygodnie - zapewnił w piątek 24 kwietnia minister energii Miłosz Motyka. Zaznaczył, że rozwiązania te będą funkcjonować do momentu, kiedy sytuacja na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje i pokój będzie „możliwie najbardziej trwały”.

Szef resortu energii był pytany na antenie Polskie Radio o to, kiedy zakończy się działanie pakietu CPN. "W momencie, gdy te ceny będą wracały do normy, a sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie stabilna na tyle, na ile może być i pokój będzie możliwie najbardziej trwały" - powiedział Motyka. Zaznaczył, że obecnie nie widać przestrzeni na odejście od pakietu.

"Na pewno w ciągu najbliższych tygodni pakiet CPN będzie obowiązywał" - zapewnił minister energii.

Niższy VAT i akcyza wciąż obowiązują

Do 30 kwietnia obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Ponadto, zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim.

Zgodnie z czwartkowym obwieszczeniem ministra, w piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,03 zł, benzyny 98 - 6,62 zł, a oleju napędowego - 6,79 zł. 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Zobacz również:

Pakiet CPN to jeden z najsilniejszych mechanizmów ochronnych w Europie, a jego skuteczność widzimy bezpośrednio na stacjach benzynowych. Rozwiązania wprowadzone m.in. przez Ministerstwo Energii skutecznie łagodzą wpływ globalnego kryzysu cen paliw na portfele polskich rodzin i polskich przedsiębiorców. Polacy tankują najtaniej w całej Unii Europejskiej, co przekłada się na konkretne oszczędności w naszych portfelach. Program CPN będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to niezbędne, z niezmiennym priorytetem – ochroną polskich kierowców i polskiej gospodarki” – stwierdził Minister Energii Miłosz Motyka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak ustalana jest cena maksymalna paliw?

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. To właśnie ten mechanizm ma chronić kierowców przed gwałtownymi wzrostami cen na stacjach.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w piątek i określi ceny na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek.

Rząd gotowy na przedłużenie programu

Podczas spotkania z dziennikarzami w trakcie Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański był pytany m.in. o to, czy „CPN” będzie kontynuowany po końcu kwietnia. "Jestem przekonany, że w trakcie majówki „CPN” będzie obowiązywał" - odpowiedział. Dodał, że "ministerstwo jest technicznie przygotowane" do przedłużenia programu.

Dopytywany, co zrobi rząd, gdy konflikt na Bliskim Wschodzie będzie się przedłużał odparł, że sytuacja będzie na bieżąco analizowana.

Domański odniósł się też do propozycji w zakresie opodatkowania nadmiarowych zysków koncernów paliwowych spowodowanych rosnącymi kosztami ropy na rynkach światowych. "Z tego jak obserwuję rynek i marże na rynku, to one oczywiście pospadały (...) Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z projektem" - powiedział. Zapowiedział, że założenia tego projektu miałyby być gotowe do końca kwietnia.

Powiązane
Przyjmujesz ziemię z wykopów? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
Przyjmujesz ziemię z wykopów? Kara może sięgnąć nawet 1 mln zł. Sądy jasno wskazują, kiedy to odpad
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Każdy rolnik z gospodarstwem powyżej 1 ha musi mieć OC. Co grozi za jego brak?
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
Infor.pl
Krótsza praca, to samo wynagrodzenie. Rusza pilotażowy program skrócenia czasu pracy
24 kwi 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczął prace Zespół ds. Skróconego Czasu Pracy. Jego zadaniem będzie monitorowanie realizacji przed pracodawców z sektora prywatnego i publicznego pilotażowego programu skrócenia czasu pracy z zachowaniem wynagrodzenia.
Podatek w górę o 40 proc. Wyższy CIT mocno obniża zyski banków
24 kwi 2026

Wzrost podatku CIT dla banków już po dwóch miesiącach 2026 roku wyraźnie odbił się na wynikach finansowych sektora. Dane pokazują spadek zysków nawet o jedną trzecią w skali roku, co może ograniczyć zdolność banków do finansowania gospodarki.
Więcej osób skorzysta z kart parkingowych. Jest projekt długo postulowanych zmian
24 kwi 2026

Jest już projekt przepisów zmieniających zasady wydawania kart parkingowych. Wygląda więc na to, że w końcu zostaną zmienione przepisy, które już od dawna były mocno krytykowane jako ograniczające osobom niepełnosprawnym możliwość korzystania z przysługujących im uprawnień.
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?
23 kwi 2026

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?

REKLAMA

Local content w praktyce. Jak leasing wspiera rozwój polskich firm i ich udział w dużych inwestycjach [GOŚĆ INFOR.PL]
24 kwi 2026

Coraz częściej wraca temat tzw. local content. W skrócie chodzi o to, by duże inwestycje realizowane w Polsce realnie wzmacniały krajowe firmy, a nie tylko zwiększały statystyki gospodarcze. Kluczowe pytanie brzmi: jak sprawić, żeby polskie przedsiębiorstwa mogły nie tylko uczestniczyć w tych projektach, ale robić to stabilnie i na większą skalę? Jedna z odpowiedzi prowadzi do finansowania.
Ile kosztuje założenie firmy przez telefon w 2026? Odpowiedź może zaskoczyć
23 kwi 2026

Aplikacja, którą masz już w telefonie, właśnie zyskała funkcję, której brakowało przedsiębiorczym Polakom. Teraz można przez nią zrobić coś, co dotąd było możliwe przy komputerze. Ale czy trzeba za to zapłacić?
Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Założenie firmy przez telefon – bez wizyty w urzędzie
23 kwi 2026

Usługa Firma w aplikacji mObywatel przeznaczona jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Usługa umożliwia założenie firmy w kilka minut. Wystarczy wypełnić wniosek w aplikacji, podpisać go cyfrowo i wysłać do CEIDG bezpośrednio z telefonu.

REKLAMA

Umowa zlecenia a ZUS - kiedy składki są obowiązkowe, jak uniknąć błędów oraz korekt. Studenci, emeryci, przedsiębiorcy, osoby z niepełnosprawnością i inne przypadki
23 kwi 2026

Umowa zlecenia to jedna z najczęściej stosowanych form współpracy w Polsce - zaraz po umowie o pracę. Wiąże się jednak z obowiązkami w zakresie składek ZUS, a ich błędne rozliczenie może prowadzić do kosztownych korekt. W artykule wyjaśniamy, kiedy składki są obowiązkowe i jak uniknąć najczęstszych błędów.
Do końca kwietnia seniorzy mają czas nas odzyskanie pieniądze. Chodzi o konkretną grupę osób. Muszą sprawdzić przygotowane rozliczenia
24 kwi 2026

Czasami jeden dzień zmienia sytuację podatkową sprawia, że ktoś może zyskać lub stracić. W takiej sytuacji w roku przejścia na emeryturę są seniorzy. Dlatego teraz, w ostatnich dniach rocznych rozliczeń podatkowych, powinni sprawdzić swoje PIT-y i zwrócić szczególną uwagę na to, czy mogą uzyskać zwrot już wpłaconych do urzędu pieniędzy.
